Redacted Coin kaina(RDAC)

1 RDAC į USD – tiesioginė kaina:

$0.006003
$0.006003$0.006003
+4.25%1D
USD
Redacted Coin (RDAC) kainos grafikas realiu laiku
Redacted Coin (RDAC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005568
$ 0.005568$ 0.005568
24 val. žemiausia
$ 0.006325
$ 0.006325$ 0.006325
24 val. aukščiausia

$ 0.005568
$ 0.005568$ 0.005568

$ 0.006325
$ 0.006325$ 0.006325

$ 0.17728796901477833
$ 0.17728796901477833$ 0.17728796901477833

$ 0.004333003409324463
$ 0.004333003409324463$ 0.004333003409324463

-0.17%

+4.25%

-16.16%

-16.16%

Redacted Coin (RDAC) realiojo laiko kaina yra $ 0.006003. Per pastarąsias 24 valandas RDAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005568 iki aukščiausios $ 0.006325 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RDAC kaina yra $ 0.17728796901477833, o žemiausia – $ 0.004333003409324463.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RDAC per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +4.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Redacted Coin (RDAC) rinkos informacija

No.2051

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 393.54K
$ 393.54K$ 393.54K

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

219.30M
219.30M 219.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.92%

BASE

Dabartinė Redacted Coin rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 393.54K. RDAC apyvartoje yra 219.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.00M

Redacted Coin (RDAC) kainos istorija USD

Stebėkite Redacted Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00024473+4.25%
30 dienų$ -0.002802-31.83%
60 dienų$ +0.000787+15.08%
90 dienų$ -0.004047-40.27%
Redacted Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien RDAC užfiksuotas $ +0.00024473 (+4.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Redacted Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002802 (-31.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Redacted Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RDAC rodiklis pasikeitė $ +0.000787 (+15.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Redacted Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004047 (-40.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Redacted Coin (RDAC) pokyčius?

Peržiūrėkite Redacted Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Redacted Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RDACstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Redacted Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Redacted Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Redacted Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Redacted Coin (RDAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Redacted Coin (RDAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Redacted Coin prognozes.

Peržiūrėkite Redacted Coin kainos prognozę dabar!

Redacted Coin (RDAC) Tokenomika

Supratimas apie Redacted Coin (RDAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RDACišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Redacted Coin (RDAC)

Ieškote, kaip nusipirkti Redacted Coin? Viskas paprasta ir patogu! Redacted Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RDAC į vietos valiutas

1 Redacted Coin(RDAC) į VND
157.968945
1 Redacted Coin(RDAC) į AUD
A$0.00906453
1 Redacted Coin(RDAC) į GBP
0.00438219
1 Redacted Coin(RDAC) į EUR
0.00510255
1 Redacted Coin(RDAC) į USD
$0.006003
1 Redacted Coin(RDAC) į MYR
RM0.02533266
1 Redacted Coin(RDAC) į TRY
0.24786387
1 Redacted Coin(RDAC) į JPY
¥0.882441
1 Redacted Coin(RDAC) į ARS
ARS$8.5512735
1 Redacted Coin(RDAC) į RUB
0.50719347
1 Redacted Coin(RDAC) į INR
0.52964469
1 Redacted Coin(RDAC) į IDR
Rp98.40982032
1 Redacted Coin(RDAC) į KRW
8.34909246
1 Redacted Coin(RDAC) į PHP
0.34331157
1 Redacted Coin(RDAC) į EGP
￡E.0.28892439
1 Redacted Coin(RDAC) į BRL
R$0.0324162
1 Redacted Coin(RDAC) į CAD
C$0.00828414
1 Redacted Coin(RDAC) į BDT
0.7311654
1 Redacted Coin(RDAC) į NGN
9.05426487
1 Redacted Coin(RDAC) į COP
$23.54112468
1 Redacted Coin(RDAC) į ZAR
R.0.10493244
1 Redacted Coin(RDAC) į UAH
0.24780384
1 Redacted Coin(RDAC) į VES
Bs0.936468
1 Redacted Coin(RDAC) į CLP
$5.768883
1 Redacted Coin(RDAC) į PKR
Rs1.70491203
1 Redacted Coin(RDAC) į KZT
3.23609724
1 Redacted Coin(RDAC) į THB
฿0.19083537
1 Redacted Coin(RDAC) į TWD
NT$0.18225108
1 Redacted Coin(RDAC) į AED
د.إ0.02203101
1 Redacted Coin(RDAC) į CHF
Fr0.00474237
1 Redacted Coin(RDAC) į HKD
HK$0.04670334
1 Redacted Coin(RDAC) į AMD
֏2.29380633
1 Redacted Coin(RDAC) į MAD
.د.م0.05420709
1 Redacted Coin(RDAC) į MXN
$0.1116558
1 Redacted Coin(RDAC) į SAR
ريال0.02251125
1 Redacted Coin(RDAC) į PLN
0.02185092
1 Redacted Coin(RDAC) į RON
лв0.02599299
1 Redacted Coin(RDAC) į SEK
kr0.05612805
1 Redacted Coin(RDAC) į BGN
лв0.01002501
1 Redacted Coin(RDAC) į HUF
Ft2.01712806
1 Redacted Coin(RDAC) į CZK
0.12522258
1 Redacted Coin(RDAC) į KWD
د.ك0.001830915
1 Redacted Coin(RDAC) į ILS
0.01992996
1 Redacted Coin(RDAC) į AOA
Kz5.49220473
1 Redacted Coin(RDAC) į BHD
.د.ب0.002263131
1 Redacted Coin(RDAC) į BMD
$0.006003
1 Redacted Coin(RDAC) į DKK
kr0.03829914
1 Redacted Coin(RDAC) į HNL
L0.15733863
1 Redacted Coin(RDAC) į MUR
0.27349668
1 Redacted Coin(RDAC) į NAD
$0.10553274
1 Redacted Coin(RDAC) į NOK
kr0.05960979
1 Redacted Coin(RDAC) į NZD
$0.01008504
1 Redacted Coin(RDAC) į PAB
B/.0.006003
1 Redacted Coin(RDAC) į PGK
K0.02545272
1 Redacted Coin(RDAC) į QAR
ر.ق0.02185092
1 Redacted Coin(RDAC) į RSD
дин.0.60114042

Redacted Coin išteklius

Išsamesnei Redacted Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Redacted Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Redacted Coin

Kiek Redacted Coin(RDAC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RDAC kaina USD valiuta yra 0.006003USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RDAC į USD kaina?
Dabartinė RDAC kaina USD valiuta yra $ 0.006003. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Redacted Coin rinkos kapitalizacija?
RDAC rinkos kapitalizacija yra $ 1.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RDAC apyvartoje?
RDAC apyvartoje yra 219.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RDAC kaina?
RDAC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.17728796901477833USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RDAC kaina?
RDAC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004333003409324463USD.
Kokia yra RDAC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RDAC yra $ 393.54KUSD.
Ar RDAC kaina šiais metais kils?
RDAC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RDAC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Redacted Coin (RDAC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
