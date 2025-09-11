Daugiau apie RETIK

Retik Finance logotipas

Retik Finance kaina(RETIK)

1 RETIK į USD – tiesioginė kaina:

$0.000585
$0.000585$0.000585
-2.15%1D
USD
Retik Finance (RETIK) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Retik Finance (RETIK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.01%

-2.15%

+20.66%

+20.66%

Retik Finance (RETIK) realiojo laiko kaina yra $ 0.000585. Per pastarąsias 24 valandas RETIK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005604 iki aukščiausios $ 0.0006671 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RETIK kaina yra $ 3.0824132701392655, o žemiausia – $ 0.000400844977448447.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RETIK per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Retik Finance (RETIK) rinkos informacija

No.4347

0.00%

ETH

Dabartinė Retik Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.51K. RETIK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 585.00K

Retik Finance (RETIK) kainos istorija USD

Stebėkite Retik Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000012854-2.15%
30 dienų$ +0.0000202+3.57%
60 dienų$ -0.000267-31.34%
90 dienų$ -0.000655-52.83%
Retik Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien RETIK užfiksuotas $ -0.000012854 (-2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Retik Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000202 (+3.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Retik Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RETIK rodiklis pasikeitė $ -0.000267 (-31.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Retik Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000655 (-52.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Retik Finance (RETIK) pokyčius?

Peržiūrėkite Retik Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Retik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Retik Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Retik Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RETIKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Retik Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Retik Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Retik Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Retik Finance (RETIK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Retik Finance (RETIK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Retik Finance prognozes.

Peržiūrėkite Retik Finance kainos prognozę dabar!

Retik Finance (RETIK) Tokenomika

Supratimas apie Retik Finance (RETIK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RETIKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Retik Finance (RETIK)

Ieškote, kaip nusipirkti Retik Finance? Viskas paprasta ir patogu! Retik Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RETIK į vietos valiutas

1 Retik Finance(RETIK) į VND
15.394275
1 Retik Finance(RETIK) į AUD
A$0.00088335
1 Retik Finance(RETIK) į GBP
0.00042705
1 Retik Finance(RETIK) į EUR
0.00049725
1 Retik Finance(RETIK) į USD
$0.000585
1 Retik Finance(RETIK) į MYR
RM0.0024687
1 Retik Finance(RETIK) į TRY
0.0241488
1 Retik Finance(RETIK) į JPY
¥0.085995
1 Retik Finance(RETIK) į ARS
ARS$0.8333325
1 Retik Finance(RETIK) į RUB
0.04942665
1 Retik Finance(RETIK) į INR
0.0516438
1 Retik Finance(RETIK) į IDR
Rp9.5901624
1 Retik Finance(RETIK) į KRW
0.81475875
1 Retik Finance(RETIK) į PHP
0.0334971
1 Retik Finance(RETIK) į EGP
￡E.0.0281736
1 Retik Finance(RETIK) į BRL
R$0.003159
1 Retik Finance(RETIK) į CAD
C$0.0008073
1 Retik Finance(RETIK) į BDT
0.071253
1 Retik Finance(RETIK) į NGN
0.88234965
1 Retik Finance(RETIK) į COP
$2.2941126
1 Retik Finance(RETIK) į ZAR
R.0.01024335
1 Retik Finance(RETIK) į UAH
0.0241488
1 Retik Finance(RETIK) į VES
Bs0.09126
1 Retik Finance(RETIK) į CLP
$0.562185
1 Retik Finance(RETIK) į PKR
Rs0.16614585
1 Retik Finance(RETIK) į KZT
0.3153618
1 Retik Finance(RETIK) į THB
฿0.018603
1 Retik Finance(RETIK) į TWD
NT$0.0177606
1 Retik Finance(RETIK) į AED
د.إ0.00214695
1 Retik Finance(RETIK) į CHF
Fr0.00046215
1 Retik Finance(RETIK) į HKD
HK$0.0045513
1 Retik Finance(RETIK) į AMD
֏0.22353435
1 Retik Finance(RETIK) į MAD
.د.م0.00528255
1 Retik Finance(RETIK) į MXN
$0.01088685
1 Retik Finance(RETIK) į SAR
ريال0.00219375
1 Retik Finance(RETIK) į PLN
0.0021294
1 Retik Finance(RETIK) į RON
лв0.0025389
1 Retik Finance(RETIK) į SEK
kr0.0054756
1 Retik Finance(RETIK) į BGN
лв0.00097695
1 Retik Finance(RETIK) į HUF
Ft0.1968993
1 Retik Finance(RETIK) į CZK
0.01222065
1 Retik Finance(RETIK) į KWD
د.ك0.000178425
1 Retik Finance(RETIK) į ILS
0.0019422
1 Retik Finance(RETIK) į AOA
Kz0.53326845
1 Retik Finance(RETIK) į BHD
.د.ب0.00021996
1 Retik Finance(RETIK) į BMD
$0.000585
1 Retik Finance(RETIK) į DKK
kr0.0037323
1 Retik Finance(RETIK) į HNL
L0.01533285
1 Retik Finance(RETIK) į MUR
0.0266526
1 Retik Finance(RETIK) į NAD
$0.0102843
1 Retik Finance(RETIK) į NOK
kr0.00582075
1 Retik Finance(RETIK) į NZD
$0.0009828
1 Retik Finance(RETIK) į PAB
B/.0.000585
1 Retik Finance(RETIK) į PGK
K0.0024804
1 Retik Finance(RETIK) į QAR
ر.ق0.0021294
1 Retik Finance(RETIK) į RSD
дин.0.0586404

Retik Finance išteklius

Išsamesnei Retik Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Retik Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Retik Finance

Kiek Retik Finance(RETIK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RETIK kaina USD valiuta yra 0.000585USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RETIK į USD kaina?
Dabartinė RETIK kaina USD valiuta yra $ 0.000585. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Retik Finance rinkos kapitalizacija?
RETIK rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RETIK apyvartoje?
RETIK apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RETIK kaina?
RETIK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.0824132701392655USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RETIK kaina?
RETIK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000400844977448447USD.
Kokia yra RETIK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RETIK yra $ 49.51KUSD.
Ar RETIK kaina šiais metais kils?
RETIK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RETIK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Retik Finance (RETIK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

