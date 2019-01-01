Neuron (NRN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNeuron (NRN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Neuron (NRN) Informacija

ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN.

Oficiali svetainė:
https://nrnagents.ai
Baltoji knyga:
https://whitepaper.nrnagents.ai/
Blokų naršyklė:
https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905

Neuron (NRN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Neuron (NRN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
Bendra pasiūla:
Cirkuliacinis tiekimas:
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Visų laikų rekordas:
Visų laikų minimumas:
Dabartinė kaina:
Neuron (NRN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Neuron (NRN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NRN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NRN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NRN tokenomiką, galite peržiūrėti NRN tokeno kainą realiuoju laiku!

