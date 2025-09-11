Daugiau apie PRISMA

Prisma Finance logotipas

Prisma Finance kaina(PRISMA)

1 PRISMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.04022
$0.04022$0.04022
+1.38%1D
USD
Prisma Finance (PRISMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:53:34(UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03967
$ 0.03967$ 0.03967
24 val. žemiausia
$ 0.04448
$ 0.04448$ 0.04448
24 val. aukščiausia

$ 0.03967
$ 0.03967$ 0.03967

$ 0.04448
$ 0.04448$ 0.04448

$ 4.656413048087342
$ 4.656413048087342$ 4.656413048087342

$ 0.017539074103003743
$ 0.017539074103003743$ 0.017539074103003743

0.00%

+1.38%

+36.29%

+36.29%

Prisma Finance (PRISMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.04022. Per pastarąsias 24 valandas PRISMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03967 iki aukščiausios $ 0.04448 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRISMA kaina yra $ 4.656413048087342, o žemiausia – $ 0.017539074103003743.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRISMA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Prisma Finance (PRISMA) rinkos informacija

No.7439

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 29.04
$ 29.04$ 29.04

$ 12.07M
$ 12.07M$ 12.07M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Prisma Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.04. PRISMA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.07M

Prisma Finance (PRISMA) kainos istorija USD

Stebėkite Prisma Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005475+1.38%
30 dienų$ -0.00452-10.11%
60 dienų$ -0.00227-5.35%
90 dienų$ -0.01169-22.52%
Prisma Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien PRISMA užfiksuotas $ +0.0005475 (+1.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Prisma Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00452 (-10.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Prisma Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PRISMA rodiklis pasikeitė $ -0.00227 (-5.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Prisma Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01169 (-22.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Prisma Finance (PRISMA) pokyčius?

Peržiūrėkite Prisma Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Prisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Prisma Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PRISMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Prisma Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Prisma Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Prisma Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Prisma Finance (PRISMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prisma Finance (PRISMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prisma Finance prognozes.

Peržiūrėkite Prisma Finance kainos prognozę dabar!

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomika

Supratimas apie Prisma Finance (PRISMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRISMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Prisma Finance (PRISMA)

Ieškote, kaip nusipirkti Prisma Finance? Viskas paprasta ir patogu! Prisma Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PRISMA į vietos valiutas

1 Prisma Finance(PRISMA) į VND
1,058.3893
1 Prisma Finance(PRISMA) į AUD
A$0.0607322
1 Prisma Finance(PRISMA) į GBP
0.0293606
1 Prisma Finance(PRISMA) į EUR
0.034187
1 Prisma Finance(PRISMA) į USD
$0.04022
1 Prisma Finance(PRISMA) į MYR
RM0.1697284
1 Prisma Finance(PRISMA) į TRY
1.6598794
1 Prisma Finance(PRISMA) į JPY
¥5.91234
1 Prisma Finance(PRISMA) į ARS
ARS$57.29339
1 Prisma Finance(PRISMA) į RUB
3.3981878
1 Prisma Finance(PRISMA) į INR
3.5441864
1 Prisma Finance(PRISMA) į IDR
Rp659.3441568
1 Prisma Finance(PRISMA) į KRW
55.9387804
1 Prisma Finance(PRISMA) į PHP
2.2997796
1 Prisma Finance(PRISMA) į EGP
￡E.1.936593
1 Prisma Finance(PRISMA) į BRL
R$0.217188
1 Prisma Finance(PRISMA) į CAD
C$0.0555036
1 Prisma Finance(PRISMA) į BDT
4.898796
1 Prisma Finance(PRISMA) į NGN
60.6634238
1 Prisma Finance(PRISMA) į COP
$157.7251432
1 Prisma Finance(PRISMA) į ZAR
R.0.7030456
1 Prisma Finance(PRISMA) į UAH
1.6602816
1 Prisma Finance(PRISMA) į VES
Bs6.27432
1 Prisma Finance(PRISMA) į CLP
$38.65142
1 Prisma Finance(PRISMA) į PKR
Rs11.4228822
1 Prisma Finance(PRISMA) į KZT
21.6817976
1 Prisma Finance(PRISMA) į THB
฿1.2781916
1 Prisma Finance(PRISMA) į TWD
NT$1.2198726
1 Prisma Finance(PRISMA) į AED
د.إ0.1476074
1 Prisma Finance(PRISMA) į CHF
Fr0.0317738
1 Prisma Finance(PRISMA) į HKD
HK$0.3129116
1 Prisma Finance(PRISMA) į AMD
֏15.3684642
1 Prisma Finance(PRISMA) į MAD
.د.م0.3631866
1 Prisma Finance(PRISMA) į MXN
$0.7476898
1 Prisma Finance(PRISMA) į SAR
ريال0.150825
1 Prisma Finance(PRISMA) į PLN
0.1464008
1 Prisma Finance(PRISMA) į RON
лв0.1741526
1 Prisma Finance(PRISMA) į SEK
kr0.3756548
1 Prisma Finance(PRISMA) į BGN
лв0.0671674
1 Prisma Finance(PRISMA) į HUF
Ft13.5147244
1 Prisma Finance(PRISMA) į CZK
0.838587
1 Prisma Finance(PRISMA) į KWD
د.ك0.0122671
1 Prisma Finance(PRISMA) į ILS
0.1335304
1 Prisma Finance(PRISMA) į AOA
Kz36.7976802
1 Prisma Finance(PRISMA) į BHD
.د.ب0.01516294
1 Prisma Finance(PRISMA) į BMD
$0.04022
1 Prisma Finance(PRISMA) į DKK
kr0.2566036
1 Prisma Finance(PRISMA) į HNL
L1.0541662
1 Prisma Finance(PRISMA) į MUR
1.83001
1 Prisma Finance(PRISMA) į NAD
$0.7070676
1 Prisma Finance(PRISMA) į NOK
kr0.3993846
1 Prisma Finance(PRISMA) į NZD
$0.0675696
1 Prisma Finance(PRISMA) į PAB
B/.0.04022
1 Prisma Finance(PRISMA) į PGK
K0.1705328
1 Prisma Finance(PRISMA) į QAR
ر.ق0.1464008
1 Prisma Finance(PRISMA) į RSD
дин.4.0272286

Išsamesnei Prisma Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Prisma Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Prisma Finance

Kiek Prisma Finance(PRISMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRISMA kaina USD valiuta yra 0.04022USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRISMA į USD kaina?
Dabartinė PRISMA kaina USD valiuta yra $ 0.04022. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Prisma Finance rinkos kapitalizacija?
PRISMA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRISMA apyvartoje?
PRISMA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRISMA kaina?
PRISMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.656413048087342USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRISMA kaina?
PRISMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.017539074103003743USD.
Kokia yra PRISMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRISMA yra $ 29.04USD.
Ar PRISMA kaina šiais metais kils?
PRISMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRISMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:53:34(UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

