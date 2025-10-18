Dabartinė tiesioginė Ozone metaverse kaina šiandien yra 0.00007593 USD. Stebėkite OZONAI tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite OZONAI kainų tendencijas MEXC dabar.Dabartinė tiesioginė Ozone metaverse kaina šiandien yra 0.00007593 USD. Stebėkite OZONAI tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite OZONAI kainų tendencijas MEXC dabar.

Ozone metaverse kaina(OZONAI)

1 OZONAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00007601
-3.22%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) kainos grafikas realiu laiku
Ozone metaverse (OZONAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00007587
24 val. žemiausia
$ 0.00007897
24 val. aukščiausia

$ 0.00007587
$ 0.00007897
$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
+0.01%

-3.21%

-1.79%

-1.79%

Ozone metaverse (OZONAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00007593. Per pastarąsias 24 valandas OZONAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007587 iki aukščiausios $ 0.00007897 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OZONAI kaina yra $ 0.03447626727041513, o žemiausia – $ 0.000030714406696367.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OZONAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -3.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ozone metaverse (OZONAI) rinkos informacija

No.6995

$ 0.00
$ 55.30K
$ 151.86K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%

BSC

Dabartinė Ozone metaverse rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.30K. OZONAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 801810225.66. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 151.86K

Ozone metaverse (OZONAI) kainos istorija USD

Stebėkite Ozone metaverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000002529-3.21%
30 dienų$ -0.00001574-17.18%
60 dienų$ +0.00001655+27.87%
90 dienų$ -0.00019272-71.74%
Ozone metaverse kainos pokytis šiandien

Šiandien OZONAI užfiksuotas $ -0.000002529 (-3.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ozone metaverse 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001574 (-17.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ozone metaverse 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OZONAI rodiklis pasikeitė $ +0.00001655 (+27.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ozone metaverse 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00019272 (-71.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ozone metaverse (OZONAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Ozone metaverse kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ozone metaverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OZONAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ozone metaverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ozone metaverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ozone metaverse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ozone metaverse (OZONAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ozone metaverse (OZONAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ozone metaverse prognozes.

Peržiūrėkite Ozone metaverse kainos prognozę dabar!

Ozone metaverse (OZONAI) Tokenomika

Supratimas apie Ozone metaverse (OZONAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OZONAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ozone metaverse (OZONAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Ozone metaverse? Viskas paprasta ir patogu! Ozone metaverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OZONAI į vietos valiutas

