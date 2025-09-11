OpenZK Network (OZK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003435. Per pastarąsias 24 valandas OZK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003 iki aukščiausios $ 0.0003571 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OZK kaina yra $ 0.003354828182287013, o žemiausia – $ 0.000233196505601701.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OZK per pastarąją valandą pasikeitė +4.18%, per 24 valandas – +5.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OpenZK Network (OZK) rinkos informacija
No.4373
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 59.41K
$ 59.41K$ 59.41K
$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M
0.00
0.00 0.00
15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000
14,250,000,000
14,250,000,000 14,250,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė OpenZK Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.41K. OZK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 14250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.15M
OpenZK Network (OZK) kainos istorija USD
Stebėkite OpenZK Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000017882
+5.47%
30 dienų
$ -0.0001321
-27.78%
60 dienų
$ -0.0000019
-0.56%
90 dienų
$ +0.0000306
+9.77%
OpenZK Network kainos pokytis šiandien
Šiandien OZK užfiksuotas $ +0.000017882 (+5.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OpenZK Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001321 (-27.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OpenZK Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OZK rodiklis pasikeitė $ -0.0000019 (-0.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OpenZK Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000306 (+9.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OpenZK Network (OZK) pokyčius?
OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.
OpenZK Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OpenZK Network (OZK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OpenZK Network (OZK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OpenZK Network prognozes.
Supratimas apie OpenZK Network (OZK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OZKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
