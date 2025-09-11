Daugiau apie NZC

Net Zero Climate kaina(NZC)

$0.0203
Net Zero Climate (NZC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:30:43(UTC+8)

Net Zero Climate (NZC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Net Zero Climate (NZC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0203. Per pastarąsias 24 valandas NZC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0203 iki aukščiausios $ 0.0204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NZC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NZC per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Net Zero Climate (NZC) rinkos informacija

$ 822.91
$ 101.50M
5,000,000,000
ETH

Dabartinė Net Zero Climate rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 822.91. NZC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.50M

Net Zero Climate (NZC) kainos istorija USD

Stebėkite Net Zero Climate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001-0.49%
30 dienų$ -0.00002-0.10%
60 dienų$ -0.00008-0.40%
90 dienų$ +0.013+178.08%
Net Zero Climate kainos pokytis šiandien

Šiandien NZC užfiksuotas $ -0.0001 (-0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Net Zero Climate 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002 (-0.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Net Zero Climate 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NZC rodiklis pasikeitė $ -0.00008 (-0.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Net Zero Climate 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.013 (+178.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Net Zero Climate (NZC) pokyčius?

Peržiūrėkite Net Zero Climate kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Net Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Net Zero Climate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir stakyti tokenus.

Net Zero Climate kainos prognozė (USD)

NZC į vietos valiutas

1 Net Zero Climate(NZC) į VND
534.1945
1 Net Zero Climate(NZC) į AUD
A$0.030653
1 Net Zero Climate(NZC) į GBP
0.014819
1 Net Zero Climate(NZC) į EUR
0.017255
1 Net Zero Climate(NZC) į USD
$0.0203
1 Net Zero Climate(NZC) į MYR
RM0.085666
1 Net Zero Climate(NZC) į TRY
0.838187
1 Net Zero Climate(NZC) į JPY
¥2.9841
1 Net Zero Climate(NZC) į ARS
ARS$28.91735
1 Net Zero Climate(NZC) į RUB
1.71535
1 Net Zero Climate(NZC) į INR
1.792084
1 Net Zero Climate(NZC) į IDR
Rp332.786832
1 Net Zero Climate(NZC) į KRW
28.272825
1 Net Zero Climate(NZC) į PHP
1.161972
1 Net Zero Climate(NZC) į EGP
￡E.0.977648
1 Net Zero Climate(NZC) į BRL
R$0.10962
1 Net Zero Climate(NZC) į CAD
C$0.028014
1 Net Zero Climate(NZC) į BDT
2.47254
1 Net Zero Climate(NZC) į NGN
30.618287
1 Net Zero Climate(NZC) į COP
$79.607668
1 Net Zero Climate(NZC) į ZAR
R.0.355453
1 Net Zero Climate(NZC) į UAH
0.837984
1 Net Zero Climate(NZC) į VES
Bs3.1668
1 Net Zero Climate(NZC) į CLP
$19.5083
1 Net Zero Climate(NZC) į PKR
Rs5.765403
1 Net Zero Climate(NZC) į KZT
10.943324
1 Net Zero Climate(NZC) į THB
฿0.64554
1 Net Zero Climate(NZC) į TWD
NT$0.616511
1 Net Zero Climate(NZC) į AED
د.إ0.074501
1 Net Zero Climate(NZC) į CHF
Fr0.016037
1 Net Zero Climate(NZC) į HKD
HK$0.157934
1 Net Zero Climate(NZC) į AMD
֏7.756833
1 Net Zero Climate(NZC) į MAD
.د.م0.183309
1 Net Zero Climate(NZC) į MXN
$0.377783
1 Net Zero Climate(NZC) į SAR
ريال0.076125
1 Net Zero Climate(NZC) į PLN
0.074095
1 Net Zero Climate(NZC) į RON
лв0.088102
1 Net Zero Climate(NZC) į SEK
kr0.190008
1 Net Zero Climate(NZC) į BGN
лв0.033901
1 Net Zero Climate(NZC) į HUF
Ft6.832574
1 Net Zero Climate(NZC) į CZK
0.424067
1 Net Zero Climate(NZC) į KWD
د.ك0.0061915
1 Net Zero Climate(NZC) į ILS
0.067396
1 Net Zero Climate(NZC) į AOA
Kz18.504871
1 Net Zero Climate(NZC) į BHD
.د.ب0.0076328
1 Net Zero Climate(NZC) į BMD
$0.0203
1 Net Zero Climate(NZC) į DKK
kr0.129514
1 Net Zero Climate(NZC) į HNL
L0.532063
1 Net Zero Climate(NZC) į MUR
0.924868
1 Net Zero Climate(NZC) į NAD
$0.356874
1 Net Zero Climate(NZC) į NOK
kr0.201985
1 Net Zero Climate(NZC) į NZD
$0.034104
1 Net Zero Climate(NZC) į PAB
B/.0.0203
1 Net Zero Climate(NZC) į PGK
K0.086072
1 Net Zero Climate(NZC) į QAR
ر.ق0.073892
1 Net Zero Climate(NZC) į RSD
дин.2.034872

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Net Zero Climate

Kiek Net Zero Climate(NZC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NZC kaina USD valiuta yra 0.0203USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NZC į USD kaina?
Dabartinė NZC kaina USD valiuta yra $ 0.0203. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Net Zero Climate rinkos kapitalizacija?
NZC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NZC apyvartoje?
NZC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NZC kaina?
NZC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NZC kaina?
NZC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NZC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NZC yra $ 822.91USD.
Ar NZC kaina šiais metais kils?
NZC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NZC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:30:43(UTC+8)

Net Zero Climate (NZC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
