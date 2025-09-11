Daugiau apie OMN

OMN Kainos informacija

OMN Oficiali svetainė

OMN Tokenomika

OMN Kainų prognozė

OMN Istorija

OMN pirkimo vadovas

OMNvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

OMN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

OMN logotipas

OMN kaina(OMN)

1 OMN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001569
$0.0001569$0.0001569
+8.58%1D
USD
OMN (OMN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:46:33(UTC+8)

OMN (OMN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001405
$ 0.0001405$ 0.0001405
24 val. žemiausia
$ 0.0001578
$ 0.0001578$ 0.0001578
24 val. aukščiausia

$ 0.0001405
$ 0.0001405$ 0.0001405

$ 0.0001578
$ 0.0001578$ 0.0001578

$ 0.08424467424209928
$ 0.08424467424209928$ 0.08424467424209928

$ 0.000104030541970043
$ 0.000104030541970043$ 0.000104030541970043

+0.38%

+8.58%

-17.99%

-17.99%

OMN (OMN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001569. Per pastarąsias 24 valandas OMN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001405 iki aukščiausios $ 0.0001578 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMN kaina yra $ 0.08424467424209928, o žemiausia – $ 0.000104030541970043.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMN per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +8.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OMN (OMN) rinkos informacija

No.7618

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.62K
$ 55.62K$ 55.62K

$ 152.19K
$ 152.19K$ 152.19K

0.00
0.00 0.00

970,000,000
970,000,000 970,000,000

965,150,000
965,150,000 965,150,000

0.00%

OMN

Dabartinė OMN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.62K. OMN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 965150000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 152.19K

OMN (OMN) kainos istorija USD

Stebėkite OMN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000012398+8.58%
30 dienų$ +0.0000074+4.94%
60 dienų$ -0.0000097-5.83%
90 dienų$ -0.0002259-59.02%
OMN kainos pokytis šiandien

Šiandien OMN užfiksuotas $ +0.000012398 (+8.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OMN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000074 (+4.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OMN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMN rodiklis pasikeitė $ -0.0000097 (-5.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OMN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002259 (-59.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OMN (OMN) pokyčius?

Peržiūrėkite OMN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OMN (OMN)

Omega Network is an innovative proof of networking social chain designed to create a secure, high-performance, and stable decentralized social platform.

OMN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OMN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OMNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OMN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OMN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OMN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OMN (OMN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OMN (OMN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OMN prognozes.

Peržiūrėkite OMN kainos prognozę dabar!

OMN (OMN) Tokenomika

Supratimas apie OMN (OMN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OMN (OMN)

Ieškote, kaip nusipirkti OMN? Viskas paprasta ir patogu! OMN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OMN į vietos valiutas

1 OMN(OMN) į VND
4.1288235
1 OMN(OMN) į AUD
A$0.000236919
1 OMN(OMN) į GBP
0.000114537
1 OMN(OMN) į EUR
0.000133365
1 OMN(OMN) į USD
$0.0001569
1 OMN(OMN) į MYR
RM0.000662118
1 OMN(OMN) į TRY
0.006475263
1 OMN(OMN) į JPY
¥0.0230643
1 OMN(OMN) į ARS
ARS$0.22350405
1 OMN(OMN) į RUB
0.013256481
1 OMN(OMN) į INR
0.013826028
1 OMN(OMN) į IDR
Rp2.572130736
1 OMN(OMN) į KRW
0.218219658
1 OMN(OMN) į PHP
0.008971542
1 OMN(OMN) į EGP
￡E.0.007554735
1 OMN(OMN) į BRL
R$0.00084726
1 OMN(OMN) į CAD
C$0.000216522
1 OMN(OMN) į BDT
0.01911042
1 OMN(OMN) į NGN
0.236650701
1 OMN(OMN) į COP
$0.615292764
1 OMN(OMN) į ZAR
R.0.002742612
1 OMN(OMN) į UAH
0.006476832
1 OMN(OMN) į VES
Bs0.0244764
1 OMN(OMN) į CLP
$0.1507809
1 OMN(OMN) į PKR
Rs0.044561169
1 OMN(OMN) į KZT
0.084581652
1 OMN(OMN) į THB
฿0.004986282
1 OMN(OMN) į TWD
NT$0.004758777
1 OMN(OMN) į AED
د.إ0.000575823
1 OMN(OMN) į CHF
Fr0.000123951
1 OMN(OMN) į HKD
HK$0.001220682
1 OMN(OMN) į AMD
֏0.059953059
1 OMN(OMN) į MAD
.د.م0.001416807
1 OMN(OMN) į MXN
$0.002916771
1 OMN(OMN) į SAR
ريال0.000588375
1 OMN(OMN) į PLN
0.000571116
1 OMN(OMN) į RON
лв0.000679377
1 OMN(OMN) į SEK
kr0.001465446
1 OMN(OMN) į BGN
лв0.000262023
1 OMN(OMN) į HUF
Ft0.052721538
1 OMN(OMN) į CZK
0.003271365
1 OMN(OMN) į KWD
د.ك0.0000478545
1 OMN(OMN) į ILS
0.000520908
1 OMN(OMN) į AOA
Kz0.143549379
1 OMN(OMN) į BHD
.د.ب0.0000591513
1 OMN(OMN) į BMD
$0.0001569
1 OMN(OMN) į DKK
kr0.001001022
1 OMN(OMN) į HNL
L0.004112349
1 OMN(OMN) į MUR
0.00713895
1 OMN(OMN) į NAD
$0.002758302
1 OMN(OMN) į NOK
kr0.001558017
1 OMN(OMN) į NZD
$0.000263592
1 OMN(OMN) į PAB
B/.0.0001569
1 OMN(OMN) į PGK
K0.000665256
1 OMN(OMN) į QAR
ر.ق0.000571116
1 OMN(OMN) į RSD
дин.0.015710397

OMN išteklius

Išsamesnei OMN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali OMN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OMN

Kiek OMN(OMN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OMN kaina USD valiuta yra 0.0001569USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OMN į USD kaina?
Dabartinė OMN kaina USD valiuta yra $ 0.0001569. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OMN rinkos kapitalizacija?
OMN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OMN apyvartoje?
OMN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OMN kaina?
OMN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08424467424209928USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OMN kaina?
OMN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000104030541970043USD.
Kokia yra OMN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OMN yra $ 55.62KUSD.
Ar OMN kaina šiais metais kils?
OMN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OMN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:46:33(UTC+8)

OMN (OMN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

OMN-į-USD skaičiuoklė

Suma

OMN
OMN
USD
USD

1 OMN = 0.0001569 USD

Prekiauti OMN

OMNUSDT
$0.0001569
$0.0001569$0.0001569
+8.13%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis