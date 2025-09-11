Rato The Rat (RATO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000001158. Per pastarąsias 24 valandas RATO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000001046 iki aukščiausios $ 0.0000012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RATO kaina yra $ 0.000080011524699563, o žemiausia – $ 0.000000149321370764.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RATO per pastarąją valandą pasikeitė -1.03%, per 24 valandas – +2.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rato The Rat (RATO) rinkos informacija
No.4035
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.50K
$ 55.50K$ 55.50K
$ 487.16K
$ 487.16K$ 487.16K
0.00
0.00 0.00
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Rato The Rat rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.50K. RATO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 487.16K
Rato The Rat (RATO) kainos istorija USD
Stebėkite Rato The Rat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000003099
+2.75%
30 dienų
$ -0.000000571
-33.03%
60 dienų
$ -0.000001053
-47.63%
90 dienų
$ -0.000001595
-57.94%
Rato The Rat kainos pokytis šiandien
Šiandien RATO užfiksuotas $ +0.00000003099 (+2.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rato The Rat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000571 (-33.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rato The Rat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RATO rodiklis pasikeitė $ -0.000001053 (-47.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rato The Rat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000001595 (-57.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rato The Rat (RATO) pokyčius?
$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.
Rato The Rat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rato The Rat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RATOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rato The Rat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rato The Rat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Rato The Rat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rato The Rat (RATO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rato The Rat (RATO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rato The Rat prognozes.
Supratimas apie Rato The Rat (RATO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RATOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Rato The Rat (RATO)
Ieškote, kaip nusipirkti Rato The Rat? Viskas paprasta ir patogu! Rato The Rat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.