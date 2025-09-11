Neuron (NRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02739. Per pastarąsias 24 valandas NRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02707 iki aukščiausios $ 0.02758 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NRN kaina yra $ 0.2922224420064732, o žemiausia – $ 0.022358277431527393.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NRN per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Neuron (NRN) rinkos informacija
Dabartinė Neuron rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 40.89K. NRN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.39M
Neuron (NRN) kainos istorija USD
Stebėkite Neuron kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000192
+0.07%
30 dienų
$ -0.01315
-32.44%
60 dienų
$ -0.01461
-34.79%
90 dienų
$ -0.02292
-45.56%
Neuron kainos pokytis šiandien
Šiandien NRN užfiksuotas $ +0.0000192 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Neuron 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01315 (-32.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Neuron 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NRN rodiklis pasikeitė $ -0.01461 (-34.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Neuron 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02292 (-45.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neuron (NRN) pokyčius?
ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning.
By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence).
The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN.
Neuron galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Neuron investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NRNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Neuron mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Neuron, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Neuron kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Neuron (NRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neuron (NRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neuron prognozes.
Supratimas apie Neuron (NRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Neuron (NRN)
Ieškote, kaip nusipirkti Neuron? Viskas paprasta ir patogu! Neuron lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
