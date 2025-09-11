Ondo DeFAI (ONDOAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00005. Per pastarąsias 24 valandas ONDOAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000031 iki aukščiausios $ 0.000057 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONDOAI kaina yra $ 0.00961633659193479, o žemiausia – $ 0.000053984644373379.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONDOAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ondo DeFAI (ONDOAI) rinkos informacija
$ 50.00K
$ 244.06
$ 50.00K
1.00B
1,000,000,000
Dabartinė Ondo DeFAI rinkos kapitalizacija yra $ 50.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 244.06. ONDOAI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.00K
Ondo DeFAI (ONDOAI) kainos istorija USD
Stebėkite Ondo DeFAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000002
-3.84%
30 dienų
$ -0.00017
-77.28%
60 dienų
$ -0.000541
-91.54%
90 dienų
$ -0.000879
-94.62%
Ondo DeFAI kainos pokytis šiandien
Šiandien ONDOAI užfiksuotas $ -0.000002 (-3.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ondo DeFAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00017 (-77.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ondo DeFAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ONDOAI rodiklis pasikeitė $ -0.000541 (-91.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ondo DeFAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000879 (-94.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ondo DeFAI (ONDOAI) pokyčius?
DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.
Ondo DeFAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ondo DeFAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ondo DeFAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ondo DeFAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ondo DeFAI (ONDOAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ondo DeFAI (ONDOAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ondo DeFAI prognozes.
Supratimas apie Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONDOAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ondo DeFAI (ONDOAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Ondo DeFAI? Viskas paprasta ir patogu! Ondo DeFAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.