holoride (RIDE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000988. Per pastarąsias 24 valandas RIDE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000979 iki aukščiausios $ 0.000988 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIDE kaina yra $ 2.139262834933553, o žemiausia – $ 0.000900818108937598.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIDE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
holoride (RIDE) rinkos informacija
No.2225
$ 869.34K
$ 869.34K$ 869.34K
$ 20.16
$ 20.16$ 20.16
$ 988.00K
$ 988.00K$ 988.00K
879.90M
879.90M 879.90M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,794,371
999,794,371 999,794,371
87.98%
EGLD
Dabartinė holoride rinkos kapitalizacija yra $ 869.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.16. RIDE apyvartoje yra 879.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 999794371. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 988.00K
holoride (RIDE) kainos istorija USD
Stebėkite holoride kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000104
-9.53%
60 dienų
$ -0.000582
-37.08%
90 dienų
$ -0.000335
-25.33%
holoride kainos pokytis šiandien
Šiandien RIDE užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
holoride 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000104 (-9.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
holoride 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RIDE rodiklis pasikeitė $ -0.000582 (-37.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
holoride 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000335 (-25.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir holoride (RIDE) pokyčius?
holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.
holoride galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų holoride investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RIDEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie holoride mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti holoride, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
holoride kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos holoride (RIDE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų holoride (RIDE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes holoride prognozes.
Supratimas apie holoride (RIDE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIDEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti holoride (RIDE)
Ieškote, kaip nusipirkti holoride? Viskas paprasta ir patogu! holoride lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.