Nura Labs kaina(NURA)

$0.00009172
$0.00009172$0.00009172
-3.92%1D
Nura Labs (NURA) kainos grafikas realiu laiku
Nura Labs (NURA) kainos informacija (USD)

$ 0.00008523
$ 0.00008523$ 0.00008523
$ 0.00010866
$ 0.00010866$ 0.00010866
$ 0.00008523
$ 0.00008523$ 0.00008523

$ 0.00010866
$ 0.00010866$ 0.00010866

$ 0.002280932236681356
$ 0.002280932236681356$ 0.002280932236681356

$ 0.000087987128292223
$ 0.000087987128292223$ 0.000087987128292223

+0.75%

-3.92%

-4.38%

-4.38%

Nura Labs (NURA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00009172. Per pastarąsias 24 valandas NURA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008523 iki aukščiausios $ 0.00010866 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NURA kaina yra $ 0.002280932236681356, o žemiausia – $ 0.000087987128292223.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NURA per pastarąją valandą pasikeitė +0.75%, per 24 valandas – -3.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nura Labs (NURA) rinkos informacija

$ 917.20K
$ 917.20K$ 917.20K

$ 54.19K
$ 54.19K$ 54.19K

$ 917.20K
$ 917.20K$ 917.20K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

Dabartinė Nura Labs rinkos kapitalizacija yra $ 917.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.19K. NURA apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 917.20K

Nura Labs (NURA) kainos istorija USD

Stebėkite Nura Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000037421-3.92%
30 dienų$ -0.00004728-34.02%
60 dienų$ -0.00035368-79.41%
90 dienų$ -0.00040828-81.66%
Nura Labs kainos pokytis šiandien

Šiandien NURA užfiksuotas $ -0.0000037421 (-3.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nura Labs 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00004728 (-34.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nura Labs 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NURA rodiklis pasikeitė $ -0.00035368 (-79.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nura Labs 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00040828 (-81.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nura Labs (NURA) pokyčius?

Peržiūrėkite Nura Labs kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nura Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NURAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nura Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nura Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nura Labs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nura Labs (NURA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nura Labs (NURA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nura Labs prognozes.

Peržiūrėkite Nura Labs kainos prognozę dabar!

Nura Labs (NURA) Tokenomika

Supratimas apie Nura Labs (NURA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NURAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nura Labs (NURA)

Ieškote, kaip nusipirkti Nura Labs? Viskas paprasta ir patogu! Nura Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Nura Labs analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Nura Labs svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nura Labs

Kiek Nura Labs(NURA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NURA kaina USD valiuta yra 0.00009172USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NURA į USD kaina?
Dabartinė NURA kaina USD valiuta yra $ 0.00009172. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nura Labs rinkos kapitalizacija?
NURA rinkos kapitalizacija yra $ 917.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NURA apyvartoje?
NURA apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NURA kaina?
NURA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.002280932236681356USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NURA kaina?
NURA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000087987128292223USD.
Kokia yra NURA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NURA yra $ 54.19KUSD.
Ar NURA kaina šiais metais kils?
NURA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NURA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Nura Labs (NURA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
1 NURA = 0.00009172 USD

