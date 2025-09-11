Rain Coin (RAINCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 4.134. Per pastarąsias 24 valandas RAINCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.024 iki aukščiausios $ 4.164 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAINCOIN kaina yra $ 18.028660604972888, o žemiausia – $ 0.000114358726534958.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAINCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rain Coin (RAINCOIN) rinkos informacija
No.1535
$ 4.13M
$ 90.22K
$ 4.13M
1.00M
1,000,000
MATIC
Dabartinė Rain Coin rinkos kapitalizacija yra $ 4.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.22K. RAINCOIN apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.13M
Rain Coin (RAINCOIN) kainos istorija USD
Stebėkite Rain Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.02466
+0.60%
30 dienų
$ -0.815
-16.47%
60 dienų
$ -3.639
-46.82%
90 dienų
$ +0.196
+4.97%
Rain Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien RAINCOIN užfiksuotas $ +0.02466 (+0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rain Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.815 (-16.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rain Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RAINCOIN rodiklis pasikeitė $ -3.639 (-46.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rain Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.196 (+4.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rain Coin (RAINCOIN) pokyčius?
RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)
Rain Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rain Coin (RAINCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rain Coin (RAINCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rain Coin prognozes.
Supratimas apie Rain Coin (RAINCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAINCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.