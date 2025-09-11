Daugiau apie ONDOAI

$0.00005
-3.84%1D
Ondo DeFAI (ONDOAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:44:36(UTC+8)

Ondo DeFAI (ONDOAI) kainos informacija (USD)

$ 0.000031
$ 0.000057
$ 0.000031
$ 0.000057
$ 0.00961633659193479
$ 0.000053984644373379
0.00%

-3.84%

-41.18%

-41.18%

Ondo DeFAI (ONDOAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00005. Per pastarąsias 24 valandas ONDOAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000031 iki aukščiausios $ 0.000057 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONDOAI kaina yra $ 0.00961633659193479, o žemiausia – $ 0.000053984644373379.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONDOAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ondo DeFAI (ONDOAI) rinkos informacija

$ 50.00K
$ 244.06
$ 50.00K
1.00B
1,000,000,000
Dabartinė Ondo DeFAI rinkos kapitalizacija yra $ 50.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 244.06. ONDOAI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.00K

Ondo DeFAI (ONDOAI) kainos istorija USD

Stebėkite Ondo DeFAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000002-3.84%
30 dienų$ -0.00017-77.28%
60 dienų$ -0.000541-91.54%
90 dienų$ -0.000879-94.62%
Ondo DeFAI kainos pokytis šiandien

Šiandien ONDOAI užfiksuotas $ -0.000002 (-3.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ondo DeFAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00017 (-77.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ondo DeFAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ONDOAI rodiklis pasikeitė $ -0.000541 (-91.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ondo DeFAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000879 (-94.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ondo DeFAI (ONDOAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Ondo DeFAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ondo DeFAI (ONDOAI)

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Ondo DeFAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ondo DeFAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ONDOAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ondo DeFAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ondo DeFAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ondo DeFAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ondo DeFAI (ONDOAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ondo DeFAI (ONDOAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ondo DeFAI prognozes.

Peržiūrėkite Ondo DeFAI kainos prognozę dabar!

Ondo DeFAI (ONDOAI) Tokenomika

Supratimas apie Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONDOAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ondo DeFAI (ONDOAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Ondo DeFAI? Viskas paprasta ir patogu! Ondo DeFAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ONDOAI į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ondo DeFAI

Kiek Ondo DeFAI(ONDOAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONDOAI kaina USD valiuta yra 0.00005USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONDOAI į USD kaina?
Dabartinė ONDOAI kaina USD valiuta yra $ 0.00005. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ondo DeFAI rinkos kapitalizacija?
ONDOAI rinkos kapitalizacija yra $ 50.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONDOAI apyvartoje?
ONDOAI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONDOAI kaina?
ONDOAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00961633659193479USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONDOAI kaina?
ONDOAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000053984644373379USD.
Kokia yra ONDOAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONDOAI yra $ 244.06USD.
Ar ONDOAI kaina šiais metais kils?
ONDOAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONDOAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ondo DeFAI (ONDOAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
