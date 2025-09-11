Daugiau apie QTLX

Quantlytica logotipas

Quantlytica kaina(QTLX)

1 QTLX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01904
$0.01904$0.01904
-0.72%1D
USD
Quantlytica (QTLX) kainos grafikas realiu laiku
Quantlytica (QTLX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01897
$ 0.01897$ 0.01897
24 val. žemiausia
$ 0.01923
$ 0.01923$ 0.01923
24 val. aukščiausia

$ 0.01897
$ 0.01897$ 0.01897

$ 0.01923
$ 0.01923$ 0.01923

$ 0.4279230189336038
$ 0.4279230189336038$ 0.4279230189336038

$ 0.01833613138818076
$ 0.01833613138818076$ 0.01833613138818076

0.00%

-0.72%

-5.14%

-5.14%

Quantlytica (QTLX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01904. Per pastarąsias 24 valandas QTLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01897 iki aukščiausios $ 0.01923 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QTLX kaina yra $ 0.4279230189336038, o žemiausia – $ 0.01833613138818076.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QTLX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quantlytica (QTLX) rinkos informacija

No.4836

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.49K
$ 14.49K$ 14.49K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ARB

Dabartinė Quantlytica rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.49K. QTLX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.90M

Quantlytica (QTLX) kainos istorija USD

Stebėkite Quantlytica kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001381-0.72%
30 dienų$ -0.00442-18.85%
60 dienų$ -0.0085-30.87%
90 dienų$ -0.03223-62.87%
Quantlytica kainos pokytis šiandien

Šiandien QTLX užfiksuotas $ -0.0001381 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Quantlytica 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00442 (-18.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Quantlytica 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QTLX rodiklis pasikeitė $ -0.0085 (-30.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Quantlytica 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03223 (-62.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quantlytica (QTLX) pokyčius?

Peržiūrėkite Quantlytica kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Quantlytica (QTLX)

Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.

Quantlytica galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quantlytica investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QTLXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Quantlytica mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quantlytica, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Quantlytica kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quantlytica (QTLX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quantlytica (QTLX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quantlytica prognozes.

Peržiūrėkite Quantlytica kainos prognozę dabar!

Quantlytica (QTLX) Tokenomika

Supratimas apie Quantlytica (QTLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QTLXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Quantlytica (QTLX)

Ieškote, kaip nusipirkti Quantlytica? Viskas paprasta ir patogu! Quantlytica lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QTLX į vietos valiutas

1 Quantlytica(QTLX) į VND
501.0376
1 Quantlytica(QTLX) į AUD
A$0.0287504
1 Quantlytica(QTLX) į GBP
0.0138992
1 Quantlytica(QTLX) į EUR
0.016184
1 Quantlytica(QTLX) į USD
$0.01904
1 Quantlytica(QTLX) į MYR
RM0.0803488
1 Quantlytica(QTLX) į TRY
0.7861616
1 Quantlytica(QTLX) į JPY
¥2.79888
1 Quantlytica(QTLX) į ARS
ARS$27.12248
1 Quantlytica(QTLX) į RUB
1.6086896
1 Quantlytica(QTLX) į INR
1.6798992
1 Quantlytica(QTLX) į IDR
Rp312.1310976
1 Quantlytica(QTLX) į KRW
26.4812128
1 Quantlytica(QTLX) į PHP
1.0888976
1 Quantlytica(QTLX) į EGP
￡E.0.9163952
1 Quantlytica(QTLX) į BRL
R$0.102816
1 Quantlytica(QTLX) į CAD
C$0.0262752
1 Quantlytica(QTLX) į BDT
2.319072
1 Quantlytica(QTLX) į NGN
28.7178416
1 Quantlytica(QTLX) į COP
$74.6665024
1 Quantlytica(QTLX) į ZAR
R.0.3328192
1 Quantlytica(QTLX) į UAH
0.7859712
1 Quantlytica(QTLX) į VES
Bs2.97024
1 Quantlytica(QTLX) į CLP
$18.29744
1 Quantlytica(QTLX) į PKR
Rs5.4075504
1 Quantlytica(QTLX) į KZT
10.2640832
1 Quantlytica(QTLX) į THB
฿0.6052816
1 Quantlytica(QTLX) į TWD
NT$0.5780544
1 Quantlytica(QTLX) į AED
د.إ0.0698768
1 Quantlytica(QTLX) į CHF
Fr0.0150416
1 Quantlytica(QTLX) į HKD
HK$0.1481312
1 Quantlytica(QTLX) į AMD
֏7.2753744
1 Quantlytica(QTLX) į MAD
.د.م0.1719312
1 Quantlytica(QTLX) į MXN
$0.354144
1 Quantlytica(QTLX) į SAR
ريال0.0714
1 Quantlytica(QTLX) į PLN
0.0693056
1 Quantlytica(QTLX) į RON
лв0.0824432
1 Quantlytica(QTLX) į SEK
kr0.178024
1 Quantlytica(QTLX) į BGN
лв0.0317968
1 Quantlytica(QTLX) į HUF
Ft6.3978208
1 Quantlytica(QTLX) į CZK
0.3971744
1 Quantlytica(QTLX) į KWD
د.ك0.0058072
1 Quantlytica(QTLX) į ILS
0.0632128
1 Quantlytica(QTLX) į AOA
Kz17.4198864
1 Quantlytica(QTLX) į BHD
.د.ب0.00717808
1 Quantlytica(QTLX) į BMD
$0.01904
1 Quantlytica(QTLX) į DKK
kr0.1214752
1 Quantlytica(QTLX) į HNL
L0.4990384
1 Quantlytica(QTLX) į MUR
0.8674624
1 Quantlytica(QTLX) į NAD
$0.3347232
1 Quantlytica(QTLX) į NOK
kr0.1890672
1 Quantlytica(QTLX) į NZD
$0.0319872
1 Quantlytica(QTLX) į PAB
B/.0.01904
1 Quantlytica(QTLX) į PGK
K0.0807296
1 Quantlytica(QTLX) į QAR
ر.ق0.0693056
1 Quantlytica(QTLX) į RSD
дин.1.9066656

Quantlytica išteklius

Išsamesnei Quantlytica analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Quantlytica svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quantlytica

Kiek Quantlytica(QTLX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QTLX kaina USD valiuta yra 0.01904USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QTLX į USD kaina?
Dabartinė QTLX kaina USD valiuta yra $ 0.01904. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quantlytica rinkos kapitalizacija?
QTLX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QTLX apyvartoje?
QTLX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QTLX kaina?
QTLX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4279230189336038USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QTLX kaina?
QTLX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01833613138818076USD.
Kokia yra QTLX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QTLX yra $ 14.49KUSD.
Ar QTLX kaina šiais metais kils?
QTLX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QTLX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Quantlytica (QTLX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
