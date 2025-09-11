Nyan Cat (NYAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0010609. Per pastarąsias 24 valandas NYAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007197 iki aukščiausios $ 0.001073 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NYAN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NYAN per pastarąją valandą pasikeitė +19.12%, per 24 valandas – +25.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nyan Cat (NYAN) rinkos informacija
--
----
$ 57.57K
$ 57.57K$ 57.57K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Dabartinė Nyan Cat rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.57K. NYAN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
Nyan Cat (NYAN) kainos istorija USD
Stebėkite Nyan Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000213265
+25.16%
30 dienų
$ -0.0036801
-77.63%
60 dienų
$ -0.0019391
-64.64%
90 dienų
$ -0.0019391
-64.64%
Nyan Cat kainos pokytis šiandien
Šiandien NYAN užfiksuotas $ +0.000213265 (+25.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nyan Cat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0036801 (-77.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nyan Cat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NYAN rodiklis pasikeitė $ -0.0019391 (-64.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nyan Cat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0019391 (-64.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nyan Cat (NYAN) pokyčius?
Nyan Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nyan Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NYANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nyan Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nyan Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nyan Cat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nyan Cat (NYAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nyan Cat (NYAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nyan Cat prognozes.
Supratimas apie Nyan Cat (NYAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NYANišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nyan Cat (NYAN)
Ieškote, kaip nusipirkti Nyan Cat? Viskas paprasta ir patogu! Nyan Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.