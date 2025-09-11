RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0005035
24 val. žemiausia
$ 0.0005201
24 val. aukščiausia
$ 0.0005035
$ 0.0005201
$ 0.018458143530806694
$ 0.000344926735520473
-0.30%
-2.17%
-3.72%
-3.72%
RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005076. Per pastarąsias 24 valandas RUNECOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005035 iki aukščiausios $ 0.0005201 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUNECOIN kaina yra $ 0.018458143530806694, o žemiausia – $ 0.000344926735520473.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUNECOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – -2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) rinkos informacija
No.3925
$ 0.00
$ 43.50K
$ 10.66M
0.00
21,000,000,000
BTCRUNES
Dabartinė RSIC GENESIS RUNE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 43.50K. RUNECOIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.66M
RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kainos istorija USD
Stebėkite RSIC GENESIS RUNE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000011261
-2.17%
30 dienų
$ -0.000012
-2.31%
60 dienų
$ +0.0000779
+18.12%
90 dienų
$ +0.0000814
+19.09%
RSIC GENESIS RUNE kainos pokytis šiandien
Šiandien RUNECOIN užfiksuotas $ -0.000011261 (-2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RSIC GENESIS RUNE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000012 (-2.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RSIC GENESIS RUNE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RUNECOIN rodiklis pasikeitė $ +0.0000779 (+18.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RSIC GENESIS RUNE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000814 (+19.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) pokyčius?
RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem.
RSIC GENESIS RUNE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RSIC GENESIS RUNE prognozes.
Supratimas apie RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUNECOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
