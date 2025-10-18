Ozone metaverse kaina(OZONAI)
+0.01%
-3.21%
-1.79%
-1.79%
Ozone metaverse (OZONAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00007593. Per pastarąsias 24 valandas OZONAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007587 iki aukščiausios $ 0.00007897 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OZONAI kaina yra $ 0.03447626727041513, o žemiausia – $ 0.000030714406696367.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OZONAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -3.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
No.6995
0.00%
BSC
Dabartinė Ozone metaverse rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.30K. OZONAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 801810225.66. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 151.86K
Stebėkite Ozone metaverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000002529
|-3.21%
|30 dienų
|$ -0.00001574
|-17.18%
|60 dienų
|$ +0.00001655
|+27.87%
|90 dienų
|$ -0.00019272
|-71.74%
Šiandien OZONAI užfiksuotas $ -0.000002529 (-3.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001574 (-17.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OZONAI rodiklis pasikeitė $ +0.00001655 (+27.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00019272 (-71.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ozone metaverse (OZONAI) pokyčius?
Peržiūrėkite Ozone metaverse kainų istorijos puslapį dabar.
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Ozone metaverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ozone metaverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti OZONAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ozone metaverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ozone metaverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos Ozone metaverse (OZONAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ozone metaverse (OZONAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ozone metaverse prognozes.
Peržiūrėkite Ozone metaverse kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Ozone metaverse (OZONAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OZONAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti Ozone metaverse? Viskas paprasta ir patogu! Ozone metaverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei Ozone metaverse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|10-17 19:52:08
|Sektoriaus naujienos
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
|10-17 14:38:57
|Sektoriaus naujienos
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
|10-17 08:10:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
|10-17 04:42:12
|Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
|10-16 21:36:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
|10-16 15:41:06
|Sektoriaus naujienos
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.
Suma
1 OZONAI = 0.00007593 USD
-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis