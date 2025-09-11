Pixer Eternity (PXT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001023. Per pastarąsias 24 valandas PXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001023 iki aukščiausios $ 0.001028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PXT kaina yra $ 3.454607885639246, o žemiausia – $ 0.001100784672810677.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PXT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pixer Eternity (PXT) rinkos informacija
Dabartinė Pixer Eternity rinkos kapitalizacija yra $ 3.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 101.24K. PXT apyvartoje yra 3.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.23M
Pixer Eternity (PXT) kainos istorija USD
Stebėkite Pixer Eternity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000747
-42.21%
60 dienų
$ -0.001567
-60.51%
90 dienų
$ -0.002707
-72.58%
Pixer Eternity kainos pokytis šiandien
Šiandien PXT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pixer Eternity 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000747 (-42.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pixer Eternity 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PXT rodiklis pasikeitė $ -0.001567 (-60.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pixer Eternity 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002707 (-72.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.
Supratimas apie Pixer Eternity (PXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
