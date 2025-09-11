PAWZONE (PAWZONE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000003712. Per pastarąsias 24 valandas PAWZONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000003708 iki aukščiausios $ 0.0000003835 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAWZONE kaina yra $ 0.000070022881797892, o žemiausia – $ 0.000000010511378402.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAWZONE per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PAWZONE (PAWZONE) rinkos informacija
Dabartinė PAWZONE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.30K. PAWZONE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 185.60K
PAWZONE (PAWZONE) kainos istorija USD
Stebėkite PAWZONE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000074
-0.02%
30 dienų
$ -0.0000000778
-17.33%
60 dienų
$ -0.0000000062
-1.65%
90 dienų
$ -0.0000000412
-10.00%
PAWZONE kainos pokytis šiandien
Šiandien PAWZONE užfiksuotas $ -0.000000000074 (-0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PAWZONE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000778 (-17.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PAWZONE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAWZONE rodiklis pasikeitė $ -0.0000000062 (-1.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PAWZONE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000412 (-10.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild.
The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.
PAWZONE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PAWZONE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PAWZONE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PAWZONE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PAWZONE (PAWZONE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PAWZONE (PAWZONE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PAWZONE prognozes.
Supratimas apie PAWZONE (PAWZONE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAWZONEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PAWZONE (PAWZONE)
Ieškote, kaip nusipirkti PAWZONE? Viskas paprasta ir patogu! PAWZONE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
