PARMA Fan Token (PARMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0051. Per pastarąsias 24 valandas PARMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00509 iki aukščiausios $ 0.00515 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PARMA kaina yra $ 1.8319793099791744, o žemiausia – $ 0.001399028640257023.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PARMA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PARMA Fan Token (PARMA) rinkos informacija
Dabartinė PARMA Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.86K. PARMA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 102.00K
PARMA Fan Token (PARMA) kainos istorija USD
Stebėkite PARMA Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000097
+0.19%
30 dienų
$ -0.00006
-1.17%
60 dienų
$ +0.00017
+3.44%
90 dienų
$ -0.0042
-45.17%
PARMA Fan Token kainos pokytis šiandien
Šiandien PARMA užfiksuotas $ +0.0000097 (+0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PARMA Fan Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00006 (-1.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PARMA Fan Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PARMA rodiklis pasikeitė $ +0.00017 (+3.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PARMA Fan Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0042 (-45.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PARMA Fan Token (PARMA) pokyčius?
$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.
PARMA Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PARMA Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PARMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PARMA Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PARMA Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PARMA Fan Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PARMA Fan Token (PARMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PARMA Fan Token (PARMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PARMA Fan Token prognozes.
Supratimas apie PARMA Fan Token (PARMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PARMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PARMA Fan Token (PARMA)
Ieškote, kaip nusipirkti PARMA Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! PARMA Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.