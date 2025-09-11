Daugiau apie NULS

NULS Kainos informacija

NULS Baltoji knyga

NULS Oficiali svetainė

NULS Tokenomika

NULS Kainų prognozė

NULS Istorija

NULS pirkimo vadovas

NULSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NULS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NULS logotipas

NULS kaina(NULS)

1 NULS į USD – tiesioginė kaina:

$0.01006
$0.01006$0.01006
+0.49%1D
USD
NULS (NULS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:43:03(UTC+8)

NULS (NULS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00999
$ 0.00999$ 0.00999
24 val. žemiausia
$ 0.01051
$ 0.01051$ 0.01051
24 val. aukščiausia

$ 0.00999
$ 0.00999$ 0.00999

$ 0.01051
$ 0.01051$ 0.01051

$ 8.54049015045166
$ 8.54049015045166$ 8.54049015045166

$ 0.009987372539757495
$ 0.009987372539757495$ 0.009987372539757495

+0.70%

+0.49%

-15.82%

-15.82%

NULS (NULS) realiojo laiko kaina yra $ 0.01006. Per pastarąsias 24 valandas NULS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00999 iki aukščiausios $ 0.01051 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NULS kaina yra $ 8.54049015045166, o žemiausia – $ 0.009987372539757495.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NULS per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NULS (NULS) rinkos informacija

No.2103

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 53.59K
$ 53.59K$ 53.59K

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

113.73M
113.73M 113.73M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

132,886,211.69862577
132,886,211.69862577 132,886,211.69862577

54.15%

2017-10-26 00:00:00

$ 0.098
$ 0.098$ 0.098

NULS

Dabartinė NULS rinkos kapitalizacija yra $ 1.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.59K. NULS apyvartoje yra 113.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 132886211.69862577. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.11M

NULS (NULS) kainos istorija USD

Stebėkite NULS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00004905+0.49%
30 dienų$ -0.00489-32.71%
60 dienų$ -0.00617-38.02%
90 dienų$ -0.04377-81.32%
NULS kainos pokytis šiandien

Šiandien NULS užfiksuotas $ +0.00004905 (+0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NULS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00489 (-32.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NULS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NULS rodiklis pasikeitė $ -0.00617 (-38.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NULS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04377 (-81.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NULS (NULS) pokyčius?

Peržiūrėkite NULS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NULS (NULS)

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NULS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NULS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NULSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NULS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NULS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NULS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NULS (NULS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NULS (NULS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NULS prognozes.

Peržiūrėkite NULS kainos prognozę dabar!

NULS (NULS) Tokenomika

Supratimas apie NULS (NULS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NULSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NULS (NULS)

Ieškote, kaip nusipirkti NULS? Viskas paprasta ir patogu! NULS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NULS į vietos valiutas

1 NULS(NULS) į VND
264.7289
1 NULS(NULS) į AUD
A$0.0151906
1 NULS(NULS) į GBP
0.0073438
1 NULS(NULS) į EUR
0.008551
1 NULS(NULS) į USD
$0.01006
1 NULS(NULS) į MYR
RM0.0424532
1 NULS(NULS) į TRY
0.4151762
1 NULS(NULS) į JPY
¥1.47882
1 NULS(NULS) į ARS
ARS$14.33047
1 NULS(NULS) į RUB
0.8499694
1 NULS(NULS) į INR
0.8864872
1 NULS(NULS) į IDR
Rp164.9180064
1 NULS(NULS) į KRW
13.9916492
1 NULS(NULS) į PHP
0.5752308
1 NULS(NULS) į EGP
￡E.0.484389
1 NULS(NULS) į BRL
R$0.054324
1 NULS(NULS) į CAD
C$0.0138828
1 NULS(NULS) į BDT
1.225308
1 NULS(NULS) į NGN
15.1733974
1 NULS(NULS) į COP
$39.4508936
1 NULS(NULS) į ZAR
R.0.1758488
1 NULS(NULS) į UAH
0.4152768
1 NULS(NULS) į VES
Bs1.56936
1 NULS(NULS) į CLP
$9.66766
1 NULS(NULS) į PKR
Rs2.8571406
1 NULS(NULS) į KZT
5.4231448
1 NULS(NULS) į THB
฿0.3197068
1 NULS(NULS) į TWD
NT$0.3051198
1 NULS(NULS) į AED
د.إ0.0369202
1 NULS(NULS) į CHF
Fr0.0079474
1 NULS(NULS) į HKD
HK$0.0782668
1 NULS(NULS) į AMD
֏3.8440266
1 NULS(NULS) į MAD
.د.م0.0908418
1 NULS(NULS) į MXN
$0.1870154
1 NULS(NULS) į SAR
ريال0.037725
1 NULS(NULS) į PLN
0.0366184
1 NULS(NULS) į RON
лв0.0435598
1 NULS(NULS) į SEK
kr0.0939604
1 NULS(NULS) į BGN
лв0.0168002
1 NULS(NULS) į HUF
Ft3.3803612
1 NULS(NULS) į CZK
0.209751
1 NULS(NULS) į KWD
د.ك0.0030683
1 NULS(NULS) į ILS
0.0333992
1 NULS(NULS) į AOA
Kz9.2039946
1 NULS(NULS) į BHD
.د.ب0.00379262
1 NULS(NULS) į BMD
$0.01006
1 NULS(NULS) į DKK
kr0.0641828
1 NULS(NULS) į HNL
L0.2636726
1 NULS(NULS) į MUR
0.45773
1 NULS(NULS) į NAD
$0.1768548
1 NULS(NULS) į NOK
kr0.0998958
1 NULS(NULS) į NZD
$0.0169008
1 NULS(NULS) į PAB
B/.0.01006
1 NULS(NULS) į PGK
K0.0426544
1 NULS(NULS) į QAR
ر.ق0.0366184
1 NULS(NULS) į RSD
дин.1.0073078

NULS išteklius

Išsamesnei NULS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NULS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NULS

Kiek NULS(NULS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NULS kaina USD valiuta yra 0.01006USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NULS į USD kaina?
Dabartinė NULS kaina USD valiuta yra $ 0.01006. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NULS rinkos kapitalizacija?
NULS rinkos kapitalizacija yra $ 1.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NULS apyvartoje?
NULS apyvartoje yra 113.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NULS kaina?
NULS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.54049015045166USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NULS kaina?
NULS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009987372539757495USD.
Kokia yra NULS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NULS yra $ 53.59KUSD.
Ar NULS kaina šiais metais kils?
NULS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NULS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:43:03(UTC+8)

NULS (NULS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NULS-į-USD skaičiuoklė

Suma

NULS
NULS
USD
USD

1 NULS = 0.01006 USD

Prekiauti NULS

NULSUSDT
$0.01006
$0.01006$0.01006
+0.57%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis