Retik Finance (RETIK) realiojo laiko kaina yra $ 0.000585. Per pastarąsias 24 valandas RETIK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005604 iki aukščiausios $ 0.0006671 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RETIK kaina yra $ 3.0824132701392655, o žemiausia – $ 0.000400844977448447.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RETIK per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Retik Finance (RETIK) rinkos informacija
No.4347
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 49.51K
$ 49.51K$ 49.51K
$ 585.00K
$ 585.00K$ 585.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Retik Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.51K. RETIK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 585.00K
Retik Finance (RETIK) kainos istorija USD
Stebėkite Retik Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000012854
-2.15%
30 dienų
$ +0.0000202
+3.57%
60 dienų
$ -0.000267
-31.34%
90 dienų
$ -0.000655
-52.83%
Retik Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien RETIK užfiksuotas $ -0.000012854 (-2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Retik Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000202 (+3.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Retik Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RETIK rodiklis pasikeitė $ -0.000267 (-31.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Retik Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000655 (-52.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.
Retik Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Retik Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RETIKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Retik Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Retik Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Retik Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Retik Finance (RETIK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Retik Finance (RETIK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Retik Finance prognozes.
Supratimas apie Retik Finance (RETIK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RETIKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Retik Finance (RETIK)
Ieškote, kaip nusipirkti Retik Finance? Viskas paprasta ir patogu! Retik Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.