Daugiau apie RATO

RATO Kainos informacija

RATO Oficiali svetainė

RATO Tokenomika

RATO Kainų prognozė

RATO Istorija

RATO pirkimo vadovas

RATOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RATO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Rato The Rat logotipas

Rato The Rat kaina(RATO)

1 RATO į USD – tiesioginė kaina:

$0.000001158
$0.000001158$0.000001158
+2.75%1D
USD
Rato The Rat (RATO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:09(UTC+8)

Rato The Rat (RATO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000001046
$ 0.000001046$ 0.000001046
24 val. žemiausia
$ 0.0000012
$ 0.0000012$ 0.0000012
24 val. aukščiausia

$ 0.000001046
$ 0.000001046$ 0.000001046

$ 0.0000012
$ 0.0000012$ 0.0000012

$ 0.000080011524699563
$ 0.000080011524699563$ 0.000080011524699563

$ 0.000000149321370764
$ 0.000000149321370764$ 0.000000149321370764

-1.03%

+2.75%

-24.07%

-24.07%

Rato The Rat (RATO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000001158. Per pastarąsias 24 valandas RATO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000001046 iki aukščiausios $ 0.0000012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RATO kaina yra $ 0.000080011524699563, o žemiausia – $ 0.000000149321370764.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RATO per pastarąją valandą pasikeitė -1.03%, per 24 valandas – +2.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rato The Rat (RATO) rinkos informacija

No.4035

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.50K
$ 55.50K$ 55.50K

$ 487.16K
$ 487.16K$ 487.16K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Rato The Rat rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.50K. RATO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 487.16K

Rato The Rat (RATO) kainos istorija USD

Stebėkite Rato The Rat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000003099+2.75%
30 dienų$ -0.000000571-33.03%
60 dienų$ -0.000001053-47.63%
90 dienų$ -0.000001595-57.94%
Rato The Rat kainos pokytis šiandien

Šiandien RATO užfiksuotas $ +0.00000003099 (+2.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rato The Rat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000571 (-33.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rato The Rat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RATO rodiklis pasikeitė $ -0.000001053 (-47.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rato The Rat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000001595 (-57.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rato The Rat (RATO) pokyčius?

Peržiūrėkite Rato The Rat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Rato The Rat (RATO)

$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.

Rato The Rat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rato The Rat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RATOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rato The Rat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rato The Rat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Rato The Rat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rato The Rat (RATO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rato The Rat (RATO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rato The Rat prognozes.

Peržiūrėkite Rato The Rat kainos prognozę dabar!

Rato The Rat (RATO) Tokenomika

Supratimas apie Rato The Rat (RATO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RATOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Rato The Rat (RATO)

Ieškote, kaip nusipirkti Rato The Rat? Viskas paprasta ir patogu! Rato The Rat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RATO į vietos valiutas

1 Rato The Rat(RATO) į VND
0.03047277
1 Rato The Rat(RATO) į AUD
A$0.00000174858
1 Rato The Rat(RATO) į GBP
0.00000084534
1 Rato The Rat(RATO) į EUR
0.0000009843
1 Rato The Rat(RATO) į USD
$0.000001158
1 Rato The Rat(RATO) į MYR
RM0.00000488676
1 Rato The Rat(RATO) į TRY
0.00004781382
1 Rato The Rat(RATO) į JPY
¥0.000170226
1 Rato The Rat(RATO) į ARS
ARS$0.001649571
1 Rato The Rat(RATO) į RUB
0.00009917112
1 Rato The Rat(RATO) į INR
0.00010226298
1 Rato The Rat(RATO) į IDR
Rp0.01898360352
1 Rato The Rat(RATO) į KRW
0.0016128045
1 Rato The Rat(RATO) į PHP
0.00006620286
1 Rato The Rat(RATO) į EGP
￡E.0.00005576928
1 Rato The Rat(RATO) į BRL
R$0.0000062532
1 Rato The Rat(RATO) į CAD
C$0.00000159804
1 Rato The Rat(RATO) į BDT
0.0001410444
1 Rato The Rat(RATO) į NGN
0.00174659982
1 Rato The Rat(RATO) į COP
$0.00454116648
1 Rato The Rat(RATO) į ZAR
R.0.00002029974
1 Rato The Rat(RATO) į UAH
0.00004780224
1 Rato The Rat(RATO) į VES
Bs0.000180648
1 Rato The Rat(RATO) į CLP
$0.001112838
1 Rato The Rat(RATO) į PKR
Rs0.00032888358
1 Rato The Rat(RATO) į KZT
0.00062425464
1 Rato The Rat(RATO) į THB
฿0.00003684756
1 Rato The Rat(RATO) į TWD
NT$0.0000350874
1 Rato The Rat(RATO) į AED
د.إ0.00000424986
1 Rato The Rat(RATO) į CHF
Fr0.00000091482
1 Rato The Rat(RATO) į HKD
HK$0.00000900924
1 Rato The Rat(RATO) į AMD
֏0.00044248338
1 Rato The Rat(RATO) į MAD
.د.م0.00001045674
1 Rato The Rat(RATO) į MXN
$0.00002157354
1 Rato The Rat(RATO) į SAR
ريال0.0000043425
1 Rato The Rat(RATO) į PLN
0.00000421512
1 Rato The Rat(RATO) į RON
лв0.00000501414
1 Rato The Rat(RATO) į SEK
kr0.0000108273
1 Rato The Rat(RATO) į BGN
лв0.00000193386
1 Rato The Rat(RATO) į HUF
Ft0.00038950488
1 Rato The Rat(RATO) į CZK
0.00002417904
1 Rato The Rat(RATO) į KWD
د.ك0.00000035319
1 Rato The Rat(RATO) į ILS
0.00000385614
1 Rato The Rat(RATO) į AOA
Kz0.00105559806
1 Rato The Rat(RATO) į BHD
.د.ب0.000000436566
1 Rato The Rat(RATO) į BMD
$0.000001158
1 Rato The Rat(RATO) į DKK
kr0.00000738804
1 Rato The Rat(RATO) į HNL
L0.00003035118
1 Rato The Rat(RATO) į MUR
0.00005275848
1 Rato The Rat(RATO) į NAD
$0.00002035764
1 Rato The Rat(RATO) į NOK
kr0.00001149894
1 Rato The Rat(RATO) į NZD
$0.00000194544
1 Rato The Rat(RATO) į PAB
B/.0.000001158
1 Rato The Rat(RATO) į PGK
K0.00000490992
1 Rato The Rat(RATO) į QAR
ر.ق0.00000421512
1 Rato The Rat(RATO) į RSD
дин.0.00011602002

Rato The Rat išteklius

Išsamesnei Rato The Rat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Rato The Rat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rato The Rat

Kiek Rato The Rat(RATO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RATO kaina USD valiuta yra 0.000001158USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RATO į USD kaina?
Dabartinė RATO kaina USD valiuta yra $ 0.000001158. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rato The Rat rinkos kapitalizacija?
RATO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RATO apyvartoje?
RATO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RATO kaina?
RATO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000080011524699563USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RATO kaina?
RATO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000149321370764USD.
Kokia yra RATO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RATO yra $ 55.50KUSD.
Ar RATO kaina šiais metais kils?
RATO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RATO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:09(UTC+8)

Rato The Rat (RATO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RATO-į-USD skaičiuoklė

Suma

RATO
RATO
USD
USD

1 RATO = 0.000001158 USD

Prekiauti RATO

RATOUSDT
$0.000001158
$0.000001158$0.000001158
+2.56%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis