Quizon (QZN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000000388. Per pastarąsias 24 valandas QZN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000035 iki aukščiausios $ 0.000000000116 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QZN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QZN per pastarąją valandą pasikeitė +8.68%, per 24 valandas – -5.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -99.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Quizon (QZN) rinkos informacija
--
----
$ 561.42K
$ 561.42K$ 561.42K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Dabartinė Quizon rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 561.42K. QZN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
Quizon (QZN) kainos istorija USD
Stebėkite Quizon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000002098
-5.13%
30 dienų
$ -0.0047599999612
-100.00%
60 dienų
$ -0.0199999999612
-100.00%
90 dienų
$ -0.0199999999612
-100.00%
Quizon kainos pokytis šiandien
Šiandien QZN užfiksuotas $ -0.000000000002098 (-5.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Quizon 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0047599999612 (-100.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Quizon 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QZN rodiklis pasikeitė $ -0.0199999999612 (-100.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Quizon 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0199999999612 (-100.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quizon (QZN) pokyčius?
Quizon is a pioneering Web3 platform that fuses AI-driven task design, knowledge assessment, and SocialFi to create an incentivized learning ecosystem. Powered by a knowledge-base-driven AI agent, Quizon redefines how users engage with and master knowledge.
Quizon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quizon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti QZNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Quizon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quizon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Quizon kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Quizon (QZN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quizon (QZN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quizon prognozes.
Supratimas apie Quizon (QZN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QZNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Quizon (QZN)
Ieškote, kaip nusipirkti Quizon? Viskas paprasta ir patogu! Quizon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.