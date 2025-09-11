Quantlytica (QTLX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01904. Per pastarąsias 24 valandas QTLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01897 iki aukščiausios $ 0.01923 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QTLX kaina yra $ 0.4279230189336038, o žemiausia – $ 0.01833613138818076.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QTLX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Quantlytica (QTLX) rinkos informacija
Dabartinė Quantlytica rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.49K. QTLX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.90M
Quantlytica (QTLX) kainos istorija USD
Stebėkite Quantlytica kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001381
-0.72%
30 dienų
$ -0.00442
-18.85%
60 dienų
$ -0.0085
-30.87%
90 dienų
$ -0.03223
-62.87%
Quantlytica kainos pokytis šiandien
Šiandien QTLX užfiksuotas $ -0.0001381 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Quantlytica 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00442 (-18.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Quantlytica 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QTLX rodiklis pasikeitė $ -0.0085 (-30.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Quantlytica 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03223 (-62.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quantlytica (QTLX) pokyčius?
Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.
Quantlytica galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quantlytica investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti QTLXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Quantlytica mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quantlytica, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Quantlytica kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Quantlytica (QTLX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quantlytica (QTLX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quantlytica prognozes.
Supratimas apie Quantlytica (QTLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QTLXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Quantlytica (QTLX)
Ieškote, kaip nusipirkti Quantlytica? Viskas paprasta ir patogu! Quantlytica lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.