Backroom by Virtuals (ROOM) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia
-0.17%
-0.77%
+19.29%
+19.29%
Backroom by Virtuals (ROOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.005478. Per pastarąsias 24 valandas ROOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005281 iki aukščiausios $ 0.00599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROOM kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Backroom by Virtuals (ROOM) rinkos informacija
BASE
Dabartinė Backroom by Virtuals rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.87K. ROOM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
Backroom by Virtuals (ROOM) kainos istorija USD
Stebėkite Backroom by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004251
-0.77%
30 dienų
$ -0.002522
-31.53%
60 dienų
$ -0.002522
-31.53%
90 dienų
$ -0.002522
-31.53%
Backroom by Virtuals kainos pokytis šiandien
Šiandien ROOM užfiksuotas $ -0.00004251 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Backroom by Virtuals 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002522 (-31.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Backroom by Virtuals 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ROOM rodiklis pasikeitė $ -0.002522 (-31.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Backroom by Virtuals 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002522 (-31.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Backroom by Virtuals (ROOM) pokyčius?
Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.
Backroom by Virtuals kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Backroom by Virtuals (ROOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Backroom by Virtuals (ROOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Backroom by Virtuals prognozes.
Supratimas apie Backroom by Virtuals (ROOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Backroom by Virtuals (ROOM)
