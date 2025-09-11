Playbux (PBUX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00132. Per pastarąsias 24 valandas PBUX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00118 iki aukščiausios $ 0.00146 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PBUX kaina yra $ 0.6203105863157017, o žemiausia – $ 0.001009119819006544.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PBUX per pastarąją valandą pasikeitė +2.32%, per 24 valandas – -9.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -26.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Playbux (PBUX) rinkos informacija
No.2430
$ 506.24K
$ 506.24K$ 506.24K
$ 156.22
$ 156.22$ 156.22
$ 528.00K
$ 528.00K$ 528.00K
383.52M
383.52M 383.52M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
400,000,000
400,000,000 400,000,000
95.87%
BSC
Dabartinė Playbux rinkos kapitalizacija yra $ 506.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 156.22. PBUX apyvartoje yra 383.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 528.00K
Playbux (PBUX) kainos istorija USD
Stebėkite Playbux kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001399
-9.58%
30 dienų
$ -0.00282
-68.12%
60 dienų
$ -0.00254
-65.81%
90 dienų
$ -0.00177
-57.29%
Playbux kainos pokytis šiandien
Šiandien PBUX užfiksuotas $ -0.0001399 (-9.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Playbux 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00282 (-68.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Playbux 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PBUX rodiklis pasikeitė $ -0.00254 (-65.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Playbux 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00177 (-57.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Playbux (PBUX) pokyčius?
1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX
2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio
Playbux galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Playbux investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PBUXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Playbux mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Playbux, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Playbux kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Playbux (PBUX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Playbux (PBUX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Playbux prognozes.
Supratimas apie Playbux (PBUX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PBUXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Playbux (PBUX)
Ieškote, kaip nusipirkti Playbux? Viskas paprasta ir patogu! Playbux lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.