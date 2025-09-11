Daugiau apie OCH

Orchai (OCH) kainos grafikas realiu laiku
Orchai (OCH) kainos informacija (USD)

Orchai (OCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0351. Per pastarąsias 24 valandas OCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0351 iki aukščiausios $ 0.0384 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCH kaina yra $ 2.0351376309182774, o žemiausia – $ 0.03582350716074716.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCH per pastarąją valandą pasikeitė -4.36%, per 24 valandas – -5.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė Orchai rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.66K. OCH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 702.00K

Orchai (OCH) kainos istorija USD

Stebėkite Orchai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002197-5.89%
30 dienų$ -0.0199-36.19%
60 dienų$ -0.0093-20.95%
90 dienų$ -0.0172-32.89%
Orchai kainos pokytis šiandien

Šiandien OCH užfiksuotas $ -0.002197 (-5.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Orchai 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0199 (-36.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Orchai 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OCH rodiklis pasikeitė $ -0.0093 (-20.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Orchai 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0172 (-32.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Orchai (OCH) pokyčius?

Peržiūrėkite Orchai kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Orchai (OCH)

Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.

Orchai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Orchai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Orchai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Orchai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Orchai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Orchai (OCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Orchai (OCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Orchai prognozes.

Peržiūrėkite Orchai kainos prognozę dabar!

Orchai (OCH) Tokenomika

Supratimas apie Orchai (OCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Orchai (OCH)

Ieškote, kaip nusipirkti Orchai? Viskas paprasta ir patogu! Orchai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OCH į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Orchai

Kiek Orchai(OCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OCH kaina USD valiuta yra 0.0351USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OCH į USD kaina?
Dabartinė OCH kaina USD valiuta yra $ 0.0351. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Orchai rinkos kapitalizacija?
OCH rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OCH apyvartoje?
OCH apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OCH kaina?
OCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.0351376309182774USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OCH kaina?
OCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03582350716074716USD.
Kokia yra OCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OCH yra $ 67.66KUSD.
Ar OCH kaina šiais metais kils?
OCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

