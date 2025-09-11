Daugiau apie PLYR

PLYR L1 kaina(PLYR)

1 PLYR į USD – tiesioginė kaina:

PLYR L1 (PLYR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:22(UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) kainos informacija (USD)

PLYR L1 (PLYR) realiojo laiko kaina yra $ 0.00393. Per pastarąsias 24 valandas PLYR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00374 iki aukščiausios $ 0.00412 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLYR kaina yra $ 0.02440709538718052, o žemiausia – $ 0.000070726980602056.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLYR per pastarąją valandą pasikeitė -1.26%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PLYR L1 (PLYR) rinkos informacija

Dabartinė PLYR L1 rinkos kapitalizacija yra $ 338.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.19K. PLYR apyvartoje yra 86.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 749981805.0297735. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.95M

PLYR L1 (PLYR) kainos istorija USD

Stebėkite PLYR L1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000296+0.76%
30 dienų$ -0.00115-22.64%
60 dienų$ -0.00189-32.48%
90 dienų$ -0.00375-48.83%
PLYR L1 kainos pokytis šiandien

Šiandien PLYR užfiksuotas $ +0.0000296 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PLYR L1 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00115 (-22.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PLYR L1 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLYR rodiklis pasikeitė $ -0.00189 (-32.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PLYR L1 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00375 (-48.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PLYR L1 (PLYR) pokyčius?

Peržiūrėkite PLYR L1 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PLYR L1 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PLYRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PLYR L1 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PLYR L1, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PLYR L1 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PLYR L1 (PLYR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PLYR L1 (PLYR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PLYR L1 prognozes.

Peržiūrėkite PLYR L1 kainos prognozę dabar!

PLYR L1 (PLYR) Tokenomika

Supratimas apie PLYR L1 (PLYR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLYRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PLYR L1 (PLYR)

Ieškote, kaip nusipirkti PLYR L1? Viskas paprasta ir patogu! PLYR L1 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PLYR į vietos valiutas

PLYR L1 išteklius

Išsamesnei PLYR L1 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PLYR L1

Kiek PLYR L1(PLYR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLYR kaina USD valiuta yra 0.00393USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLYR į USD kaina?
Dabartinė PLYR kaina USD valiuta yra $ 0.00393. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PLYR L1 rinkos kapitalizacija?
PLYR rinkos kapitalizacija yra $ 338.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLYR apyvartoje?
PLYR apyvartoje yra 86.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLYR kaina?
PLYR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02440709538718052USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLYR kaina?
PLYR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000070726980602056USD.
Kokia yra PLYR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLYR yra $ 2.19KUSD.
Ar PLYR kaina šiais metais kils?
PLYR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLYR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:22(UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

