Open Meta City logotipas

Open Meta City kaina(OMZ)

1 OMZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.03838
$0.03838$0.03838
0.00%1D
USD
Open Meta City (OMZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:16:43(UTC+8)

Open Meta City (OMZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03823
$ 0.03823$ 0.03823
24 val. žemiausia
$ 0.03841
$ 0.03841$ 0.03841
24 val. aukščiausia

$ 0.03823
$ 0.03823$ 0.03823

$ 0.03841
$ 0.03841$ 0.03841

$ 0.3095626418388605
$ 0.3095626418388605$ 0.3095626418388605

$ 0.024197755028998087
$ 0.024197755028998087$ 0.024197755028998087

-0.37%

0.00%

-0.91%

-0.91%

Open Meta City (OMZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.03823. Per pastarąsias 24 valandas OMZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03823 iki aukščiausios $ 0.03841 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMZ kaina yra $ 0.3095626418388605, o žemiausia – $ 0.024197755028998087.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Open Meta City (OMZ) rinkos informacija

No.8323

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.89K
$ 53.89K$ 53.89K

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Open Meta City rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.89K. OMZ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.65M

Open Meta City (OMZ) kainos istorija USD

Stebėkite Open Meta City kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.00277-6.76%
60 dienų$ -0.00367-8.76%
90 dienų$ -0.00046-1.19%
Open Meta City kainos pokytis šiandien

Šiandien OMZ užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Open Meta City 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00277 (-6.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Open Meta City 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMZ rodiklis pasikeitė $ -0.00367 (-8.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Open Meta City 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00046 (-1.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Open Meta City (OMZ) pokyčius?

Peržiūrėkite Open Meta City kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Open Meta City investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OMZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Open Meta City mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Open Meta City, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Open Meta City kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Open Meta City (OMZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Open Meta City (OMZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Open Meta City prognozes.

Peržiūrėkite Open Meta City kainos prognozę dabar!

Open Meta City (OMZ) Tokenomika

Supratimas apie Open Meta City (OMZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Open Meta City (OMZ)

Ieškote, kaip nusipirkti Open Meta City? Viskas paprasta ir patogu! Open Meta City lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OMZ į vietos valiutas

1 Open Meta City(OMZ) į VND
1,006.02245
1 Open Meta City(OMZ) į AUD
A$0.0577273
1 Open Meta City(OMZ) į GBP
0.0279079
1 Open Meta City(OMZ) į EUR
0.0324955
1 Open Meta City(OMZ) į USD
$0.03823
1 Open Meta City(OMZ) į MYR
RM0.1613306
1 Open Meta City(OMZ) į TRY
1.5785167
1 Open Meta City(OMZ) į JPY
¥5.61981
1 Open Meta City(OMZ) į ARS
ARS$54.458635
1 Open Meta City(OMZ) į RUB
3.2300527
1 Open Meta City(OMZ) į INR
3.3730329
1 Open Meta City(OMZ) į IDR
Rp626.7212112
1 Open Meta City(OMZ) į KRW
53.1710486
1 Open Meta City(OMZ) į PHP
2.1863737
1 Open Meta City(OMZ) į EGP
￡E.1.8400099
1 Open Meta City(OMZ) į BRL
R$0.206442
1 Open Meta City(OMZ) į CAD
C$0.0527574
1 Open Meta City(OMZ) į BDT
4.656414
1 Open Meta City(OMZ) į NGN
57.6619267
1 Open Meta City(OMZ) į COP
$149.9212388
1 Open Meta City(OMZ) į ZAR
R.0.6682604
1 Open Meta City(OMZ) į UAH
1.5781344
1 Open Meta City(OMZ) į VES
Bs5.96388
1 Open Meta City(OMZ) į CLP
$36.73903
1 Open Meta City(OMZ) į PKR
Rs10.8577023
1 Open Meta City(OMZ) į KZT
20.6090284
1 Open Meta City(OMZ) į THB
฿1.2153317
1 Open Meta City(OMZ) į TWD
NT$1.1606628
1 Open Meta City(OMZ) į AED
د.إ0.1403041
1 Open Meta City(OMZ) į CHF
Fr0.0302017
1 Open Meta City(OMZ) į HKD
HK$0.2974294
1 Open Meta City(OMZ) į AMD
֏14.6080653
1 Open Meta City(OMZ) į MAD
.د.م0.3452169
1 Open Meta City(OMZ) į MXN
$0.711078
1 Open Meta City(OMZ) į SAR
ريال0.1433625
1 Open Meta City(OMZ) į PLN
0.1391572
1 Open Meta City(OMZ) į RON
лв0.1655359
1 Open Meta City(OMZ) į SEK
kr0.3574505
1 Open Meta City(OMZ) į BGN
лв0.0638441
1 Open Meta City(OMZ) į HUF
Ft12.8460446
1 Open Meta City(OMZ) į CZK
0.7974778
1 Open Meta City(OMZ) į KWD
د.ك0.01166015
1 Open Meta City(OMZ) į ILS
0.1269236
1 Open Meta City(OMZ) į AOA
Kz34.9770093
1 Open Meta City(OMZ) į BHD
.د.ب0.01441271
1 Open Meta City(OMZ) į BMD
$0.03823
1 Open Meta City(OMZ) į DKK
kr0.2439074
1 Open Meta City(OMZ) į HNL
L1.0020083
1 Open Meta City(OMZ) į MUR
1.7417588
1 Open Meta City(OMZ) į NAD
$0.6720834
1 Open Meta City(OMZ) į NOK
kr0.3796239
1 Open Meta City(OMZ) į NZD
$0.0642264
1 Open Meta City(OMZ) į PAB
B/.0.03823
1 Open Meta City(OMZ) į PGK
K0.1620952
1 Open Meta City(OMZ) į QAR
ر.ق0.1391572
1 Open Meta City(OMZ) į RSD
дин.3.8283522

Open Meta City išteklius

Išsamesnei Open Meta City analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Open Meta City svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Open Meta City

Kiek Open Meta City(OMZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OMZ kaina USD valiuta yra 0.03823USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OMZ į USD kaina?
Dabartinė OMZ kaina USD valiuta yra $ 0.03823. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Open Meta City rinkos kapitalizacija?
OMZ rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OMZ apyvartoje?
OMZ apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OMZ kaina?
OMZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3095626418388605USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OMZ kaina?
OMZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.024197755028998087USD.
Kokia yra OMZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OMZ yra $ 53.89KUSD.
Ar OMZ kaina šiais metais kils?
OMZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OMZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:16:43(UTC+8)

Open Meta City (OMZ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

OMZ-į-USD skaičiuoklė

Suma

OMZ
OMZ
USD
USD

1 OMZ = 0.03823 USD

Prekiauti OMZ

OMZUSDT
$0.03838
$0.03838$0.03838
-0.02%

