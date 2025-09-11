Daugiau apie RFL

Reflect kaina(RFL)

1 RFL į USD – tiesioginė kaina:

$0.15321
$0.15321$0.15321
+2.16%1D
USD
Reflect (RFL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:52:15(UTC+8)

Reflect (RFL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.14708
$ 0.14708$ 0.14708
24 val. žemiausia
$ 0.17209
$ 0.17209$ 0.17209
24 val. aukščiausia

$ 0.14708
$ 0.14708$ 0.14708

$ 0.17209
$ 0.17209$ 0.17209

$ 1.5789501981596727
$ 1.5789501981596727$ 1.5789501981596727

$ 0.015975383411109656
$ 0.015975383411109656$ 0.015975383411109656

0.00%

+2.16%

-23.50%

-23.50%

Reflect (RFL) realiojo laiko kaina yra $ 0.15321. Per pastarąsias 24 valandas RFL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14708 iki aukščiausios $ 0.17209 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RFL kaina yra $ 1.5789501981596727, o žemiausia – $ 0.015975383411109656.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RFL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Reflect (RFL) rinkos informacija

No.4029

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.02K
$ 3.02K$ 3.02K

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

0.00
0.00 0.00

25,000,000
25,000,000 25,000,000

25,000,000
25,000,000 25,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė Reflect rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.02K. RFL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 25000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.83M

Reflect (RFL) kainos istorija USD

Stebėkite Reflect kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0032394+2.16%
30 dienų$ -0.10779-41.30%
60 dienų$ -0.12199-44.33%
90 dienų$ -0.06127-28.57%
Reflect kainos pokytis šiandien

Šiandien RFL užfiksuotas $ +0.0032394 (+2.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Reflect 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.10779 (-41.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Reflect 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RFL rodiklis pasikeitė $ -0.12199 (-44.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Reflect 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.06127 (-28.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Reflect (RFL) pokyčius?

Peržiūrėkite Reflect kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Reflect (RFL)

Reflect galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Reflect investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RFLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Reflect mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Reflect, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Reflect kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Reflect (RFL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Reflect (RFL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Reflect prognozes.

Peržiūrėkite Reflect kainos prognozę dabar!

Reflect (RFL) Tokenomika

Supratimas apie Reflect (RFL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RFLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Reflect (RFL)

Ieškote, kaip nusipirkti Reflect? Viskas paprasta ir patogu! Reflect lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RFL į vietos valiutas

1 Reflect(RFL) į VND
4,031.72115
1 Reflect(RFL) į AUD
A$0.2313471
1 Reflect(RFL) į GBP
0.1118433
1 Reflect(RFL) į EUR
0.1302285
1 Reflect(RFL) į USD
$0.15321
1 Reflect(RFL) į MYR
RM0.6465462
1 Reflect(RFL) į TRY
6.3260409
1 Reflect(RFL) į JPY
¥22.52187
1 Reflect(RFL) į ARS
ARS$218.247645
1 Reflect(RFL) į RUB
13.1209044
1 Reflect(RFL) į INR
13.5299751
1 Reflect(RFL) į IDR
Rp2,511.6389424
1 Reflect(RFL) į KRW
213.3832275
1 Reflect(RFL) į PHP
8.7590157
1 Reflect(RFL) į EGP
￡E.7.3785936
1 Reflect(RFL) į BRL
R$0.827334
1 Reflect(RFL) į CAD
C$0.2114298
1 Reflect(RFL) į BDT
18.660978
1 Reflect(RFL) į NGN
231.0851109
1 Reflect(RFL) į COP
$600.8222076
1 Reflect(RFL) į ZAR
R.2.6857713
1 Reflect(RFL) į UAH
6.3245088
1 Reflect(RFL) į VES
Bs23.90076
1 Reflect(RFL) į CLP
$147.23481
1 Reflect(RFL) į PKR
Rs43.5131721
1 Reflect(RFL) į KZT
82.5924468
1 Reflect(RFL) į THB
฿4.8751422
1 Reflect(RFL) į TWD
NT$4.642263
1 Reflect(RFL) į AED
د.إ0.5622807
1 Reflect(RFL) į CHF
Fr0.1210359
1 Reflect(RFL) į HKD
HK$1.1919738
1 Reflect(RFL) į AMD
֏58.5430731
1 Reflect(RFL) į MAD
.د.م1.3834863
1 Reflect(RFL) į MXN
$2.8543023
1 Reflect(RFL) į SAR
ريال0.5745375
1 Reflect(RFL) į PLN
0.5576844
1 Reflect(RFL) į RON
лв0.6633993
1 Reflect(RFL) į SEK
kr1.4325135
1 Reflect(RFL) į BGN
лв0.2558607
1 Reflect(RFL) į HUF
Ft51.5337156
1 Reflect(RFL) į CZK
3.1990248
1 Reflect(RFL) į KWD
د.ك0.04672905
1 Reflect(RFL) į ILS
0.5101893
1 Reflect(RFL) į AOA
Kz139.6616397
1 Reflect(RFL) į BHD
.د.ب0.05776017
1 Reflect(RFL) į BMD
$0.15321
1 Reflect(RFL) į DKK
kr0.9774798
1 Reflect(RFL) į HNL
L4.0156341
1 Reflect(RFL) į MUR
6.9802476
1 Reflect(RFL) į NAD
$2.6934318
1 Reflect(RFL) į NOK
kr1.5213753
1 Reflect(RFL) į NZD
$0.2573928
1 Reflect(RFL) į PAB
B/.0.15321
1 Reflect(RFL) į PGK
K0.6496104
1 Reflect(RFL) į QAR
ر.ق0.5576844
1 Reflect(RFL) į RSD
дин.15.3501099

Reflect išteklius

Išsamesnei Reflect analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Reflect svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Reflect

Kiek Reflect(RFL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RFL kaina USD valiuta yra 0.15321USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RFL į USD kaina?
Dabartinė RFL kaina USD valiuta yra $ 0.15321. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Reflect rinkos kapitalizacija?
RFL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RFL apyvartoje?
RFL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RFL kaina?
RFL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.5789501981596727USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RFL kaina?
RFL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.015975383411109656USD.
Kokia yra RFL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RFL yra $ 3.02KUSD.
Ar RFL kaina šiais metais kils?
RFL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RFL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

