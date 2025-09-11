Daugiau apie RAINCOIN

Rain Coin kaina(RAINCOIN)

1 RAINCOIN į USD – tiesioginė kaina:

Rain Coin (RAINCOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:01(UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 4.164
$ 4.164$ 4.164
24 val. aukščiausia

+0.29%

+0.60%

+7.65%

+7.65%

Rain Coin (RAINCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 4.134. Per pastarąsias 24 valandas RAINCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.024 iki aukščiausios $ 4.164 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAINCOIN kaina yra $ 18.028660604972888, o žemiausia – $ 0.000114358726534958.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAINCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rain Coin (RAINCOIN) rinkos informacija

No.1535

MATIC

Dabartinė Rain Coin rinkos kapitalizacija yra $ 4.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.22K. RAINCOIN apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.13M

Rain Coin (RAINCOIN) kainos istorija USD

Stebėkite Rain Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.02466+0.60%
30 dienų$ -0.815-16.47%
60 dienų$ -3.639-46.82%
90 dienų$ +0.196+4.97%
Rain Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien RAINCOIN užfiksuotas $ +0.02466 (+0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rain Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.815 (-16.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rain Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RAINCOIN rodiklis pasikeitė $ -3.639 (-46.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rain Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.196 (+4.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rain Coin (RAINCOIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Rain Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rain Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RAINCOINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rain Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rain Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Rain Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rain Coin (RAINCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rain Coin (RAINCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rain Coin prognozes.

Peržiūrėkite Rain Coin kainos prognozę dabar!

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomika

Supratimas apie Rain Coin (RAINCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAINCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Rain Coin (RAINCOIN)

Ieškote, kaip nusipirkti Rain Coin? Viskas paprasta ir patogu! Rain Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RAINCOIN į vietos valiutas

1 Rain Coin(RAINCOIN) į VND
Rain Coin išteklius

Išsamesnei Rain Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:01(UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

