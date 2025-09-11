Open Meta City (OMZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.03823. Per pastarąsias 24 valandas OMZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03823 iki aukščiausios $ 0.03841 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMZ kaina yra $ 0.3095626418388605, o žemiausia – $ 0.024197755028998087.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Open Meta City (OMZ) rinkos informacija
No.8323
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.89K
$ 53.89K$ 53.89K
$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M
0.00
0.00 0.00
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Open Meta City rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.89K. OMZ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.65M
Open Meta City (OMZ) kainos istorija USD
Stebėkite Open Meta City kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00277
-6.76%
60 dienų
$ -0.00367
-8.76%
90 dienų
$ -0.00046
-1.19%
Open Meta City kainos pokytis šiandien
Šiandien OMZ užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Open Meta City 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00277 (-6.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Open Meta City 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMZ rodiklis pasikeitė $ -0.00367 (-8.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Open Meta City 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00046 (-1.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Open Meta City (OMZ) pokyčius?
Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.
Open Meta City galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Open Meta City investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OMZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Open Meta City mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Open Meta City, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Open Meta City kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Open Meta City (OMZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Open Meta City (OMZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Open Meta City prognozes.
Supratimas apie Open Meta City (OMZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Open Meta City (OMZ)
Ieškote, kaip nusipirkti Open Meta City? Viskas paprasta ir patogu! Open Meta City lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.