1 Ozone metaverse(OZONAI) į VND
1.99809795
1 Ozone metaverse(OZONAI) į AUD
A$0.0001161729
1 Ozone metaverse(OZONAI) į GBP
0.0000561882
1 Ozone metaverse(OZONAI) į EUR
0.0000645405
1 Ozone metaverse(OZONAI) į USD
$0.00007593
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MYR
RM0.0003204246
1 Ozone metaverse(OZONAI) į TRY
0.0031791891
1 Ozone metaverse(OZONAI) į JPY
¥0.0113895
1 Ozone metaverse(OZONAI) į ARS
ARS$0.110523708
1 Ozone metaverse(OZONAI) į RUB
0.0061548858
1 Ozone metaverse(OZONAI) į INR
0.00668184
1 Ozone metaverse(OZONAI) į IDR
Rp1.2654994938
1 Ozone metaverse(OZONAI) į PHP
0.0044130516
1 Ozone metaverse(OZONAI) į EGP
￡E.0.0036127494
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BRL
R$0.000410022
1 Ozone metaverse(OZONAI) į CAD
C$0.000106302
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BDT
0.0092763681
1 Ozone metaverse(OZONAI) į NGN
0.1116611394
1 Ozone metaverse(OZONAI) į COP
$0.29316573
1 Ozone metaverse(OZONAI) į ZAR
R.0.0013181448
1 Ozone metaverse(OZONAI) į UAH
0.0031784298
1 Ozone metaverse(OZONAI) į TZS
T.Sh.0.1870193865
1 Ozone metaverse(OZONAI) į VES
Bs0.01526193
1 Ozone metaverse(OZONAI) į CLP
$0.07258908
1 Ozone metaverse(OZONAI) į PKR
Rs0.0215580456
1 Ozone metaverse(OZONAI) į KZT
0.0409763838
1 Ozone metaverse(OZONAI) į THB
฿0.0024783552
1 Ozone metaverse(OZONAI) į TWD
NT$0.0023257359
1 Ozone metaverse(OZONAI) į AED
د.إ0.0002786631
1 Ozone metaverse(OZONAI) į CHF
Fr0.0000599847
1 Ozone metaverse(OZONAI) į HKD
HK$0.0005899761
1 Ozone metaverse(OZONAI) į AMD
֏0.029248236
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MAD
.د.م0.0006962781
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MXN
$0.0013948341
1 Ozone metaverse(OZONAI) į SAR
ريال0.0002847375
1 Ozone metaverse(OZONAI) į ETB
Br0.011260419
1 Ozone metaverse(OZONAI) į KES
KSh0.0098367315
1 Ozone metaverse(OZONAI) į JOD
د.أ0.00005383437
1 Ozone metaverse(OZONAI) į PLN
0.0002763852
1 Ozone metaverse(OZONAI) į RON
лв0.0003310548
1 Ozone metaverse(OZONAI) į SEK
kr0.0007160199
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BGN
лв0.0001268031
1 Ozone metaverse(OZONAI) į HUF
Ft0.0253689723
1 Ozone metaverse(OZONAI) į CZK
0.0015823812
1 Ozone metaverse(OZONAI) į KWD
د.ك0.00002315865
1 Ozone metaverse(OZONAI) į ILS
0.000250569
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BOB
Bs0.0005261949
1 Ozone metaverse(OZONAI) į AZN
0.000129081
1 Ozone metaverse(OZONAI) į TJS
SM0.0007023525
1 Ozone metaverse(OZONAI) į GEL
0.000205011
1 Ozone metaverse(OZONAI) į AOA
Kz0.0695966787
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BHD
.د.ب0.00002854968
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BMD
$0.00007593
1 Ozone metaverse(OZONAI) į DKK
kr0.000485952
1 Ozone metaverse(OZONAI) į HNL
L0.0019999962
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MUR
0.0034191279
1 Ozone metaverse(OZONAI) į NAD
$0.0013280157
1 Ozone metaverse(OZONAI) į NOK
kr0.0007638558
1 Ozone metaverse(OZONAI) į NZD
$0.0001321182
1 Ozone metaverse(OZONAI) į PAB
B/.0.00007593
1 Ozone metaverse(OZONAI) į PGK
K0.0003242211
1 Ozone metaverse(OZONAI) į QAR
ر.ق0.0002771445
1 Ozone metaverse(OZONAI) į RSD
дин.0.0076294464
1 Ozone metaverse(OZONAI) į UZS
soʻm0.9259754616
1 Ozone metaverse(OZONAI) į ALL
L0.0062953563
1 Ozone metaverse(OZONAI) į ANG
ƒ0.0001359147
1 Ozone metaverse(OZONAI) į AWG
ƒ0.000136674
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BBD
$0.00015186
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BAM
KM0.0001268031
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BIF
Fr0.22460094
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BND
$0.0000979497
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BSD
$0.00007593
1 Ozone metaverse(OZONAI) į JMD
$0.0122406753
1 Ozone metaverse(OZONAI) į KHR
0.3061687425
1 Ozone metaverse(OZONAI) į KMF
Fr0.03204246
1 Ozone metaverse(OZONAI) į LAK
1.6506521409
1 Ozone metaverse(OZONAI) į LKR
රු0.0230576631
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MDL
L0.0012839763
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MGA
Ar0.3389727804
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MOP
P0.0006089586
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MVR
0.001161729
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MWK
MK0.1320521409
1 Ozone metaverse(OZONAI) į MZN
MT0.0048526863
1 Ozone metaverse(OZONAI) į NPR
रु0.0107258718
1 Ozone metaverse(OZONAI) į PYG
0.54229206
1 Ozone metaverse(OZONAI) į RWF
Fr0.11047815
1 Ozone metaverse(OZONAI) į SBD
$0.0006249039
1 Ozone metaverse(OZONAI) į SCR
0.001055427
1 Ozone metaverse(OZONAI) į SRD
$0.0029924013
1 Ozone metaverse(OZONAI) į SVC
$0.0006659061
1 Ozone metaverse(OZONAI) į SZL
L0.0013272564
1 Ozone metaverse(OZONAI) į TMT
m0.000265755
1 Ozone metaverse(OZONAI) į TND
د.ت0.00022232304
1 Ozone metaverse(OZONAI) į TTD
$0.000516324
1 Ozone metaverse(OZONAI) į UGX
Sh0.26545128
1 Ozone metaverse(OZONAI) į XAF
Fr0.04267266
1 Ozone metaverse(OZONAI) į XCD
$0.000205011
1 Ozone metaverse(OZONAI) į XOF
Fr0.04267266
1 Ozone metaverse(OZONAI) į XPF
Fr0.00774486
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BWP
P0.0010204992
1 Ozone metaverse(OZONAI) į BZD
$0.0001526193
1 Ozone metaverse(OZONAI) į CVE
$0.007182978
1 Ozone metaverse(OZONAI) į DJF
Fr0.01351554
1 Ozone metaverse(OZONAI) į DOP
$0.0048078876
1 Ozone metaverse(OZONAI) į DZD
د.ج0.0098412873
1 Ozone metaverse(OZONAI) į FJD
$0.0001723611
1 Ozone metaverse(OZONAI) į GNF
Fr0.66021135
1 Ozone metaverse(OZONAI) į GTQ
Q0.0005831424
1 Ozone metaverse(OZONAI) į GYD
$0.0159308733
1 Ozone metaverse(OZONAI) į ISK
kr0.00918753

Ozone metaverse išteklius

Išsamesnei Ozone metaverse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ozone metaverse svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ozone metaverse

Kiek Ozone metaverse(OZONAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OZONAI kaina USD valiuta yra 0.00007593USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OZONAI į USD kaina?
Dabartinė OZONAI kaina USD valiuta yra $ 0.00007593. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ozone metaverse rinkos kapitalizacija?
OZONAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OZONAI apyvartoje?
OZONAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OZONAI kaina?
OZONAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03447626727041513USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OZONAI kaina?
OZONAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000030714406696367USD.
Kokia yra OZONAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OZONAI yra $ 55.30KUSD.
Ar OZONAI kaina šiais metais kils?
OZONAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OZONAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ozone metaverse (OZONAI) svarbiausios industrijos naujienos

