PLYR L1 (PLYR) realiojo laiko kaina yra $ 0.00393. Per pastarąsias 24 valandas PLYR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00374 iki aukščiausios $ 0.00412 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLYR kaina yra $ 0.02440709538718052, o žemiausia – $ 0.000070726980602056.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLYR per pastarąją valandą pasikeitė -1.26%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PLYR L1 (PLYR) rinkos informacija
No.2640
$ 338.34K
$ 2.19K
$ 2.95M
86.09M
750,000,000
749,981,805.0297735
11.47%
PLYR
Dabartinė PLYR L1 rinkos kapitalizacija yra $ 338.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.19K. PLYR apyvartoje yra 86.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 749981805.0297735. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.95M
PLYR L1 (PLYR) kainos istorija USD
Stebėkite PLYR L1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000296
+0.76%
30 dienų
$ -0.00115
-22.64%
60 dienų
$ -0.00189
-32.48%
90 dienų
$ -0.00375
-48.83%
PLYR L1 kainos pokytis šiandien
Šiandien PLYR užfiksuotas $ +0.0000296 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PLYR L1 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00115 (-22.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PLYR L1 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLYR rodiklis pasikeitė $ -0.00189 (-32.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PLYR L1 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00375 (-48.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PLYR L1 (PLYR) pokyčius?
PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.
PLYR L1 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PLYR L1 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PLYRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PLYR L1 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PLYR L1, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PLYR L1 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PLYR L1 (PLYR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PLYR L1 (PLYR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PLYR L1 prognozes.
Supratimas apie PLYR L1 (PLYR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLYRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PLYR L1 (PLYR)
Ieškote, kaip nusipirkti PLYR L1? Viskas paprasta ir patogu! PLYR L1 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
