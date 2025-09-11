Daugiau apie OZK

OpenZK Network logotipas

OpenZK Network kaina(OZK)

1 OZK į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003448
$0.0003448$0.0003448
+5.47%1D
USD
OpenZK Network (OZK) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:45:40(UTC+8)

OpenZK Network (OZK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003
24 val. žemiausia
$ 0.0003571
$ 0.0003571$ 0.0003571
24 val. aukščiausia

$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003

$ 0.0003571
$ 0.0003571$ 0.0003571

$ 0.003354828182287013
$ 0.003354828182287013$ 0.003354828182287013

$ 0.000233196505601701
$ 0.000233196505601701$ 0.000233196505601701

+4.18%

+5.47%

+0.20%

+0.20%

OpenZK Network (OZK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003435. Per pastarąsias 24 valandas OZK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003 iki aukščiausios $ 0.0003571 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OZK kaina yra $ 0.003354828182287013, o žemiausia – $ 0.000233196505601701.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OZK per pastarąją valandą pasikeitė +4.18%, per 24 valandas – +5.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OpenZK Network (OZK) rinkos informacija

No.4373

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.41K
$ 59.41K$ 59.41K

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

0.00
0.00 0.00

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

14,250,000,000
14,250,000,000 14,250,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė OpenZK Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.41K. OZK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 14250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.15M

OpenZK Network (OZK) kainos istorija USD

Stebėkite OpenZK Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000017882+5.47%
30 dienų$ -0.0001321-27.78%
60 dienų$ -0.0000019-0.56%
90 dienų$ +0.0000306+9.77%
OpenZK Network kainos pokytis šiandien

Šiandien OZK užfiksuotas $ +0.000017882 (+5.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OpenZK Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001321 (-27.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OpenZK Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OZK rodiklis pasikeitė $ -0.0000019 (-0.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OpenZK Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000306 (+9.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OpenZK Network (OZK) pokyčius?

Peržiūrėkite OpenZK Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

OpenZK Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OpenZK Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OZKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OpenZK Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OpenZK Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OpenZK Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OpenZK Network (OZK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OpenZK Network (OZK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OpenZK Network prognozes.

Peržiūrėkite OpenZK Network kainos prognozę dabar!

OpenZK Network (OZK) Tokenomika

Supratimas apie OpenZK Network (OZK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OZKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OpenZK Network (OZK)

Ieškote, kaip nusipirkti OpenZK Network? Viskas paprasta ir patogu! OpenZK Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OpenZK Network išteklius

Išsamesnei OpenZK Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OpenZK Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OpenZK Network

Kiek OpenZK Network(OZK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OZK kaina USD valiuta yra 0.0003435USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OZK į USD kaina?
Dabartinė OZK kaina USD valiuta yra $ 0.0003435. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OpenZK Network rinkos kapitalizacija?
OZK rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OZK apyvartoje?
OZK apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OZK kaina?
OZK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.003354828182287013USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OZK kaina?
OZK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000233196505601701USD.
Kokia yra OZK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OZK yra $ 59.41KUSD.
Ar OZK kaina šiais metais kils?
OZK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OZK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:45:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

