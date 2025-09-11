Daugiau apie RUNI

RunesTerminal (RUNI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:25:45(UTC+8)

RunesTerminal (RUNI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.053
$ 0.053$ 0.053
24 val. žemiausia
$ 0.0537
$ 0.0537$ 0.0537
24 val. aukščiausia

$ 0.053
$ 0.053$ 0.053

$ 0.0537
$ 0.0537$ 0.0537

$ 1.730029717144678
$ 1.730029717144678$ 1.730029717144678

$ 0.046272349740947995
$ 0.046272349740947995$ 0.046272349740947995

-0.19%

-0.18%

+10.08%

+10.08%

RunesTerminal (RUNI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0535. Per pastarąsias 24 valandas RUNI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.053 iki aukščiausios $ 0.0537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUNI kaina yra $ 1.730029717144678, o žemiausia – $ 0.046272349740947995.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUNI per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RunesTerminal (RUNI) rinkos informacija

No.4535

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.85K
$ 26.85K$ 26.85K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

BTCRUNES

Dabartinė RunesTerminal rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.85K. RUNI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M

RunesTerminal (RUNI) kainos istorija USD

Stebėkite RunesTerminal kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000096-0.18%
30 dienų$ -0.0015-2.73%
60 dienų$ -0.0061-10.24%
90 dienų$ -0.018-25.18%
RunesTerminal kainos pokytis šiandien

Šiandien RUNI užfiksuotas $ -0.000096 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RunesTerminal 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0015 (-2.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RunesTerminal 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RUNI rodiklis pasikeitė $ -0.0061 (-10.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RunesTerminal 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.018 (-25.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RunesTerminal (RUNI) pokyčius?

Peržiūrėkite RunesTerminal kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RunesTerminal (RUNI)

Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted.

RunesTerminal galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RunesTerminal investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RUNIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RunesTerminal mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RunesTerminal, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RunesTerminal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RunesTerminal (RUNI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RunesTerminal (RUNI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RunesTerminal prognozes.

Peržiūrėkite RunesTerminal kainos prognozę dabar!

RunesTerminal (RUNI) Tokenomika

Supratimas apie RunesTerminal (RUNI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUNIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RunesTerminal (RUNI)

Ieškote, kaip nusipirkti RunesTerminal? Viskas paprasta ir patogu! RunesTerminal lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RunesTerminal išteklius

Išsamesnei RunesTerminal analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali RunesTerminal svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RunesTerminal

Kiek RunesTerminal(RUNI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RUNI kaina USD valiuta yra 0.0535USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RUNI į USD kaina?
Dabartinė RUNI kaina USD valiuta yra $ 0.0535. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RunesTerminal rinkos kapitalizacija?
RUNI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RUNI apyvartoje?
RUNI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RUNI kaina?
RUNI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.730029717144678USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RUNI kaina?
RUNI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.046272349740947995USD.
Kokia yra RUNI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RUNI yra $ 26.85KUSD.
Ar RUNI kaina šiais metais kils?
RUNI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RUNI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:25:45(UTC+8)

RunesTerminal (RUNI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

