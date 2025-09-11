Daugiau apie PEAR

PEAR Kainos informacija

PEAR Baltoji knyga

PEAR Oficiali svetainė

PEAR Tokenomika

PEAR Kainų prognozė

PEAR Istorija

PEAR pirkimo vadovas

PEARvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

PEAR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Pear Protocol logotipas

Pear Protocol kaina(PEAR)

1 PEAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.02426
$0.02426$0.02426
+18.39%1D
USD
Pear Protocol (PEAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:18:55(UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01898
$ 0.01898$ 0.01898
24 val. žemiausia
$ 0.02499
$ 0.02499$ 0.02499
24 val. aukščiausia

$ 0.01898
$ 0.01898$ 0.01898

$ 0.02499
$ 0.02499$ 0.02499

--
----

--
----

+1.42%

+18.39%

+35.37%

+35.37%

Pear Protocol (PEAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.02426. Per pastarąsias 24 valandas PEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01898 iki aukščiausios $ 0.02499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEAR kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEAR per pastarąją valandą pasikeitė +1.42%, per 24 valandas – +18.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pear Protocol (PEAR) rinkos informacija

--
----

$ 61.74K
$ 61.74K$ 61.74K

$ 24.26M
$ 24.26M$ 24.26M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ARB

Dabartinė Pear Protocol rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.74K. PEAR apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.26M

Pear Protocol (PEAR) kainos istorija USD

Stebėkite Pear Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0037684+18.39%
30 dienų$ -0.00826-25.40%
60 dienų$ +0.01114+84.90%
90 dienų$ +0.00205+9.23%
Pear Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien PEAR užfiksuotas $ +0.0037684 (+18.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pear Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00826 (-25.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pear Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEAR rodiklis pasikeitė $ +0.01114 (+84.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pear Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00205 (+9.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pear Protocol (PEAR) pokyčius?

Peržiūrėkite Pear Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pear Protocol (PEAR)

The home of pair trading.

Pear Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pear Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PEARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pear Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pear Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pear Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pear Protocol (PEAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pear Protocol (PEAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pear Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Pear Protocol kainos prognozę dabar!

Pear Protocol (PEAR) Tokenomika

Supratimas apie Pear Protocol (PEAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pear Protocol (PEAR)

Ieškote, kaip nusipirkti Pear Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Pear Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PEAR į vietos valiutas

1 Pear Protocol(PEAR) į VND
638.4019
1 Pear Protocol(PEAR) į AUD
A$0.0366326
1 Pear Protocol(PEAR) į GBP
0.0177098
1 Pear Protocol(PEAR) į EUR
0.020621
1 Pear Protocol(PEAR) į USD
$0.02426
1 Pear Protocol(PEAR) į MYR
RM0.1023772
1 Pear Protocol(PEAR) į TRY
1.0016954
1 Pear Protocol(PEAR) į JPY
¥3.56622
1 Pear Protocol(PEAR) į ARS
ARS$34.55837
1 Pear Protocol(PEAR) į RUB
2.0497274
1 Pear Protocol(PEAR) į INR
2.1404598
1 Pear Protocol(PEAR) į IDR
Rp397.7048544
1 Pear Protocol(PEAR) į KRW
33.7412932
1 Pear Protocol(PEAR) į PHP
1.3874294
1 Pear Protocol(PEAR) į EGP
￡E.1.1676338
1 Pear Protocol(PEAR) į BRL
R$0.131004
1 Pear Protocol(PEAR) į CAD
C$0.0334788
1 Pear Protocol(PEAR) į BDT
2.954868
1 Pear Protocol(PEAR) į NGN
36.5911154
1 Pear Protocol(PEAR) į COP
$95.1370456
1 Pear Protocol(PEAR) į ZAR
R.0.4240648
1 Pear Protocol(PEAR) į UAH
1.0014528
1 Pear Protocol(PEAR) į VES
Bs3.78456
1 Pear Protocol(PEAR) į CLP
$23.31386
1 Pear Protocol(PEAR) į PKR
Rs6.8900826
1 Pear Protocol(PEAR) į KZT
13.0780808
1 Pear Protocol(PEAR) į THB
฿0.7712254
1 Pear Protocol(PEAR) į TWD
NT$0.7365336
1 Pear Protocol(PEAR) į AED
د.إ0.0890342
1 Pear Protocol(PEAR) į CHF
Fr0.0191654
1 Pear Protocol(PEAR) į HKD
HK$0.1887428
1 Pear Protocol(PEAR) į AMD
֏9.2699886
1 Pear Protocol(PEAR) į MAD
.د.م0.2190678
1 Pear Protocol(PEAR) į MXN
$0.451236
1 Pear Protocol(PEAR) į SAR
ريال0.090975
1 Pear Protocol(PEAR) į PLN
0.0883064
1 Pear Protocol(PEAR) į RON
лв0.1050458
1 Pear Protocol(PEAR) į SEK
kr0.226831
1 Pear Protocol(PEAR) į BGN
лв0.0405142
1 Pear Protocol(PEAR) į HUF
Ft8.1518452
1 Pear Protocol(PEAR) į CZK
0.5060636
1 Pear Protocol(PEAR) į KWD
د.ك0.0073993
1 Pear Protocol(PEAR) į ILS
0.0805432
1 Pear Protocol(PEAR) į AOA
Kz22.1957166
1 Pear Protocol(PEAR) į BHD
.د.ب0.00914602
1 Pear Protocol(PEAR) į BMD
$0.02426
1 Pear Protocol(PEAR) į DKK
kr0.1547788
1 Pear Protocol(PEAR) į HNL
L0.6358546
1 Pear Protocol(PEAR) į MUR
1.1052856
1 Pear Protocol(PEAR) į NAD
$0.4264908
1 Pear Protocol(PEAR) į NOK
kr0.2409018
1 Pear Protocol(PEAR) į NZD
$0.0407568
1 Pear Protocol(PEAR) į PAB
B/.0.02426
1 Pear Protocol(PEAR) į PGK
K0.1028624
1 Pear Protocol(PEAR) į QAR
ر.ق0.0883064
1 Pear Protocol(PEAR) į RSD
дин.2.4293964

Pear Protocol išteklius

Išsamesnei Pear Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pear Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pear Protocol

Kiek Pear Protocol(PEAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEAR kaina USD valiuta yra 0.02426USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEAR į USD kaina?
Dabartinė PEAR kaina USD valiuta yra $ 0.02426. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pear Protocol rinkos kapitalizacija?
PEAR rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEAR apyvartoje?
PEAR apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEAR kaina?
PEAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEAR kaina?
PEAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra PEAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEAR yra $ 61.74KUSD.
Ar PEAR kaina šiais metais kils?
PEAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:18:55(UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PEAR-į-USD skaičiuoklė

Suma

PEAR
PEAR
USD
USD

1 PEAR = 0.02426 USD

Prekiauti PEAR

PEARUSDT
$0.02426
$0.02426$0.02426
+18.51%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis