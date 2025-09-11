NovaTrade RWA (NRWA) realiojo laiko kaina yra $ 0.10362. Per pastarąsias 24 valandas NRWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08426 iki aukščiausios $ 0.1087 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NRWA kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NRWA per pastarąją valandą pasikeitė +2.32%, per 24 valandas – -1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -98.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NovaTrade RWA (NRWA) rinkos informacija
$ 853.62K
$ 113.98M
1,100,000,000
SOL
Dabartinė NovaTrade RWA rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 853.62K. NRWA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 113.98M
NovaTrade RWA (NRWA) kainos istorija USD
Stebėkite NovaTrade RWA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0018886
-1.79%
30 dienų
$ -5.38562
-98.12%
60 dienų
$ -4.02944
-97.50%
90 dienų
$ +0.09812
+1,784.00%
NovaTrade RWA kainos pokytis šiandien
Šiandien NRWA užfiksuotas $ -0.0018886 (-1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NovaTrade RWA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -5.38562 (-98.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NovaTrade RWA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NRWA rodiklis pasikeitė $ -4.02944 (-97.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NovaTrade RWA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09812 (+1,784.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NovaTrade RWA (NRWA) pokyčius?
NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.
NovaTrade RWA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NovaTrade RWA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NRWAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NovaTrade RWA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NovaTrade RWA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NovaTrade RWA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NovaTrade RWA (NRWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NovaTrade RWA (NRWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NovaTrade RWA prognozes.
Supratimas apie NovaTrade RWA (NRWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NRWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NovaTrade RWA (NRWA)
Ieškote, kaip nusipirkti NovaTrade RWA? Viskas paprasta ir patogu! NovaTrade RWA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.