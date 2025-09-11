Oggy inu (OGGYETH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001233. Per pastarąsias 24 valandas OGGYETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000011 iki aukščiausios $ 0.0000001238 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OGGYETH kaina yra $ 0.000029866130018522, o žemiausia – $ 0.000000055800536439.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OGGYETH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +12.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Oggy inu (OGGYETH) rinkos informacija
No.2899
$ 24.82K
$ 205.44
$ 51.79K
201.27B
420,000,000,000
201,272,222,574.11108
47.92%
ETH
Dabartinė Oggy inu rinkos kapitalizacija yra $ 24.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 205.44. OGGYETH apyvartoje yra 201.27B vienetų, o bendras kiekis siekia 201272222574.11108. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.79K
Oggy inu (OGGYETH) kainos istorija USD
Stebėkite Oggy inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000013299
+12.09%
30 dienų
$ -0.0000001404
-53.25%
60 dienų
$ -0.0000001157
-48.42%
90 dienų
$ -0.0000000357
-22.46%
Oggy inu kainos pokytis šiandien
Šiandien OGGYETH užfiksuotas $ +0.000000013299 (+12.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Oggy inu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001404 (-53.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Oggy inu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OGGYETH rodiklis pasikeitė $ -0.0000001157 (-48.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Oggy inu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000357 (-22.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Oggy inu (OGGYETH) pokyčius?
Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.
Oggy inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Oggy inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Oggy inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Oggy inu kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Oggy inu (OGGYETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Oggy inu (OGGYETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Oggy inu prognozes.
Supratimas apie Oggy inu (OGGYETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OGGYETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Oggy inu (OGGYETH)
Ieškote, kaip nusipirkti Oggy inu? Viskas paprasta ir patogu! Oggy inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.