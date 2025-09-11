Daugiau apie RUNECOIN

RSIC GENESIS RUNE kaina(RUNECOIN)

1 RUNECOIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0005077
$0.0005077
-2.17%1D
USD
RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:25:37(UTC+8)

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0005035
$ 0.0005035
24 val. žemiausia
$ 0.0005201
$ 0.0005201
24 val. aukščiausia

$ 0.0005035
$ 0.0005035

$ 0.0005201
$ 0.0005201

$ 0.018458143530806694
$ 0.018458143530806694

$ 0.000344926735520473
$ 0.000344926735520473

-0.30%

-2.17%

-3.72%

-3.72%

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005076. Per pastarąsias 24 valandas RUNECOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005035 iki aukščiausios $ 0.0005201 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUNECOIN kaina yra $ 0.018458143530806694, o žemiausia – $ 0.000344926735520473.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUNECOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – -2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) rinkos informacija

No.3925

$ 0.00
$ 0.00

$ 43.50K
$ 43.50K

$ 10.66M
$ 10.66M

0.00
0.00

21,000,000,000
21,000,000,000

BTCRUNES

Dabartinė RSIC GENESIS RUNE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 43.50K. RUNECOIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.66M

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kainos istorija USD

Stebėkite RSIC GENESIS RUNE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000011261-2.17%
30 dienų$ -0.000012-2.31%
60 dienų$ +0.0000779+18.12%
90 dienų$ +0.0000814+19.09%
RSIC GENESIS RUNE kainos pokytis šiandien

Šiandien RUNECOIN užfiksuotas $ -0.000011261 (-2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RSIC GENESIS RUNE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000012 (-2.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RSIC GENESIS RUNE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RUNECOIN rodiklis pasikeitė $ +0.0000779 (+18.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RSIC GENESIS RUNE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000814 (+19.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) pokyčius?

Peržiūrėkite RSIC GENESIS RUNE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem.

RSIC GENESIS RUNE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RSIC GENESIS RUNE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RUNECOINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RSIC GENESIS RUNE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RSIC GENESIS RUNE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RSIC GENESIS RUNE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RSIC GENESIS RUNE prognozes.

Peržiūrėkite RSIC GENESIS RUNE kainos prognozę dabar!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Tokenomika

Supratimas apie RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUNECOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Ieškote, kaip nusipirkti RSIC GENESIS RUNE? Viskas paprasta ir patogu! RSIC GENESIS RUNE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RSIC GENESIS RUNE išteklius

Išsamesnei RSIC GENESIS RUNE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali RSIC GENESIS RUNE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RSIC GENESIS RUNE

Kiek RSIC GENESIS RUNE(RUNECOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RUNECOIN kaina USD valiuta yra 0.0005076USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RUNECOIN į USD kaina?
Dabartinė RUNECOIN kaina USD valiuta yra $ 0.0005076. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RSIC GENESIS RUNE rinkos kapitalizacija?
RUNECOIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RUNECOIN apyvartoje?
RUNECOIN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RUNECOIN kaina?
RUNECOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.018458143530806694USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RUNECOIN kaina?
RUNECOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000344926735520473USD.
Kokia yra RUNECOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RUNECOIN yra $ 43.50KUSD.
Ar RUNECOIN kaina šiais metais kils?
RUNECOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RUNECOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:25:37(UTC+8)

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

