Rekt (REKTCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000089566. Per pastarąsias 24 valandas REKTCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000008396 iki aukščiausios $ 0.00000100104 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REKTCOIN kaina yra $ 0.000001412723003899, o žemiausia – $ 0.000000031094735438.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REKTCOIN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rekt (REKTCOIN) rinkos informacija
$ 249.92M
$ 7.31K
$ 376.80M
279.04T
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000
66.32%
ETH
Dabartinė Rekt rinkos kapitalizacija yra $ 249.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.31K. REKTCOIN apyvartoje yra 279.04T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 376.80M
Rekt (REKTCOIN) kainos istorija USD
Stebėkite Rekt kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000167865
+1.91%
30 dienų
$ -0.00000026678
-22.96%
60 dienų
$ +0.00000048934
+120.43%
90 dienų
$ +0.00000052566
+142.07%
Rekt kainos pokytis šiandien
Šiandien REKTCOIN užfiksuotas $ +0.0000000167865 (+1.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rekt 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000026678 (-22.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rekt 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REKTCOIN rodiklis pasikeitė $ +0.00000048934 (+120.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rekt 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000052566 (+142.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rekt (REKTCOIN) pokyčius?
The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors.
Rekt galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rekt investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rekt, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Rekt kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rekt (REKTCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rekt (REKTCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rekt prognozes.
Supratimas apie Rekt (REKTCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REKTCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Rekt (REKTCOIN)
Ieškote, kaip nusipirkti Rekt? Viskas paprasta ir patogu! Rekt lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.