Arkefi (RKFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.002794. Per pastarąsias 24 valandas RKFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002794 iki aukščiausios $ 0.002811 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RKFI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RKFI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Arkefi (RKFI) rinkos informacija
--
----
$ 486.78
$ 486.78$ 486.78
$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Dabartinė Arkefi rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 486.78. RKFI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.79M
Arkefi (RKFI) kainos istorija USD
Stebėkite Arkefi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000356
-11.31%
60 dienų
$ -0.000408
-12.75%
90 dienų
$ -0.000603
-17.76%
Arkefi kainos pokytis šiandien
Šiandien RKFI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Arkefi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000356 (-11.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Arkefi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RKFI rodiklis pasikeitė $ -0.000408 (-12.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Arkefi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000603 (-17.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arkefi (RKFI) pokyčius?
ArkeFi: Investment Platform for Alternative Assets (On-chain Option Financing)
We revolutionize investment in high-value assets, including fine art, luxury cars, and collectables, by offering (fractional) ownership through our platform. Utilizing advanced AI-driven models, we deliver real-time, precise valuations, empowering investors with smarter decisions for increased returns!
Arkefi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arkefi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arkefi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Arkefi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Arkefi (RKFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arkefi (RKFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arkefi prognozes.
Supratimas apie Arkefi (RKFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RKFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Arkefi (RKFI)
Ieškote, kaip nusipirkti Arkefi? Viskas paprasta ir patogu! Arkefi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.