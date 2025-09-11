Daugiau apie NRWA

NovaTrade RWA kaina(NRWA)

1 NRWA į USD – tiesioginė kaina:

NovaTrade RWA (NRWA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:30:29(UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) kainos informacija (USD)

NovaTrade RWA (NRWA) realiojo laiko kaina yra $ 0.10362. Per pastarąsias 24 valandas NRWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08426 iki aukščiausios $ 0.1087 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NRWA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NRWA per pastarąją valandą pasikeitė +2.32%, per 24 valandas – -1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -98.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NovaTrade RWA (NRWA) rinkos informacija

Dabartinė NovaTrade RWA rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 853.62K. NRWA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 113.98M

NovaTrade RWA (NRWA) kainos istorija USD

Stebėkite NovaTrade RWA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0018886-1.79%
30 dienų$ -5.38562-98.12%
60 dienų$ -4.02944-97.50%
90 dienų$ +0.09812+1,784.00%
NovaTrade RWA kainos pokytis šiandien

Šiandien NRWA užfiksuotas $ -0.0018886 (-1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NovaTrade RWA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -5.38562 (-98.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NovaTrade RWA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NRWA rodiklis pasikeitė $ -4.02944 (-97.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NovaTrade RWA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09812 (+1,784.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NovaTrade RWA (NRWA) pokyčius?

Peržiūrėkite NovaTrade RWA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

NovaTrade RWA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NovaTrade RWA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NRWAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NovaTrade RWA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NovaTrade RWA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NovaTrade RWA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NovaTrade RWA (NRWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NovaTrade RWA (NRWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NovaTrade RWA prognozes.

Peržiūrėkite NovaTrade RWA kainos prognozę dabar!

NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomika

Supratimas apie NovaTrade RWA (NRWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NRWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NovaTrade RWA (NRWA)

Ieškote, kaip nusipirkti NovaTrade RWA? Viskas paprasta ir patogu! NovaTrade RWA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NRWA į vietos valiutas

NovaTrade RWA išteklius

Išsamesnei NovaTrade RWA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NovaTrade RWA

Kiek NovaTrade RWA(NRWA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NRWA kaina USD valiuta yra 0.10362USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NRWA į USD kaina?
Dabartinė NRWA kaina USD valiuta yra $ 0.10362. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NovaTrade RWA rinkos kapitalizacija?
NRWA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NRWA apyvartoje?
NRWA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NRWA kaina?
NRWA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NRWA kaina?
NRWA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NRWA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NRWA yra $ 853.62KUSD.
Ar NRWA kaina šiais metais kils?
NRWA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NRWA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:30:29(UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

