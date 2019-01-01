PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePARMA Fan Token (PARMA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
PARMA Fan Token (PARMA) Informacija

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

Oficiali svetainė:
https://www.unitos.io/parma-fantoken
Baltoji knyga:
https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PARMA Fan Token (PARMA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 101.60K
$ 101.60K$ 101.60K
Visų laikų rekordas:
$ 1.249
$ 1.249$ 1.249
Visų laikų minimumas:
$ 0.001399028640257023
$ 0.001399028640257023$ 0.001399028640257023
Dabartinė kaina:
$ 0.00508
$ 0.00508$ 0.00508

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PARMA Fan Token (PARMA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PARMA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PARMA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PARMA tokenomiką, galite peržiūrėti PARMA tokeno kainą realiuoju laiku!

