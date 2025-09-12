PUNPAD (PUAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000000024. Per pastarąsias 24 valandas PUAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000016 iki aukščiausios $ 0.000000000083 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUAD kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUAD per pastarąją valandą pasikeitė +4.34%, per 24 valandas – -20.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -99.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PUNPAD (PUAD) rinkos informacija
Dabartinė PUNPAD rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 847.20K. PUAD apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
PUNPAD (PUAD) kainos istorija USD
Stebėkite PUNPAD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000006
-20.00%
30 dienų
$ -0.000127999976
-100.00%
60 dienų
$ -0.024999999976
-100.00%
90 dienų
$ -0.024999999976
-100.00%
PUNPAD kainos pokytis šiandien
Šiandien PUAD užfiksuotas $ -0.000000000006 (-20.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PUNPAD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000127999976 (-100.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PUNPAD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUAD rodiklis pasikeitė $ -0.024999999976 (-100.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PUNPAD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.024999999976 (-100.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PUNPAD (PUAD) pokyčius?
Pumpad is not a typical launchpad or dashboard—it’s an embedded Web3 mission engine, tightly integrated with Telegram, designed to convert human behavior into on-chain value.
PUNPAD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PUNPAD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PUNPAD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PUNPAD kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PUNPAD (PUAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PUNPAD (PUAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PUNPAD prognozes.
Supratimas apie PUNPAD (PUAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUADišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PUNPAD (PUAD)
Ieškote, kaip nusipirkti PUNPAD? Viskas paprasta ir patogu! PUNPAD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
