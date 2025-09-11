Daugiau apie PPT

Pop Social logotipas

Pop Social kaina(PPT)

1 PPT į USD – tiesioginė kaina:

Pop Social (PPT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:36:54(UTC+8)

Pop Social (PPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
-3.85%

-32.21%

-61.71%

-61.71%

Pop Social (PPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1154. Per pastarąsias 24 valandas PPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11478 iki aukščiausios $ 0.18546 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PPT kaina yra $ 4.375176463088224, o žemiausia – $ 0.02708770197649087.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PPT per pastarąją valandą pasikeitė -3.85%, per 24 valandas – -32.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -61.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pop Social (PPT) rinkos informacija

BSC

Dabartinė Pop Social rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 335.02K. PPT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.08M

Pop Social (PPT) kainos istorija USD

Stebėkite Pop Social kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0548316-32.21%
30 dienų$ -0.27901-70.75%
60 dienų$ -0.30713-72.69%
90 dienų$ -0.2895-71.50%
Pop Social kainos pokytis šiandien

Šiandien PPT užfiksuotas $ -0.0548316 (-32.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pop Social 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.27901 (-70.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pop Social 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PPT rodiklis pasikeitė $ -0.30713 (-72.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pop Social 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2895 (-71.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pop Social (PPT) pokyčius?

Peržiūrėkite Pop Social kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pop Social (PPT)

Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.

Pop Social galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pop Social investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pop Social mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pop Social, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pop Social kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pop Social (PPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pop Social (PPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pop Social prognozes.

Peržiūrėkite Pop Social kainos prognozę dabar!

Pop Social (PPT) Tokenomika

Supratimas apie Pop Social (PPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pop Social (PPT)

Ieškote, kaip nusipirkti Pop Social? Viskas paprasta ir patogu! Pop Social lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PPT į vietos valiutas

1 Pop Social(PPT) į VND
3,036.751
1 Pop Social(PPT) į AUD
A$0.174254
1 Pop Social(PPT) į GBP
0.084242
1 Pop Social(PPT) į EUR
0.09809
1 Pop Social(PPT) į USD
$0.1154
1 Pop Social(PPT) į MYR
RM0.486988
1 Pop Social(PPT) į TRY
4.764866
1 Pop Social(PPT) į JPY
¥16.9638
1 Pop Social(PPT) į ARS
ARS$164.3873
1 Pop Social(PPT) į RUB
9.7513
1 Pop Social(PPT) į INR
10.187512
1 Pop Social(PPT) į IDR
Rp1,891.802976
1 Pop Social(PPT) į KRW
160.72335
1 Pop Social(PPT) į PHP
6.605496
1 Pop Social(PPT) į EGP
￡E.5.557664
1 Pop Social(PPT) į BRL
R$0.62316
1 Pop Social(PPT) į CAD
C$0.159252
1 Pop Social(PPT) į BDT
14.05572
1 Pop Social(PPT) į NGN
174.056666
1 Pop Social(PPT) į COP
$452.548024
1 Pop Social(PPT) į ZAR
R.2.020654
1 Pop Social(PPT) į UAH
4.763712
1 Pop Social(PPT) į VES
Bs18.0024
1 Pop Social(PPT) į CLP
$110.8994
1 Pop Social(PPT) į PKR
Rs32.774754
1 Pop Social(PPT) į KZT
62.209832
1 Pop Social(PPT) į THB
฿3.66972
1 Pop Social(PPT) į TWD
NT$3.504698
1 Pop Social(PPT) į AED
د.إ0.423518
1 Pop Social(PPT) į CHF
Fr0.091166
1 Pop Social(PPT) į HKD
HK$0.897812
1 Pop Social(PPT) į AMD
֏44.095494
1 Pop Social(PPT) į MAD
.د.م1.042062
1 Pop Social(PPT) į MXN
$2.147594
1 Pop Social(PPT) į SAR
ريال0.43275
1 Pop Social(PPT) į PLN
0.42121
1 Pop Social(PPT) į RON
лв0.500836
1 Pop Social(PPT) į SEK
kr1.080144
1 Pop Social(PPT) į BGN
лв0.192718
1 Pop Social(PPT) į HUF
Ft38.841332
1 Pop Social(PPT) į CZK
2.410706
1 Pop Social(PPT) į KWD
د.ك0.035197
1 Pop Social(PPT) į ILS
0.383128
1 Pop Social(PPT) į AOA
Kz105.195178
1 Pop Social(PPT) į BHD
.د.ب0.0433904
1 Pop Social(PPT) į BMD
$0.1154
1 Pop Social(PPT) į DKK
kr0.736252
1 Pop Social(PPT) į HNL
L3.024634
1 Pop Social(PPT) į MUR
5.257624
1 Pop Social(PPT) į NAD
$2.028732
1 Pop Social(PPT) į NOK
kr1.14823
1 Pop Social(PPT) į NZD
$0.193872
1 Pop Social(PPT) į PAB
B/.0.1154
1 Pop Social(PPT) į PGK
K0.489296
1 Pop Social(PPT) į QAR
ر.ق0.420056
1 Pop Social(PPT) į RSD
дин.11.567696

Pop Social išteklius

Išsamesnei Pop Social analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pop Social svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pop Social

Kiek Pop Social(PPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PPT kaina USD valiuta yra 0.1154USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PPT į USD kaina?
Dabartinė PPT kaina USD valiuta yra $ 0.1154. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pop Social rinkos kapitalizacija?
PPT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PPT apyvartoje?
PPT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PPT kaina?
PPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.375176463088224USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PPT kaina?
PPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02708770197649087USD.
Kokia yra PPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PPT yra $ 335.02KUSD.
Ar PPT kaina šiais metais kils?
PPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:36:54(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
