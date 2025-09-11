Daugiau apie OMNIA

OMNIA Protocol kaina(OMNIA)

$0.00706
$0.00706$0.00706
-2.88%1D
OMNIA Protocol (OMNIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:16:36(UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00706
$ 0.00706$ 0.00706
24 val. žemiausia
$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738
24 val. aukščiausia

$ 0.00706
$ 0.00706$ 0.00706

$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738

$ 1.8747107834267112
$ 1.8747107834267112$ 1.8747107834267112

$ 0.006599204385962569
$ 0.006599204385962569$ 0.006599204385962569

-0.85%

-2.88%

-13.38%

-13.38%

OMNIA Protocol (OMNIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00706. Per pastarąsias 24 valandas OMNIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00706 iki aukščiausios $ 0.00738 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMNIA kaina yra $ 1.8747107834267112, o žemiausia – $ 0.006599204385962569.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMNIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – -2.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OMNIA Protocol (OMNIA) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.80K
$ 99.80K$ 99.80K

$ 706.00K
$ 706.00K$ 706.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

Dabartinė OMNIA Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.80K. OMNIA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 706.00K

OMNIA Protocol (OMNIA) kainos istorija USD

Stebėkite OMNIA Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002094-2.88%
30 dienų$ -0.00402-36.29%
60 dienų$ -0.00368-34.27%
90 dienų$ -0.00914-56.42%
OMNIA Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien OMNIA užfiksuotas $ -0.0002094 (-2.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OMNIA Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00402 (-36.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OMNIA Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMNIA rodiklis pasikeitė $ -0.00368 (-34.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OMNIA Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00914 (-56.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OMNIA Protocol (OMNIA) pokyčius?

Peržiūrėkite OMNIA Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OMNIA Protocol (OMNIA)

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

OMNIA Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OMNIA Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OMNIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OMNIA Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OMNIA Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OMNIA Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OMNIA Protocol (OMNIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OMNIA Protocol (OMNIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OMNIA Protocol prognozes.

Peržiūrėkite OMNIA Protocol kainos prognozę dabar!

OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomika

Supratimas apie OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMNIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OMNIA Protocol (OMNIA)

Ieškote, kaip nusipirkti OMNIA Protocol? Viskas paprasta ir patogu! OMNIA Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OMNIA Protocol išteklius

Išsamesnei OMNIA Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OMNIA Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OMNIA Protocol

Kiek OMNIA Protocol(OMNIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OMNIA kaina USD valiuta yra 0.00706USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OMNIA į USD kaina?
Dabartinė OMNIA kaina USD valiuta yra $ 0.00706. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OMNIA Protocol rinkos kapitalizacija?
OMNIA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OMNIA apyvartoje?
OMNIA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OMNIA kaina?
OMNIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.8747107834267112USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OMNIA kaina?
OMNIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006599204385962569USD.
Kokia yra OMNIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OMNIA yra $ 99.80KUSD.
Ar OMNIA kaina šiais metais kils?
OMNIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OMNIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:16:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

