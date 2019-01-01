Playbux (PBUX) Tokenomika

Playbux (PBUX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePlaybux (PBUX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Playbux (PBUX) Informacija

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Oficiali svetainė:
https://www.playbux.co/
Baltoji knyga:
https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb

Playbux (PBUX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Playbux (PBUX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 594.45K
$ 594.45K$ 594.45K
Bendra pasiūla:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 383.52M
$ 383.52M$ 383.52M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 620.00K
$ 620.00K$ 620.00K
Visų laikų rekordas:
$ 0.4125
$ 0.4125$ 0.4125
Visų laikų minimumas:
$ 0.001009119819006544
$ 0.001009119819006544$ 0.001009119819006544
Dabartinė kaina:
$ 0.00155
$ 0.00155$ 0.00155

Playbux (PBUX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Playbux (PBUX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PBUX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PBUX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PBUX tokenomiką, galite peržiūrėti PBUX tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.