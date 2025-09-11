Pop Social (PPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1154. Per pastarąsias 24 valandas PPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11478 iki aukščiausios $ 0.18546 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PPT kaina yra $ 4.375176463088224, o žemiausia – $ 0.02708770197649087.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PPT per pastarąją valandą pasikeitė -3.85%, per 24 valandas – -32.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -61.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pop Social (PPT) rinkos informacija
Dabartinė Pop Social rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 335.02K. PPT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.08M
Pop Social (PPT) kainos istorija USD
Stebėkite Pop Social kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0548316
-32.21%
30 dienų
$ -0.27901
-70.75%
60 dienų
$ -0.30713
-72.69%
90 dienų
$ -0.2895
-71.50%
Pop Social kainos pokytis šiandien
Šiandien PPT užfiksuotas $ -0.0548316 (-32.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pop Social 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.27901 (-70.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pop Social 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PPT rodiklis pasikeitė $ -0.30713 (-72.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pop Social 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2895 (-71.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pop Social (PPT) pokyčius?
Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.
Pop Social galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pop Social investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pop Social mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pop Social, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pop Social kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pop Social (PPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pop Social (PPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pop Social prognozes.
Supratimas apie Pop Social (PPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pop Social (PPT)
Ieškote, kaip nusipirkti Pop Social? Viskas paprasta ir patogu! Pop Social lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.