RDEX (RDEX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRDEX (RDEX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
RDEX (RDEX) Informacija

Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi.

https://www.orders.exchange/
https://ordinalscan.net/inscription/79ddd895e48f5f250cfed1e9656e0eb9416d49711c765990bee20f891be1e386i0

RDEX (RDEX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius RDEX (RDEX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 332.50K
$ 332.50K$ 332.50K
Visų laikų rekordas:
$ 0.398
$ 0.398$ 0.398
Visų laikų minimumas:
$ 0.000530588222957301
$ 0.000530588222957301$ 0.000530588222957301
Dabartinė kaina:
$ 0.003325
$ 0.003325$ 0.003325

RDEX (RDEX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti RDEX (RDEX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RDEX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RDEX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RDEX tokenomiką, galite peržiūrėti RDEX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti RDEX

Norite įtraukti RDEX (RDEX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius RDEX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

RDEX (RDEX) Kainų istorija

RDEX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

RDEX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RDEX? Mūsų RDEX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.