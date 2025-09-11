Daugiau apie OGGYETH

Oggy inu logotipas

Oggy inu kaina(OGGYETH)

1 OGGYETH į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000001233
$0.0000001233$0.0000001233
+12.09%1D
USD
Oggy inu (OGGYETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:31:21(UTC+8)

Oggy inu (OGGYETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000011
$ 0.00000011$ 0.00000011
24 val. žemiausia
$ 0.0000001238
$ 0.0000001238$ 0.0000001238
24 val. aukščiausia

$ 0.00000011
$ 0.00000011$ 0.00000011

$ 0.0000001238
$ 0.0000001238$ 0.0000001238

$ 0.000029866130018522
$ 0.000029866130018522$ 0.000029866130018522

$ 0.000000055800536439
$ 0.000000055800536439$ 0.000000055800536439

0.00%

+12.09%

-1.29%

-1.29%

Oggy inu (OGGYETH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001233. Per pastarąsias 24 valandas OGGYETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000011 iki aukščiausios $ 0.0000001238 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OGGYETH kaina yra $ 0.000029866130018522, o žemiausia – $ 0.000000055800536439.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OGGYETH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +12.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Oggy inu (OGGYETH) rinkos informacija

No.2899

$ 24.82K
$ 24.82K$ 24.82K

$ 205.44
$ 205.44$ 205.44

$ 51.79K
$ 51.79K$ 51.79K

201.27B
201.27B 201.27B

420,000,000,000
420,000,000,000 420,000,000,000

201,272,222,574.11108
201,272,222,574.11108 201,272,222,574.11108

47.92%

ETH

Dabartinė Oggy inu rinkos kapitalizacija yra $ 24.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 205.44. OGGYETH apyvartoje yra 201.27B vienetų, o bendras kiekis siekia 201272222574.11108. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.79K

Oggy inu (OGGYETH) kainos istorija USD

Stebėkite Oggy inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000013299+12.09%
30 dienų$ -0.0000001404-53.25%
60 dienų$ -0.0000001157-48.42%
90 dienų$ -0.0000000357-22.46%
Oggy inu kainos pokytis šiandien

Šiandien OGGYETH užfiksuotas $ +0.000000013299 (+12.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Oggy inu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001404 (-53.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Oggy inu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OGGYETH rodiklis pasikeitė $ -0.0000001157 (-48.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Oggy inu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000357 (-22.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Oggy inu (OGGYETH) pokyčius?

Peržiūrėkite Oggy inu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Oggy inu (OGGYETH)

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Oggy inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Oggy inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OGGYETHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Oggy inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Oggy inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Oggy inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Oggy inu (OGGYETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Oggy inu (OGGYETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Oggy inu prognozes.

Peržiūrėkite Oggy inu kainos prognozę dabar!

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomika

Supratimas apie Oggy inu (OGGYETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OGGYETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Oggy inu (OGGYETH)

Ieškote, kaip nusipirkti Oggy inu? Viskas paprasta ir patogu! Oggy inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OGGYETH į vietos valiutas

Oggy inu išteklius

Išsamesnei Oggy inu analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Oggy inu svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Oggy inu

Kiek Oggy inu(OGGYETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OGGYETH kaina USD valiuta yra 0.0000001233USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OGGYETH į USD kaina?
Dabartinė OGGYETH kaina USD valiuta yra $ 0.0000001233. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Oggy inu rinkos kapitalizacija?
OGGYETH rinkos kapitalizacija yra $ 24.82KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OGGYETH apyvartoje?
OGGYETH apyvartoje yra 201.27BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OGGYETH kaina?
OGGYETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000029866130018522USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OGGYETH kaina?
OGGYETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000055800536439USD.
Kokia yra OGGYETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OGGYETH yra $ 205.44USD.
Ar OGGYETH kaina šiais metais kils?
OGGYETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OGGYETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:31:21(UTC+8)

Oggy inu (OGGYETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

