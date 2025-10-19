Dabartinė tiesioginė ONTACT Protocol kaina šiandien yra 0.00113 USD. Stebėkite ONTP tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite ONTP kainų tendencijas MEXC dabar.Dabartinė tiesioginė ONTACT Protocol kaina šiandien yra 0.00113 USD. Stebėkite ONTP tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite ONTP kainų tendencijas MEXC dabar.

ONTACT Protocol logotipas

ONTACT Protocol kaina(ONTP)

1 ONTP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00113
$0.00113$0.00113
+0.89%1D
USD
ONTACT Protocol (ONTP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 03:08:19(UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00111
$ 0.00111$ 0.00111
24 val. žemiausia
$ 0.00117
$ 0.00117$ 0.00117
24 val. aukščiausia

$ 0.00111
$ 0.00111$ 0.00111

$ 0.00117
$ 0.00117$ 0.00117

--
----

--
----

0.00%

+0.89%

+15.30%

+15.30%

ONTACT Protocol (ONTP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00113. Per pastarąsias 24 valandas ONTP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00111 iki aukščiausios $ 0.00117 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONTP kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONTP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ONTACT Protocol (ONTP) rinkos informacija

--
----

$ 52.93K
$ 52.93K$ 52.93K

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

Dabartinė ONTACT Protocol rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.93K. ONTP apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1900000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.15M

ONTACT Protocol (ONTP) kainos istorija USD

Stebėkite ONTACT Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001+0.89%
30 dienų$ -0.00085-42.93%
60 dienų$ -0.00262-69.87%
90 dienų$ -0.00852-88.30%
ONTACT Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien ONTP užfiksuotas $ +0.00001 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ONTACT Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00085 (-42.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ONTACT Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ONTP rodiklis pasikeitė $ -0.00262 (-69.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ONTACT Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00852 (-88.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ONTACT Protocol (ONTP) pokyčius?

Peržiūrėkite ONTACT Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ONTACT Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ONTPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ONTACT Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ONTACT Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ONTACT Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ONTACT Protocol (ONTP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ONTACT Protocol (ONTP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ONTACT Protocol prognozes.

Peržiūrėkite ONTACT Protocol kainos prognozę dabar!

ONTACT Protocol (ONTP) Tokenomika

Supratimas apie ONTACT Protocol (ONTP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONTPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ONTACT Protocol (ONTP)

Ieškote, kaip nusipirkti ONTACT Protocol? Viskas paprasta ir patogu! ONTACT Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ONTP į vietos valiutas

