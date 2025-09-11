POLKACITY (POLC) realiojo laiko kaina yra $ 0.002801. Per pastarąsias 24 valandas POLC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0027 iki aukščiausios $ 0.003089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POLC kaina yra $ 2.887279195780182, o žemiausia – $ 0.000640293666682071.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POLC per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – -6.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
POLKACITY (POLC) rinkos informacija
No.2452
$ 532.26K
$ 532.26K$ 532.26K
$ 56.94K
$ 56.94K$ 56.94K
$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M
190.03M
190.03M 190.03M
432,525,934.78
432,525,934.78 432,525,934.78
432,525,934.78
432,525,934.78 432,525,934.78
43.93%
2021-04-30 00:00:00
ETH
Dabartinė POLKACITY rinkos kapitalizacija yra $ 532.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.94K. POLC apyvartoje yra 190.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 432525934.78. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.21M
POLKACITY (POLC) kainos istorija USD
Stebėkite POLKACITY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00020488
-6.80%
30 dienų
$ -0.000985
-26.02%
60 dienų
$ -0.000179
-6.01%
90 dienų
$ -0.0011
-28.20%
POLKACITY kainos pokytis šiandien
Šiandien POLC užfiksuotas $ -0.00020488 (-6.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
POLKACITY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000985 (-26.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
POLKACITY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POLC rodiklis pasikeitė $ -0.000179 (-6.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
POLKACITY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0011 (-28.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir POLKACITY (POLC) pokyčius?
Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.
POLKACITY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų POLKACITY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti POLCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie POLKACITY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti POLKACITY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
POLKACITY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos POLKACITY (POLC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų POLKACITY (POLC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes POLKACITY prognozes.
Supratimas apie POLKACITY (POLC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti POLKACITY (POLC)
Ieškote, kaip nusipirkti POLKACITY? Viskas paprasta ir patogu! POLKACITY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.