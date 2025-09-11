RunesTerminal (RUNI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0535. Per pastarąsias 24 valandas RUNI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.053 iki aukščiausios $ 0.0537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUNI kaina yra $ 1.730029717144678, o žemiausia – $ 0.046272349740947995.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUNI per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RunesTerminal (RUNI) rinkos informacija
Dabartinė RunesTerminal rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.85K. RUNI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M
RunesTerminal (RUNI) kainos istorija USD
Stebėkite RunesTerminal kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000096
-0.18%
30 dienų
$ -0.0015
-2.73%
60 dienų
$ -0.0061
-10.24%
90 dienų
$ -0.018
-25.18%
RunesTerminal kainos pokytis šiandien
Šiandien RUNI užfiksuotas $ -0.000096 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RunesTerminal 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0015 (-2.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RunesTerminal 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RUNI rodiklis pasikeitė $ -0.0061 (-10.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RunesTerminal 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.018 (-25.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RunesTerminal (RUNI) pokyčius?
Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted.
RunesTerminal galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RunesTerminal investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RUNIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie RunesTerminal mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RunesTerminal, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
RunesTerminal kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RunesTerminal (RUNI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RunesTerminal (RUNI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RunesTerminal prognozes.
Supratimas apie RunesTerminal (RUNI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUNIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RunesTerminal (RUNI)
Ieškote, kaip nusipirkti RunesTerminal? Viskas paprasta ir patogu! RunesTerminal lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.