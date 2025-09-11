Daugiau apie NRN

Neuron logotipas

Neuron kaina(NRN)

1 NRN į USD – tiesioginė kaina:

$0.02739
$0.02739$0.02739
+0.07%1D
USD
Neuron (NRN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:15:02(UTC+8)

Neuron (NRN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02707
$ 0.02707$ 0.02707
24 val. žemiausia
$ 0.02758
$ 0.02758$ 0.02758
24 val. aukščiausia

$ 0.02707
$ 0.02707$ 0.02707

$ 0.02758
$ 0.02758$ 0.02758

$ 0.2922224420064732
$ 0.2922224420064732$ 0.2922224420064732

$ 0.022358277431527393
$ 0.022358277431527393$ 0.022358277431527393

+0.07%

+0.07%

+2.54%

+2.54%

Neuron (NRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02739. Per pastarąsias 24 valandas NRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02707 iki aukščiausios $ 0.02758 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NRN kaina yra $ 0.2922224420064732, o žemiausia – $ 0.022358277431527393.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NRN per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neuron (NRN) rinkos informacija

No.4113

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.89K
$ 40.89K$ 40.89K

$ 27.39M
$ 27.39M$ 27.39M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ARB

Dabartinė Neuron rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 40.89K. NRN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.39M

Neuron (NRN) kainos istorija USD

Stebėkite Neuron kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000192+0.07%
30 dienų$ -0.01315-32.44%
60 dienų$ -0.01461-34.79%
90 dienų$ -0.02292-45.56%
Neuron kainos pokytis šiandien

Šiandien NRN užfiksuotas $ +0.0000192 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Neuron 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01315 (-32.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Neuron 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NRN rodiklis pasikeitė $ -0.01461 (-34.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Neuron 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02292 (-45.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neuron (NRN) pokyčius?

Peržiūrėkite Neuron kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Neuron (NRN)

ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN.

Neuron galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Neuron investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NRNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Neuron mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Neuron, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Neuron kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neuron (NRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neuron (NRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neuron prognozes.

Peržiūrėkite Neuron kainos prognozę dabar!

Neuron (NRN) Tokenomika

Supratimas apie Neuron (NRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Neuron (NRN)

Ieškote, kaip nusipirkti Neuron? Viskas paprasta ir patogu! Neuron lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NRN į vietos valiutas

1 Neuron(NRN) į VND
720.76785
1 Neuron(NRN) į AUD
A$0.0413589
1 Neuron(NRN) į GBP
0.0199947
1 Neuron(NRN) į EUR
0.0232815
1 Neuron(NRN) į USD
$0.02739
1 Neuron(NRN) į MYR
RM0.1155858
1 Neuron(NRN) į TRY
1.1309331
1 Neuron(NRN) į JPY
¥4.02633
1 Neuron(NRN) į ARS
ARS$39.017055
1 Neuron(NRN) į RUB
2.3141811
1 Neuron(NRN) į INR
2.4166197
1 Neuron(NRN) į IDR
Rp449.0163216
1 Neuron(NRN) į KRW
38.0945598
1 Neuron(NRN) į PHP
1.5664341
1 Neuron(NRN) į EGP
￡E.1.3182807
1 Neuron(NRN) į BRL
R$0.147906
1 Neuron(NRN) į CAD
C$0.0377982
1 Neuron(NRN) į BDT
3.336102
1 Neuron(NRN) į NGN
41.3120631
1 Neuron(NRN) į COP
$107.4115284
1 Neuron(NRN) į ZAR
R.0.4787772
1 Neuron(NRN) į UAH
1.1306592
1 Neuron(NRN) į VES
Bs4.27284
1 Neuron(NRN) į CLP
$26.32179
1 Neuron(NRN) į PKR
Rs7.7790339
1 Neuron(NRN) į KZT
14.7654012
1 Neuron(NRN) į THB
฿0.8707281
1 Neuron(NRN) į TWD
NT$0.8315604
1 Neuron(NRN) į AED
د.إ0.1005213
1 Neuron(NRN) į CHF
Fr0.0216381
1 Neuron(NRN) į HKD
HK$0.2130942
1 Neuron(NRN) į AMD
֏10.4659929
1 Neuron(NRN) į MAD
.د.م0.2473317
1 Neuron(NRN) į MXN
$0.509454
1 Neuron(NRN) į SAR
ريال0.1027125
1 Neuron(NRN) į PLN
0.0996996
1 Neuron(NRN) į RON
лв0.1185987
1 Neuron(NRN) į SEK
kr0.2560965
1 Neuron(NRN) į BGN
лв0.0457413
1 Neuron(NRN) į HUF
Ft9.2035878
1 Neuron(NRN) į CZK
0.5713554
1 Neuron(NRN) į KWD
د.ك0.00835395
1 Neuron(NRN) į ILS
0.0909348
1 Neuron(NRN) į AOA
Kz25.0593849
1 Neuron(NRN) į BHD
.د.ب0.01032603
1 Neuron(NRN) į BMD
$0.02739
1 Neuron(NRN) į DKK
kr0.1747482
1 Neuron(NRN) į HNL
L0.7178919
1 Neuron(NRN) į MUR
1.2478884
1 Neuron(NRN) į NAD
$0.4815162
1 Neuron(NRN) į NOK
kr0.2719827
1 Neuron(NRN) į NZD
$0.0460152
1 Neuron(NRN) į PAB
B/.0.02739
1 Neuron(NRN) į PGK
K0.1161336
1 Neuron(NRN) į QAR
ر.ق0.0996996
1 Neuron(NRN) į RSD
дин.2.7428346

Neuron išteklius

Išsamesnei Neuron analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neuron

Kiek Neuron(NRN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NRN kaina USD valiuta yra 0.02739USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NRN į USD kaina?
Dabartinė NRN kaina USD valiuta yra $ 0.02739. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neuron rinkos kapitalizacija?
NRN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NRN apyvartoje?
NRN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NRN kaina?
NRN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2922224420064732USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NRN kaina?
NRN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.022358277431527393USD.
Kokia yra NRN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NRN yra $ 40.89KUSD.
Ar NRN kaina šiais metais kils?
NRN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NRN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:15:02(UTC+8)

Neuron (NRN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

