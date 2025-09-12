Daugiau apie ROOM

Backroom by Virtuals kaina(ROOM)

$0.005478
-0.77%1D
Backroom by Virtuals (ROOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:18:59(UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) kainos informacija (USD)

$ 0.005281
$ 0.00599
$ 0.005281
$ 0.00599
-0.17%

-0.77%

+19.29%

+19.29%

Backroom by Virtuals (ROOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.005478. Per pastarąsias 24 valandas ROOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005281 iki aukščiausios $ 0.00599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROOM kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Backroom by Virtuals (ROOM) rinkos informacija

$ 54.87K
$ 54.87K$ 54.87K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

BASE

Dabartinė Backroom by Virtuals rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.87K. ROOM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Backroom by Virtuals (ROOM) kainos istorija USD

Stebėkite Backroom by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00004251-0.77%
30 dienų$ -0.002522-31.53%
60 dienų$ -0.002522-31.53%
90 dienų$ -0.002522-31.53%
Backroom by Virtuals kainos pokytis šiandien

Šiandien ROOM užfiksuotas $ -0.00004251 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Backroom by Virtuals 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002522 (-31.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Backroom by Virtuals 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ROOM rodiklis pasikeitė $ -0.002522 (-31.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Backroom by Virtuals 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002522 (-31.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Backroom by Virtuals (ROOM) pokyčius?

Peržiūrėkite Backroom by Virtuals kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Backroom by Virtuals (ROOM)

Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.

Backroom by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Backroom by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ROOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Backroom by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Backroom by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Backroom by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Backroom by Virtuals (ROOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Backroom by Virtuals (ROOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Backroom by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Backroom by Virtuals kainos prognozę dabar!

Backroom by Virtuals (ROOM) Tokenomika

Supratimas apie Backroom by Virtuals (ROOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Backroom by Virtuals (ROOM)

Ieškote, kaip nusipirkti Backroom by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! Backroom by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Backroom by Virtuals analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Backroom by Virtuals

Kiek Backroom by Virtuals(ROOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROOM kaina USD valiuta yra 0.005478USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROOM į USD kaina?
Dabartinė ROOM kaina USD valiuta yra $ 0.005478. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Backroom by Virtuals rinkos kapitalizacija?
ROOM rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROOM apyvartoje?
ROOM apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROOM kaina?
ROOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROOM kaina?
ROOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra ROOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROOM yra $ 54.87KUSD.
Ar ROOM kaina šiais metais kils?
ROOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:18:59(UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

