PIKA PAMM logotipas

PIKA PAMM kaina(PKAM)

1 PKAM į USD – tiesioginė kaina:

$5.71635
$5.71635$5.71635
-4.71%1D
USD
PIKA PAMM (PKAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:15(UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.218
$ 4.218$ 4.218
24 val. žemiausia
$ 11.64
$ 11.64$ 11.64
24 val. aukščiausia

$ 4.218
$ 4.218$ 4.218

$ 11.64
$ 11.64$ 11.64

--
----

--
----

-1.97%

-4.71%

-37.28%

-37.28%

PIKA PAMM (PKAM) realiojo laiko kaina yra $ 5.71635. Per pastarąsias 24 valandas PKAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.218 iki aukščiausios $ 11.64 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PKAM kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PKAM per pastarąją valandą pasikeitė -1.97%, per 24 valandas – -4.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -37.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PIKA PAMM (PKAM) rinkos informacija

--
----

$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M

$ 12.00B
$ 12.00B$ 12.00B

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

ETH

Dabartinė PIKA PAMM rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.37M. PKAM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.00B

PIKA PAMM (PKAM) kainos istorija USD

Stebėkite PIKA PAMM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.2825481-4.71%
30 dienų$ -7.32433-56.17%
60 dienų$ -3.39794-37.29%
90 dienų$ +3.40488+147.30%
PIKA PAMM kainos pokytis šiandien

Šiandien PKAM užfiksuotas $ -0.2825481 (-4.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PIKA PAMM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -7.32433 (-56.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PIKA PAMM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PKAM rodiklis pasikeitė $ -3.39794 (-37.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PIKA PAMM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +3.40488 (+147.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PIKA PAMM (PKAM) pokyčius?

Peržiūrėkite PIKA PAMM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PIKA PAMM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PKAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PIKA PAMM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PIKA PAMM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PIKA PAMM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PIKA PAMM (PKAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PIKA PAMM (PKAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PIKA PAMM prognozes.

Peržiūrėkite PIKA PAMM kainos prognozę dabar!

PIKA PAMM (PKAM) Tokenomika

Supratimas apie PIKA PAMM (PKAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PKAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PIKA PAMM (PKAM)

Ieškote, kaip nusipirkti PIKA PAMM? Viskas paprasta ir patogu! PIKA PAMM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PKAM į vietos valiutas

1 PIKA PAMM(PKAM) į VND
150,425.75025
1 PIKA PAMM(PKAM) į AUD
A$8.6316885
1 PIKA PAMM(PKAM) į GBP
4.1729355
1 PIKA PAMM(PKAM) į EUR
4.8588975
1 PIKA PAMM(PKAM) į USD
$5.71635
1 PIKA PAMM(PKAM) į MYR
RM24.122997
1 PIKA PAMM(PKAM) į TRY
236.0280915
1 PIKA PAMM(PKAM) į JPY
¥840.30345
1 PIKA PAMM(PKAM) į ARS
ARS$8,142.940575
1 PIKA PAMM(PKAM) į RUB
483.031575
1 PIKA PAMM(PKAM) į INR
504.639378
1 PIKA PAMM(PKAM) į IDR
Rp93,710.640744
1 PIKA PAMM(PKAM) į KRW
7,961.4464625
1 PIKA PAMM(PKAM) į PHP
327.203874
1 PIKA PAMM(PKAM) į EGP
￡E.275.299416
1 PIKA PAMM(PKAM) į BRL
R$30.86829
1 PIKA PAMM(PKAM) į CAD
C$7.888563
1 PIKA PAMM(PKAM) į BDT
696.25143
1 PIKA PAMM(PKAM) į NGN
8,621.9135415
1 PIKA PAMM(PKAM) į COP
$22,417.009506
1 PIKA PAMM(PKAM) į ZAR
R.100.0932885
1 PIKA PAMM(PKAM) į UAH
235.970928
1 PIKA PAMM(PKAM) į VES
Bs891.7506
1 PIKA PAMM(PKAM) į CLP
$5,493.41235
1 PIKA PAMM(PKAM) į PKR
Rs1,623.5005635
1 PIKA PAMM(PKAM) į KZT
3,081.569958
1 PIKA PAMM(PKAM) į THB
฿181.77993
1 PIKA PAMM(PKAM) į TWD
NT$173.6055495
1 PIKA PAMM(PKAM) į AED
د.إ20.9790045
1 PIKA PAMM(PKAM) į CHF
Fr4.5159165
1 PIKA PAMM(PKAM) į HKD
HK$44.473203
1 PIKA PAMM(PKAM) į AMD
֏2,184.2744985
1 PIKA PAMM(PKAM) į MAD
.د.م51.6186405
1 PIKA PAMM(PKAM) į MXN
$106.3812735
1 PIKA PAMM(PKAM) į SAR
ريال21.4363125
1 PIKA PAMM(PKAM) į PLN
20.8646775
1 PIKA PAMM(PKAM) į RON
лв24.808959
1 PIKA PAMM(PKAM) į SEK
kr53.505036
1 PIKA PAMM(PKAM) į BGN
лв9.5463045
1 PIKA PAMM(PKAM) į HUF
Ft1,924.009083
1 PIKA PAMM(PKAM) į CZK
119.4145515
1 PIKA PAMM(PKAM) į KWD
د.ك1.74348675
1 PIKA PAMM(PKAM) į ILS
18.978282
1 PIKA PAMM(PKAM) į AOA
Kz5,210.8531695
1 PIKA PAMM(PKAM) į BHD
.د.ب2.1493476
1 PIKA PAMM(PKAM) į BMD
$5.71635
1 PIKA PAMM(PKAM) į DKK
kr36.470313
1 PIKA PAMM(PKAM) į HNL
L149.8255335
1 PIKA PAMM(PKAM) į MUR
260.436906
1 PIKA PAMM(PKAM) į NAD
$100.493433
1 PIKA PAMM(PKAM) į NOK
kr56.8776825
1 PIKA PAMM(PKAM) į NZD
$9.603468
1 PIKA PAMM(PKAM) į PAB
B/.5.71635
1 PIKA PAMM(PKAM) į PGK
K24.237324
1 PIKA PAMM(PKAM) į QAR
ر.ق20.807514
1 PIKA PAMM(PKAM) į RSD
дин.573.006924

PIKA PAMM išteklius

Išsamesnei PIKA PAMM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali PIKA PAMM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PIKA PAMM

Kiek PIKA PAMM(PKAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PKAM kaina USD valiuta yra 5.71635USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PKAM į USD kaina?
Dabartinė PKAM kaina USD valiuta yra $ 5.71635. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PIKA PAMM rinkos kapitalizacija?
PKAM rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PKAM apyvartoje?
PKAM apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PKAM kaina?
PKAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PKAM kaina?
PKAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra PKAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PKAM yra $ 8.37MUSD.
Ar PKAM kaina šiais metais kils?
PKAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PKAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:15(UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

