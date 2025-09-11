Daugiau apie NYLA

NYLA Kainos informacija

NYLA Tokenomika

NYLA Kainų prognozė

NYLA Istorija

NYLA pirkimo vadovas

NYLAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NYLA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NYLA logotipas

NYLA kaina(NYLA)

1 NYLA į USD – tiesioginė kaina:

$0.006395
$0.006395$0.006395
-6.30%1D
USD
NYLA (NYLA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:44:03(UTC+8)

NYLA (NYLA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005399
$ 0.005399$ 0.005399
24 val. žemiausia
$ 0.006882
$ 0.006882$ 0.006882
24 val. aukščiausia

$ 0.005399
$ 0.005399$ 0.005399

$ 0.006882
$ 0.006882$ 0.006882

--
----

--
----

+0.47%

-6.30%

-21.17%

-21.17%

NYLA (NYLA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00638. Per pastarąsias 24 valandas NYLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005399 iki aukščiausios $ 0.006882 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NYLA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NYLA per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – -6.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NYLA (NYLA) rinkos informacija

--
----

$ 59.76K
$ 59.76K$ 59.76K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Dabartinė NYLA rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.76K. NYLA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

NYLA (NYLA) kainos istorija USD

Stebėkite NYLA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00042997-6.30%
30 dienų$ -0.000399-5.89%
60 dienų$ +0.001212+23.45%
90 dienų$ +0.003006+89.09%
NYLA kainos pokytis šiandien

Šiandien NYLA užfiksuotas $ -0.00042997 (-6.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NYLA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000399 (-5.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NYLA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NYLA rodiklis pasikeitė $ +0.001212 (+23.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NYLA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.003006 (+89.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NYLA (NYLA) pokyčius?

Peržiūrėkite NYLA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NYLA (NYLA)

@AgentNyla is an AI agent token deployed on the Bonk chain. Users can interact with it via X to perform on-chain transactions, generate crypto wallets, create tokens (with the “NY” suffix), and manage tweet archives. It’s designed as an all-in-one tool combining social, AI, and blockchain operations.

NYLA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NYLA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NYLAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NYLA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NYLA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NYLA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NYLA (NYLA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NYLA (NYLA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NYLA prognozes.

Peržiūrėkite NYLA kainos prognozę dabar!

NYLA (NYLA) Tokenomika

Supratimas apie NYLA (NYLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NYLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NYLA (NYLA)

Ieškote, kaip nusipirkti NYLA? Viskas paprasta ir patogu! NYLA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NYLA į vietos valiutas

1 NYLA(NYLA) į VND
167.8897
1 NYLA(NYLA) į AUD
A$0.0096338
1 NYLA(NYLA) į GBP
0.0046574
1 NYLA(NYLA) į EUR
0.005423
1 NYLA(NYLA) į USD
$0.00638
1 NYLA(NYLA) į MYR
RM0.0269236
1 NYLA(NYLA) į TRY
0.2633026
1 NYLA(NYLA) į JPY
¥0.93786
1 NYLA(NYLA) į ARS
ARS$9.08831
1 NYLA(NYLA) į RUB
0.5390462
1 NYLA(NYLA) į INR
0.5622056
1 NYLA(NYLA) į IDR
Rp104.5901472
1 NYLA(NYLA) į KRW
8.8734316
1 NYLA(NYLA) į PHP
0.3648084
1 NYLA(NYLA) į EGP
￡E.0.307197
1 NYLA(NYLA) į BRL
R$0.034452
1 NYLA(NYLA) į CAD
C$0.0088044
1 NYLA(NYLA) į BDT
0.777084
1 NYLA(NYLA) į NGN
9.6228902
1 NYLA(NYLA) į COP
$25.0195528
1 NYLA(NYLA) į ZAR
R.0.1115224
1 NYLA(NYLA) į UAH
0.2633664
1 NYLA(NYLA) į VES
Bs0.99528
1 NYLA(NYLA) į CLP
$6.13118
1 NYLA(NYLA) į PKR
Rs1.8119838
1 NYLA(NYLA) į KZT
3.4393304
1 NYLA(NYLA) į THB
฿0.2027564
1 NYLA(NYLA) į TWD
NT$0.1935054
1 NYLA(NYLA) į AED
د.إ0.0234146
1 NYLA(NYLA) į CHF
Fr0.0050402
1 NYLA(NYLA) į HKD
HK$0.0496364
1 NYLA(NYLA) į AMD
֏2.4378618
1 NYLA(NYLA) į MAD
.د.م0.0576114
1 NYLA(NYLA) į MXN
$0.1186042
1 NYLA(NYLA) į SAR
ريال0.023925
1 NYLA(NYLA) į PLN
0.0232232
1 NYLA(NYLA) į RON
лв0.0276254
1 NYLA(NYLA) į SEK
kr0.0595892
1 NYLA(NYLA) į BGN
лв0.0106546
1 NYLA(NYLA) į HUF
Ft2.1438076
1 NYLA(NYLA) į CZK
0.133023
1 NYLA(NYLA) į KWD
د.ك0.0019459
1 NYLA(NYLA) į ILS
0.0211816
1 NYLA(NYLA) į AOA
Kz5.8371258
1 NYLA(NYLA) į BHD
.د.ب0.00240526
1 NYLA(NYLA) į BMD
$0.00638
1 NYLA(NYLA) į DKK
kr0.0407044
1 NYLA(NYLA) į HNL
L0.1672198
1 NYLA(NYLA) į MUR
0.29029
1 NYLA(NYLA) į NAD
$0.1121604
1 NYLA(NYLA) į NOK
kr0.0633534
1 NYLA(NYLA) į NZD
$0.0107184
1 NYLA(NYLA) į PAB
B/.0.00638
1 NYLA(NYLA) į PGK
K0.0270512
1 NYLA(NYLA) į QAR
ر.ق0.0232232
1 NYLA(NYLA) į RSD
дин.0.6388294

NYLA išteklius

Išsamesnei NYLA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NYLA

Kiek NYLA(NYLA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NYLA kaina USD valiuta yra 0.00638USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NYLA į USD kaina?
Dabartinė NYLA kaina USD valiuta yra $ 0.00638. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NYLA rinkos kapitalizacija?
NYLA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NYLA apyvartoje?
NYLA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NYLA kaina?
NYLA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NYLA kaina?
NYLA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NYLA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NYLA yra $ 59.76KUSD.
Ar NYLA kaina šiais metais kils?
NYLA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NYLA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:44:03(UTC+8)

NYLA (NYLA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NYLA-į-USD skaičiuoklė

Suma

NYLA
NYLA
USD
USD

1 NYLA = 0.00638 USD

Prekiauti NYLA

NYLAUSDT
$0.006395
$0.006395$0.006395
-6.27%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis