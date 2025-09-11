Redacted Coin (RDAC) realiojo laiko kaina yra $ 0.006003. Per pastarąsias 24 valandas RDAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005568 iki aukščiausios $ 0.006325 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RDAC kaina yra $ 0.17728796901477833, o žemiausia – $ 0.004333003409324463.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RDAC per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +4.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Redacted Coin (RDAC) rinkos informacija
Dabartinė Redacted Coin rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 393.54K. RDAC apyvartoje yra 219.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.00M
Redacted Coin (RDAC) kainos istorija USD
Stebėkite Redacted Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00024473
+4.25%
30 dienų
$ -0.002802
-31.83%
60 dienų
$ +0.000787
+15.08%
90 dienų
$ -0.004047
-40.27%
Redacted Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien RDAC užfiksuotas $ +0.00024473 (+4.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Redacted Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002802 (-31.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Redacted Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RDAC rodiklis pasikeitė $ +0.000787 (+15.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Redacted Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004047 (-40.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Redacted Coin (RDAC) pokyčius?
Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.
Redacted Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Redacted Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RDACstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Redacted Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Redacted Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Redacted Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Redacted Coin (RDAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Redacted Coin (RDAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Redacted Coin prognozes.
Supratimas apie Redacted Coin (RDAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RDACišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Redacted Coin (RDAC)
Ieškote, kaip nusipirkti Redacted Coin? Viskas paprasta ir patogu! Redacted Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.