Net Zero Climate (NZC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0203. Per pastarąsias 24 valandas NZC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0203 iki aukščiausios $ 0.0204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NZC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NZC per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Net Zero Climate (NZC) rinkos informacija
$ 822.91
$ 822.91
$ 101.50M
$ 101.50M
5,000,000,000
5,000,000,000
ETH
Dabartinė Net Zero Climate rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 822.91. NZC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.50M
Net Zero Climate (NZC) kainos istorija USD
Stebėkite Net Zero Climate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001
-0.49%
30 dienų
$ -0.00002
-0.10%
60 dienų
$ -0.00008
-0.40%
90 dienų
$ +0.013
+178.08%
Net Zero Climate kainos pokytis šiandien
Šiandien NZC užfiksuotas $ -0.0001 (-0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Net Zero Climate 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002 (-0.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Net Zero Climate 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NZC rodiklis pasikeitė $ -0.00008 (-0.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Net Zero Climate 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.013 (+178.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Net Zero Climate (NZC) pokyčius?
As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.
Net Zero Climate kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Net Zero Climate (NZC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Net Zero Climate (NZC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Net Zero Climate prognozes.
Supratimas apie Net Zero Climate (NZC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NZCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
