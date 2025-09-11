PropertySystem (PS) realiojo laiko kaina yra $ 0.02722. Per pastarąsias 24 valandas PS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02692 iki aukščiausios $ 0.02745 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PS per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PropertySystem (PS) rinkos informacija
--
----
$ 52.25K
$ 52.25K$ 52.25K
$ 272.20K
$ 272.20K$ 272.20K
--
----
10,000,000
10,000,000 10,000,000
KLAY
Dabartinė PropertySystem rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.25K. PS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 272.20K
PropertySystem (PS) kainos istorija USD
Stebėkite PropertySystem kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000492
-0.18%
30 dienų
$ -0.00172
-5.95%
60 dienų
$ -0.00113
-3.99%
90 dienų
$ -0.00331
-10.85%
PropertySystem kainos pokytis šiandien
Šiandien PS užfiksuotas $ -0.0000492 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PropertySystem 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00172 (-5.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PropertySystem 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PS rodiklis pasikeitė $ -0.00113 (-3.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PropertySystem 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00331 (-10.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PropertySystem (PS) pokyčius?
PS Platform is a real estate transaction STO platform that utilizes blockchain technology.It combines traditional real estate investment with STO and token utility allowed by blockchain technology to help anyone, regardless of income level, invest in real estate and select assets in the most efficient way.
PropertySystem galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PropertySystem investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PropertySystem mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PropertySystem, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PropertySystem kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PropertySystem (PS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PropertySystem (PS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PropertySystem prognozes.
Supratimas apie PropertySystem (PS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PropertySystem (PS)
Ieškote, kaip nusipirkti PropertySystem? Viskas paprasta ir patogu! PropertySystem lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.