Nyan Cat logotipas

Nyan Cat kaina(NYAN)

1 NYAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0010609
$0.0010609$0.0010609
+25.16%1D
USD
Nyan Cat (NYAN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:25(UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0007197
$ 0.0007197$ 0.0007197
24 val. žemiausia
$ 0.001073
$ 0.001073$ 0.001073
24 val. aukščiausia

$ 0.0007197
$ 0.0007197$ 0.0007197

$ 0.001073
$ 0.001073$ 0.001073

--
----

--
----

+19.12%

+25.16%

-11.54%

-11.54%

Nyan Cat (NYAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0010609. Per pastarąsias 24 valandas NYAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007197 iki aukščiausios $ 0.001073 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NYAN kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NYAN per pastarąją valandą pasikeitė +19.12%, per 24 valandas – +25.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nyan Cat (NYAN) rinkos informacija

--
----

$ 57.57K
$ 57.57K$ 57.57K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Dabartinė Nyan Cat rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.57K. NYAN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Nyan Cat (NYAN) kainos istorija USD

Stebėkite Nyan Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000213265+25.16%
30 dienų$ -0.0036801-77.63%
60 dienų$ -0.0019391-64.64%
90 dienų$ -0.0019391-64.64%
Nyan Cat kainos pokytis šiandien

Šiandien NYAN užfiksuotas $ +0.000213265 (+25.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nyan Cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0036801 (-77.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nyan Cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NYAN rodiklis pasikeitė $ -0.0019391 (-64.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nyan Cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0019391 (-64.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nyan Cat (NYAN) pokyčius?

Peržiūrėkite Nyan Cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nyan Cat (NYAN)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Nyan Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nyan Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NYANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nyan Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nyan Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nyan Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nyan Cat (NYAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nyan Cat (NYAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nyan Cat prognozes.

Peržiūrėkite Nyan Cat kainos prognozę dabar!

Nyan Cat (NYAN) Tokenomika

Supratimas apie Nyan Cat (NYAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NYANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nyan Cat (NYAN)

Ieškote, kaip nusipirkti Nyan Cat? Viskas paprasta ir patogu! Nyan Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NYAN į vietos valiutas

1 Nyan Cat(NYAN) į VND
27.9175835
1 Nyan Cat(NYAN) į AUD
A$0.001601959
1 Nyan Cat(NYAN) į GBP
0.000785066
1 Nyan Cat(NYAN) į EUR
0.000901765
1 Nyan Cat(NYAN) į USD
$0.0010609
1 Nyan Cat(NYAN) į MYR
RM0.004476998
1 Nyan Cat(NYAN) į TRY
0.043804561
1 Nyan Cat(NYAN) į JPY
¥0.1559523
1 Nyan Cat(NYAN) į ARS
ARS$1.51125205
1 Nyan Cat(NYAN) į RUB
0.091014611
1 Nyan Cat(NYAN) į INR
0.09367747
1 Nyan Cat(NYAN) į IDR
Rp17.391800496
1 Nyan Cat(NYAN) į KRW
1.477568475
1 Nyan Cat(NYAN) į PHP
0.060747134
1 Nyan Cat(NYAN) į EGP
￡E.0.051082335
1 Nyan Cat(NYAN) į BRL
R$0.00572886
1 Nyan Cat(NYAN) į CAD
C$0.001464042
1 Nyan Cat(NYAN) į BDT
0.12921762
1 Nyan Cat(NYAN) į NGN
1.600144861
1 Nyan Cat(NYAN) į COP
$4.160383004
1 Nyan Cat(NYAN) į ZAR
R.0.018608186
1 Nyan Cat(NYAN) į UAH
0.043793952
1 Nyan Cat(NYAN) į VES
Bs0.1655004
1 Nyan Cat(NYAN) į CLP
$1.0195249
1 Nyan Cat(NYAN) į PKR
Rs0.301306209
1 Nyan Cat(NYAN) į KZT
0.571909972
1 Nyan Cat(NYAN) į THB
฿0.033757838
1 Nyan Cat(NYAN) į TWD
NT$0.032177097
1 Nyan Cat(NYAN) į AED
د.إ0.003893503
1 Nyan Cat(NYAN) į CHF
Fr0.000838111
1 Nyan Cat(NYAN) į HKD
HK$0.008253802
1 Nyan Cat(NYAN) į AMD
֏0.405380499
1 Nyan Cat(NYAN) į MAD
.د.م0.009579927
1 Nyan Cat(NYAN) į MXN
$0.019764567
1 Nyan Cat(NYAN) į SAR
ريال0.003978375
1 Nyan Cat(NYAN) į PLN
0.003861676
1 Nyan Cat(NYAN) į RON
лв0.004604306
1 Nyan Cat(NYAN) į SEK
kr0.009930024
1 Nyan Cat(NYAN) į BGN
лв0.001771703
1 Nyan Cat(NYAN) į HUF
Ft0.357077722
1 Nyan Cat(NYAN) į CZK
0.022151592
1 Nyan Cat(NYAN) į KWD
د.ك0.0003235745
1 Nyan Cat(NYAN) į ILS
0.003532797
1 Nyan Cat(NYAN) į AOA
Kz0.967084613
1 Nyan Cat(NYAN) į BHD
.د.ب0.0003999593
1 Nyan Cat(NYAN) į BMD
$0.0010609
1 Nyan Cat(NYAN) į DKK
kr0.006768542
1 Nyan Cat(NYAN) į HNL
L0.027806189
1 Nyan Cat(NYAN) į MUR
0.048334604
1 Nyan Cat(NYAN) į NAD
$0.018650622
1 Nyan Cat(NYAN) į NOK
kr0.010545346
1 Nyan Cat(NYAN) į NZD
$0.001782312
1 Nyan Cat(NYAN) į PAB
B/.0.0010609
1 Nyan Cat(NYAN) į PGK
K0.004498216
1 Nyan Cat(NYAN) į QAR
ر.ق0.003861676
1 Nyan Cat(NYAN) į RSD
дин.0.106312789

Nyan Cat išteklius

Išsamesnei Nyan Cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nyan Cat

Kiek Nyan Cat(NYAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NYAN kaina USD valiuta yra 0.0010609USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NYAN į USD kaina?
Dabartinė NYAN kaina USD valiuta yra $ 0.0010609. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nyan Cat rinkos kapitalizacija?
NYAN rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NYAN apyvartoje?
NYAN apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NYAN kaina?
NYAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NYAN kaina?
NYAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NYAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NYAN yra $ 57.57KUSD.
Ar NYAN kaina šiais metais kils?
NYAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NYAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:25(UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

