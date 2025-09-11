ParaSwap (PSP) realiojo laiko kaina yra $ 0.020249. Per pastarąsias 24 valandas PSP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.019 iki aukščiausios $ 0.020683 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSP kaina yra $ 7.6029170992121715, o žemiausia – $ 0.0126518647049269.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSP per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ParaSwap (PSP) rinkos informacija
No.1014
$ 15.09M
$ 99.66K
$ 40.50M
744.98M
2,000,000,000
1,800,000,000
37.24%
ETH
Dabartinė ParaSwap rinkos kapitalizacija yra $ 15.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.66K. PSP apyvartoje yra 744.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 1800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.50M
ParaSwap (PSP) kainos istorija USD
Stebėkite ParaSwap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00009562
-0.47%
30 dienų
$ -0.005731
-22.06%
60 dienų
$ -0.00121
-5.64%
90 dienų
$ +0.0011
+5.74%
ParaSwap kainos pokytis šiandien
Šiandien PSP užfiksuotas $ -0.00009562 (-0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ParaSwap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.005731 (-22.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ParaSwap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PSP rodiklis pasikeitė $ -0.00121 (-5.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ParaSwap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0011 (+5.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ParaSwap (PSP) pokyčius?
ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols.
ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.
ParaSwap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ParaSwap (PSP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ParaSwap (PSP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ParaSwap prognozes.
Supratimas apie ParaSwap (PSP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ParaSwap (PSP)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.