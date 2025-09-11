Nura Labs (NURA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00009172. Per pastarąsias 24 valandas NURA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008523 iki aukščiausios $ 0.00010866 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NURA kaina yra $ 0.002280932236681356, o žemiausia – $ 0.000087987128292223.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NURA per pastarąją valandą pasikeitė +0.75%, per 24 valandas – -3.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nura Labs (NURA) rinkos informacija
No.2198
$ 917.20K
$ 917.20K$ 917.20K
$ 54.19K
$ 54.19K$ 54.19K
$ 917.20K
$ 917.20K$ 917.20K
10.00B
10.00B 10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė Nura Labs rinkos kapitalizacija yra $ 917.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.19K. NURA apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 917.20K
Nura Labs (NURA) kainos istorija USD
Stebėkite Nura Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000037421
-3.92%
30 dienų
$ -0.00004728
-34.02%
60 dienų
$ -0.00035368
-79.41%
90 dienų
$ -0.00040828
-81.66%
Nura Labs kainos pokytis šiandien
Šiandien NURA užfiksuotas $ -0.0000037421 (-3.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nura Labs 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00004728 (-34.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nura Labs 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NURA rodiklis pasikeitė $ -0.00035368 (-79.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nura Labs 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00040828 (-81.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nura Labs (NURA) pokyčius?
Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.
Nura Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nura Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NURAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nura Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nura Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nura Labs kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nura Labs (NURA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nura Labs (NURA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nura Labs prognozes.
Supratimas apie Nura Labs (NURA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NURAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nura Labs (NURA)
Ieškote, kaip nusipirkti Nura Labs? Viskas paprasta ir patogu! Nura Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.