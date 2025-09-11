Ponder (PNDR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001557. Per pastarąsias 24 valandas PNDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001266 iki aukščiausios $ 0.001557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNDR kaina yra $ 0.08320081461131855, o žemiausia – $ 0.001020379552365619.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNDR per pastarąją valandą pasikeitė +7.60%, per 24 valandas – +15.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ponder (PNDR) rinkos informacija
Dabartinė Ponder rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.11K. PNDR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 155.70K
Ponder (PNDR) kainos istorija USD
Stebėkite Ponder kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00021395
+15.93%
30 dienų
$ +0.000314
+25.26%
60 dienų
$ -0.005483
-77.89%
90 dienų
$ -0.006383
-80.40%
Ponder kainos pokytis šiandien
Šiandien PNDR užfiksuotas $ +0.00021395 (+15.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ponder 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000314 (+25.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ponder 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PNDR rodiklis pasikeitė $ -0.005483 (-77.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ponder 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006383 (-80.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ponder (PNDR) pokyčius?
Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends.
Ponder galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ponder, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ponder kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ponder (PNDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ponder (PNDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ponder prognozes.
Supratimas apie Ponder (PNDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ponder (PNDR)
Ieškote, kaip nusipirkti Ponder? Viskas paprasta ir patogu!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.