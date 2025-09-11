Arkaine (RKNE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0139999. Per pastarąsias 24 valandas RKNE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0077 iki aukščiausios $ 0.0149237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RKNE kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RKNE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +98.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Arkaine (RKNE) rinkos informacija
--
----
$ 7.07
$ 7.07$ 7.07
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BASE
Dabartinė Arkaine rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.07. RKNE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.40M
Arkaine (RKNE) kainos istorija USD
Stebėkite Arkaine kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.0120347
+612.39%
60 dienų
$ +0.0114911
+458.03%
90 dienų
$ -0.0305001
-68.54%
Arkaine kainos pokytis šiandien
Šiandien RKNE užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Arkaine 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0120347 (+612.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Arkaine 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RKNE rodiklis pasikeitė $ +0.0114911 (+458.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Arkaine 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0305001 (-68.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arkaine (RKNE) pokyčius?
Arkaine is a comprehensive data aggregation and trading platform designed to empower crypto traders with advanced tools and analytics. The all-in-one platform combines all the functionalities of popular services like DexScreener, TradingView, CoinMarketCap, and BubbleMaps and AI trading insights. Arkaine offers a unique hybrid solution that consolidates all data with a single sign-on between the Telegram trading bot and the desktop platform so you don't miss a single trade. Close all your tabs, you won't need them anymore.
Arkaine galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arkaine investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RKNEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Arkaine mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arkaine, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Arkaine kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Arkaine (RKNE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arkaine (RKNE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arkaine prognozes.
Supratimas apie Arkaine (RKNE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RKNEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Arkaine (RKNE)
Ieškote, kaip nusipirkti Arkaine? Viskas paprasta ir patogu! Arkaine lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
