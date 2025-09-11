RDEX (RDEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.001562. Per pastarąsias 24 valandas RDEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001007 iki aukščiausios $ 0.005692 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RDEX kaina yra $ 0.7833980357218282, o žemiausia – $ 0.000530588222957301.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RDEX per pastarąją valandą pasikeitė -18.82%, per 24 valandas – -34.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +74.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RDEX (RDEX) rinkos informacija
Dabartinė RDEX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.17K. RDEX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 156.20K
RDEX (RDEX) kainos istorija USD
Stebėkite RDEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00081367
-34.25%
30 dienų
$ +0.000311
+24.86%
60 dienų
$ -0.001805
-53.61%
90 dienų
$ +0.000522
+50.19%
RDEX kainos pokytis šiandien
Šiandien RDEX užfiksuotas $ -0.00081367 (-34.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RDEX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000311 (+24.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RDEX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RDEX rodiklis pasikeitė $ -0.001805 (-53.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RDEX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000522 (+50.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RDEX (RDEX) pokyčius?
Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi.
RDEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RDEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RDEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
RDEX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RDEX (RDEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RDEX (RDEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RDEX prognozes.
Supratimas apie RDEX (RDEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RDEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RDEX (RDEX)
Ieškote, kaip nusipirkti RDEX? Viskas paprasta ir patogu! RDEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.