1 ONTACT Protocol(ONTP) į VND
29.73595
1 ONTACT Protocol(ONTP) į AUD
A$0.0017289
1 ONTACT Protocol(ONTP) į GBP
0.0008362
1 ONTACT Protocol(ONTP) į EUR
0.0009605
1 ONTACT Protocol(ONTP) į USD
$0.00113
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MYR
RM0.0047686
1 ONTACT Protocol(ONTP) į TRY
0.0473131
1 ONTACT Protocol(ONTP) į JPY
¥0.1695
1 ONTACT Protocol(ONTP) į ARS
ARS$1.644828
1 ONTACT Protocol(ONTP) į RUB
0.0915978
1 ONTACT Protocol(ONTP) į INR
0.0994626
1 ONTACT Protocol(ONTP) į IDR
Rp18.8333258
1 ONTACT Protocol(ONTP) į PHP
0.0656756
1 ONTACT Protocol(ONTP) į EGP
￡E.0.0537654
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BRL
R$0.006102
1 ONTACT Protocol(ONTP) į CAD
C$0.001582
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BDT
0.1380521
1 ONTACT Protocol(ONTP) į NGN
1.6617554
1 ONTACT Protocol(ONTP) į COP
$4.36293
1 ONTACT Protocol(ONTP) į ZAR
R.0.0196168
1 ONTACT Protocol(ONTP) į UAH
0.0473018
1 ONTACT Protocol(ONTP) į TZS
T.Sh.2.7832465
1 ONTACT Protocol(ONTP) į VES
Bs0.22713
1 ONTACT Protocol(ONTP) į CLP
$1.08028
1 ONTACT Protocol(ONTP) į PKR
Rs0.3208296
1 ONTACT Protocol(ONTP) į KZT
0.6098158
1 ONTACT Protocol(ONTP) į THB
฿0.0368832
1 ONTACT Protocol(ONTP) į TWD
NT$0.0346119
1 ONTACT Protocol(ONTP) į AED
د.إ0.0041471
1 ONTACT Protocol(ONTP) į CHF
Fr0.0008927
1 ONTACT Protocol(ONTP) į HKD
HK$0.0087801
1 ONTACT Protocol(ONTP) į AMD
֏0.435276
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MAD
.د.م0.0103621
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MXN
$0.0207581
1 ONTACT Protocol(ONTP) į SAR
ريال0.0042375
1 ONTACT Protocol(ONTP) į ETB
Br0.167579
1 ONTACT Protocol(ONTP) į KES
KSh0.1463915
1 ONTACT Protocol(ONTP) į JOD
د.أ0.00080117
1 ONTACT Protocol(ONTP) į PLN
0.0041132
1 ONTACT Protocol(ONTP) į RON
лв0.0049268
1 ONTACT Protocol(ONTP) į SEK
kr0.0106559
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BGN
лв0.0018871
1 ONTACT Protocol(ONTP) į HUF
Ft0.3775443
1 ONTACT Protocol(ONTP) į CZK
0.0235492
1 ONTACT Protocol(ONTP) į KWD
د.ك0.00034465
1 ONTACT Protocol(ONTP) į ILS
0.003729
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BOB
Bs0.0078309
1 ONTACT Protocol(ONTP) į AZN
0.001921
1 ONTACT Protocol(ONTP) į TJS
SM0.0104525
1 ONTACT Protocol(ONTP) į GEL
0.003051
1 ONTACT Protocol(ONTP) į AOA
Kz1.0357467
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BHD
.د.ب0.00042488
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BMD
$0.00113
1 ONTACT Protocol(ONTP) į DKK
kr0.007232
1 ONTACT Protocol(ONTP) į HNL
L0.0297642
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MUR
0.0508839
1 ONTACT Protocol(ONTP) į NAD
$0.0197637
1 ONTACT Protocol(ONTP) į NOK
kr0.0113678
1 ONTACT Protocol(ONTP) į NZD
$0.0019662
1 ONTACT Protocol(ONTP) į PAB
B/.0.00113
1 ONTACT Protocol(ONTP) į PGK
K0.0048251
1 ONTACT Protocol(ONTP) į QAR
ر.ق0.0041245
1 ONTACT Protocol(ONTP) į RSD
дин.0.1135424
1 ONTACT Protocol(ONTP) į UZS
soʻm13.7804856
1 ONTACT Protocol(ONTP) į ALL
L0.0936883
1 ONTACT Protocol(ONTP) į ANG
ƒ0.0020227
1 ONTACT Protocol(ONTP) į AWG
ƒ0.002034
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BBD
$0.00226
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BAM
KM0.0018871
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BIF
Fr3.34254
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BND
$0.0014577
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BSD
$0.00113
1 ONTACT Protocol(ONTP) į JMD
$0.1821673
1 ONTACT Protocol(ONTP) į KHR
4.5564425
1 ONTACT Protocol(ONTP) į KMF
Fr0.47686
1 ONTACT Protocol(ONTP) į LAK
24.5652169
1 ONTACT Protocol(ONTP) į LKR
රු0.3431471
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MDL
L0.0191083
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MGA
Ar5.0446364
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MOP
P0.0090626
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MVR
0.017289
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MWK
MK1.9652169
1 ONTACT Protocol(ONTP) į MZN
MT0.0722183
1 ONTACT Protocol(ONTP) į NPR
रु0.1596238
1 ONTACT Protocol(ONTP) į PYG
8.07046
1 ONTACT Protocol(ONTP) į RWF
Fr1.64415
1 ONTACT Protocol(ONTP) į SBD
$0.0092999
1 ONTACT Protocol(ONTP) į SCR
0.0157183
1 ONTACT Protocol(ONTP) į SRD
$0.0445333
1 ONTACT Protocol(ONTP) į SVC
$0.0099101
1 ONTACT Protocol(ONTP) į SZL
L0.0197524
1 ONTACT Protocol(ONTP) į TMT
m0.003955
1 ONTACT Protocol(ONTP) į TND
د.ت0.00330864
1 ONTACT Protocol(ONTP) į TTD
$0.007684
1 ONTACT Protocol(ONTP) į UGX
Sh3.95048
1 ONTACT Protocol(ONTP) į XAF
Fr0.63506
1 ONTACT Protocol(ONTP) į XCD
$0.003051
1 ONTACT Protocol(ONTP) į XOF
Fr0.63506
1 ONTACT Protocol(ONTP) į XPF
Fr0.11526
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BWP
P0.0151872
1 ONTACT Protocol(ONTP) į BZD
$0.0022713
1 ONTACT Protocol(ONTP) į CVE
$0.106898
1 ONTACT Protocol(ONTP) į DJF
Fr0.20114
1 ONTACT Protocol(ONTP) į DOP
$0.0715516
1 ONTACT Protocol(ONTP) į DZD
د.ج0.1464593
1 ONTACT Protocol(ONTP) į FJD
$0.0025651
1 ONTACT Protocol(ONTP) į GNF
Fr9.82535
1 ONTACT Protocol(ONTP) į GTQ
Q0.0086784
1 ONTACT Protocol(ONTP) į GYD
$0.2370853
1 ONTACT Protocol(ONTP) į ISK
kr0.13673

ONTACT Protocol išteklius

Išsamesnei ONTACT Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ONTACT Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ONTACT Protocol

Kiek ONTACT Protocol(ONTP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONTP kaina USD valiuta yra 0.00113USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONTP į USD kaina?
Dabartinė ONTP kaina USD valiuta yra $ 0.00113. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ONTACT Protocol rinkos kapitalizacija?
ONTP rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONTP apyvartoje?
ONTP apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONTP kaina?
ONTP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONTP kaina?
ONTP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra ONTP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONTP yra $ 52.93KUSD.
Ar ONTP kaina šiais metais kils?
ONTP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONTP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 03:08:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

