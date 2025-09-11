Space Nation (OIK) realiojo laiko kaina yra $ 0.03311. Per pastarąsias 24 valandas OIK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02847 iki aukščiausios $ 0.03692 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OIK kaina yra $ 0.1858532899761135, o žemiausia – $ 0.01431035188800632.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OIK per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – +6.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Space Nation (OIK) rinkos informacija
No.1321
$ 7.18M
$ 114.79K
$ 33.11M
216.89M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.68%
ETH
Dabartinė Space Nation rinkos kapitalizacija yra $ 7.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 114.79K. OIK apyvartoje yra 216.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.11M
Space Nation (OIK) kainos istorija USD
Stebėkite Space Nation kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0020091
+6.46%
30 dienų
$ -0.01674
-33.59%
60 dienų
$ -0.01682
-33.69%
90 dienų
$ -0.01264
-27.63%
Space Nation kainos pokytis šiandien
Šiandien OIK užfiksuotas $ +0.0020091 (+6.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Space Nation 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01674 (-33.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Space Nation 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OIK rodiklis pasikeitė $ -0.01682 (-33.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Space Nation 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01264 (-27.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Space Nation (OIK) pokyčius?
Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop.
At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.
Space Nation galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Space Nation investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OIKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Space Nation mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Space Nation, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Space Nation kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Space Nation (OIK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Space Nation (OIK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Space Nation prognozes.
Supratimas apie Space Nation (OIK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OIKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Space Nation (OIK)
Ieškote, kaip nusipirkti Space Nation? Viskas paprasta ir patogu! Space Nation lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.