Prisma Finance (PRISMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.04022. Per pastarąsias 24 valandas PRISMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03967 iki aukščiausios $ 0.04448 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRISMA kaina yra $ 4.656413048087342, o žemiausia – $ 0.017539074103003743.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRISMA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Prisma Finance (PRISMA) rinkos informacija
Dabartinė Prisma Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.04. PRISMA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.07M
Prisma Finance (PRISMA) kainos istorija USD
Stebėkite Prisma Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005475
+1.38%
30 dienų
$ -0.00452
-10.11%
60 dienų
$ -0.00227
-5.35%
90 dienų
$ -0.01169
-22.52%
Prisma Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien PRISMA užfiksuotas $ +0.0005475 (+1.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Prisma Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00452 (-10.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Prisma Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PRISMA rodiklis pasikeitė $ -0.00227 (-5.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Prisma Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01169 (-22.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.
Prisma Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Prisma Finance (PRISMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prisma Finance (PRISMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prisma Finance prognozes.
Supratimas apie Prisma Finance (PRISMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRISMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
